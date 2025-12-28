महाराष्ट्र पोलिसांची बंगळुरूत मोठी कारवाई, 56 कोटींचे एमडी ड्रग्ज जप्त
या प्रकरणी आतापर्यंत चार जणांना अटक करण्यात आली असून, दोन मुख्य संशयितांना पकडण्याचे पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
Published : December 28, 2025 at 2:14 PM IST
बंगळुरू : महाराष्ट्राच्या अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सनं (एटीएनएफ) आंतरराज्यीय ड्रग्ज पुरवठा आणि वितरण नेटवर्कचा पर्दाफाश केला आहे. बंगळुरूमधील मेफेड्रॉनच्या (एमडी) तीन कारखान्यांवर छापा टाकून जवळपास 55 कोटी 88 लाख रुपयांचा प्रतिबंधित साठा आणि यंत्रसामग्री जप्त केली आहे.
चौकशीदरम्यान अनेक गोष्टी समोर : गेल्या आठवड्यात मुंबईत 1.5 कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले होते. याप्रकरणी पुणे-मुंबई महामार्गावर एका आरोपीला अटक करण्यात आली होती. अब्दुल्ला खादर शेख असं या अटक केलेल्या व्यक्तीचं नाव असून त्यानं चौकशीदरम्यान अनेक गोष्टी समोर आल्या आहेत. तसंच याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, तपासादरम्यान अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला यासंबंधी माहिती मिळाली. त्यानुसार, एमडी ड्रग्ज प्रकरणात सामील असलेल्या बेळगावमधील प्रशांत यल्लापा पाटील या आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आली. त्याच्याकडून बंगळुरूमध्ये एमडी ड्रग्ज तयार करणाऱ्या तीन कारखान्यांची माहिती पोलिसांना मिळाली.
21 किलो 400 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त : प्रशांत यल्लापा पाटील यानं दिलेल्या माहितीच्या आधारे, महाराष्ट्र पोलिसांनी बंगळुरूमधील होरामवू, यरप्पनाहल्ली आणि कन्नूर इथं छापे टाकले. या छापेमारीदरम्यान पोलिसांनी 4 किलो 100 ग्रॅम एमडी आणि 17 किलो द्रव स्वरूपातील एमडी असे एकूण 21 किलो 400 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त केले आहेत. या कारवाईत जवळपास 55 कोटी 88 लाख रुपयांचा प्रतिबंधित साठा आणि यंत्रसामग्री जप्त केली आहे. तसंच या कारवाईत तिन्ही एमडी कारखाने उद्ध्वस्त केले आहेत.
आतापर्यंत चार जणांना अटक : दरम्यान, या आठवड्याच्या सुरुवातीला अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सनं राजस्थानचा रहिवासी असलेल्या सूरज रमेश यादव आणि मलखान रामलाल बिश्नोई यांना अटक केली होती, जे बंगळुरूत अशाप्रकारचे अवैध धंदे चालवत होते. तसंच या कारखान्यांमध्ये तयार केलेले एमडी ड्रग्ज हे देशातील अनेक राज्यांमध्ये पुरवले जात होते आणि त्यातून मिळालेल्या पैशांचा वापर बंगळुरूमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी केला जात होता, असे प्राथमिक तपासातून समोर आलं आहे. या प्रकरणी आतापर्यंत चार जणांना अटक करण्यात आली असून, दोन मुख्य संशयितांना पकडण्याचे पोलिसांकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
