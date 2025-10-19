निवडणूक आयोगाविरोधात 1 नोव्हेंबरला निघणार विराट मोर्चा; सर्वपक्षीय विरोधकांची घोषणा
1 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सर्वपक्षीय विराट मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा खासदार संजय राऊत यांनी केली.
Published : October 19, 2025 at 6:22 PM IST
मुंबई : गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मतदार यादीत मोठा घोटाळा झाला. तसंच बोगस मतदान झाले, असा वारंवार आरोप विरोधक आणि महाविकास आघाडीकडून केला जातोय. दरम्यान, गेल्या आठवड्यात विरोधकांनी याबाबत राज्यातील निवडणूक अधिकऱ्यांची भेट घेत काही प्रश्न उपस्थित केले होते. तसंच पत्रकार परिषद घेऊन बोगस मतदान झाल्याचं सांगत जोपर्यंत मतदार यादीतील घोळ दूर होत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नका, अशी मागणी निवडणूक अधिकऱ्यांकडे केल्याचे विरोधकांनी म्हटलं होतं. यानंतर आज (19 ऑक्टोबर) शिवसेना भवन इथं सर्वपक्षीय विरोधकांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेला शिवेसना (उबाठा) नेते संजय राऊत, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते जयंत पाटील, मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर, काँग्रेस नेते सचिन सावंत, कम्युनिस्ट नेते प्रकाश रेड्डी यांच्यासह इतर नेते उपस्थित होते. यावेळी, बोगस मतदानाविरोधात राज्यातील प्रमुख पक्ष लढाई लढत आहेत. दिल्लीत राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही बोगस मतदानाच्या विरोधात लढाई लढत आहोत. तसंच, 1 नोव्हेंबर रोजी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सर्वपक्षीय विराट मोर्चा काढणार असल्याची घोषणा खासदार संजय राऊत यांनी केली.
मतदार यादीमध्ये घोळ आहे : पुढं संजय राऊत म्हणाले की, "आज मनसेचा मोठा मेळावा झाला. यात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी दोन गोष्टी प्रमुख मांडल्या. एक म्हणजे तुम्ही मतदान करा किंवा करू नका, परंतु विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची मॅच फिक्सिंग झालेली आहे. याबाबत त्यांनी काही सत्ताधारी पक्षातीलच लोकांचे व्हिडिओ दाखवले. त्यामुळं मतांची चोरी झाली आहे. चुकीच्या पद्धतीनं मतदान यादी तयार केली आहे. बोगस मतदान झाले आहे, ते आता स्पष्ट झालं आहे," असं संजय राऊत यांनी सांगितलं. याचबरोबर, "सत्ताधारी पक्षातीलच आमदारांनी बोगस मतदान कसं झालं. याचे पुरावे राज ठाकरे यांनी सभेतून दाखवले. एक म्हणजे पैठणचे आमदार विलास भुमरे म्हणतात की, 20000 मतदार मी बाहेरून आणले. तर दुसरीकडे भाजपा आमदार मंदा म्हात्रे यांनीही बोगस मतदानाबद्दल वक्तव्य केलं आहे. यापेक्षा आणखी मोठे पुरावे कुठले असू शकतात. हे निवडणूक आयोगानं पाहावं आणि त्याची दखल घ्यावी, मत चोरी झाली आहे. मतदार यादीमध्ये घोळ आहे आणि बोगस मतदान झालं आहे. हे आता सर्वांना माहीत झाले आहे," असं म्हणत संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगाच्या भोंगळ कारभारावरती टीका केली.
....त्याची सुरुवात त्यांनी महाराष्ट्रातून करावी : "महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक झाली. त्यावेळी महाविकास आघाडीच्या बाजूनं वातावरण अनुकूल होतं. मात्र, महायुतीचा विजय झाला. मतदार यादीत महाराष्ट्रात एक कोटी मतदारांनी घुसखोरी केली आहे. तसंच मतदार आणि घुसखोरीबाबत देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिल्लीच्या एका कार्यक्रमात मोठं वक्तव्य केलं होतं. मतदार यादीमध्ये ज्यांनी घुसखोरी केली आहे, त्यांना आम्ही शोधून काढू, असं त्यांनी म्हटलं होतं. यानिमित्तानं मी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना एक आवाहन करतो की, त्यांनी जे मतदार याद्यांमध्ये घुसखोर घुसले आहेत. त्यांना शोधून काढावं आणि त्याची सुरुवात त्यांनी महाराष्ट्रातून करावी," असं म्हणत संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर निशाणा साधला.
आयोगाच्या विरोधात विराट मोर्चा : याचबरोबर, संजय राऊत यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवरही गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले, "दुबार मतदार यादीमध्ये अनेक बोगस नाव घुसवलेली आहेत. या दुबार नावांची नोंद करण्यासाठी मतदारांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पैसे देऊन नावाची नोंद केली," असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. तसंच "या निवडणूक आयोगाच्या सर्व मनमानी कारभाराविरोधात विरोधकांची एकजूट आणि ताकद दाखवण्यासाठी आम्ही 1 नोव्हेंबर रोजी रस्त्यावर उतरणार आहोत. विराट मोर्चा निवडणूक आयोगाच्या विरोधात काढणार आहोत. या मोर्चात शहरी तसंच ग्रामीण भागातील लाखो कार्यकर्ते, पदाधिकारी, नेते सहभागी होतील. या मोर्चाचं नेतृत्व शरद पवार, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे तसंच काँग्रेसचे नेते करतील," अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली.
आयोगानं चुका सुधारण्याची तयारी करायला हवी : "निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांसोबत चर्चा केली, त्यावर आलेलं उत्तर समाधानकारक नसल्यामुळं हा मोर्चा काढला जातो आहे. सत्तेतील लोक सुद्धा या मोर्चात आले तरी हरकत नाही. तसंच ज्यांना या प्रकारामुळं फायदा झाला, त्यांना हे मान्य करायचं नाही," असं म्हणत जयंत पाटील यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला. पुढं ते म्हणाले, "अनेक उदाहरणं आहेत. निवडणूक आयोगानं चुका सुधारण्याची तयारी करायला हवी. डुब्लिकेट मतदार आणि यादीत चुकीचा पत्ता, या सर्व बाबींचा विचार करता...कोणते निकष लावणार हे स्पष्ट करावं," असं सांगत जयंत पाटील यांनी निवडणूक आयोगावरही निशाणा साधला.
