केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक; शेतकरी संघटनेचा आरोप

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्प 2026 मध्ये कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे.

Published : February 1, 2026 at 3:36 PM IST

नाशिक : "केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची थेट आणि उघड उघड केलेली फसवणूक आहे. कधीतरी शेतकऱ्यांच्या कांद्याला भाव वाढले की क्षणात कांदा निर्यातबंदी, निर्यातीवर कर आणि विविध अटी, शर्ती लादून शेतकऱ्यांचं उत्पन्न गळा दाबून रोखायचे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कांद्याला अत्यल्प बाजारभाव मिळत असल्यानं कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. कांद्याला मातीमोल भाव मिळतो आहे. तेव्हा या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी कवडीचीही तरतूद नाही. हा अर्थसंकल्प शेतकरीविरोधी मानसिकतेचा जिवंत पुरावा आहे. केंद्र सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलं," असा आरोप असा आरोप महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केले आहेत.

कर्जाच्या ओझ्याकडं जाणीवपूर्वक डोळेझाक : शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाकडं, वाढत्या मजुरीकडं, खत-बियाण्यांच्या महागाईकडं आणि कर्जाच्या ओझ्याकडं सरकारनं जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली आहे. भाव नियंत्रणाच्या नावाखाली नेहमीच शेतकऱ्यांना बळी देणाऱ्या सरकारनं आज कांदा उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केलं आहे. हा अर्थसंकल्प नाही, तर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांची जाहीर हत्या आहे. शेतकऱ्यांच्या घामाच्या प्रत्येक थेंबाची किंमत शून्य मानणाऱ्या या धोरणांविरोधात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. जर केंद्र सरकारनं तत्काळ कांदा उत्पादकांसाठी थेट आर्थिक तरतूद, हमी भाव आणि निर्यात धोरणात स्थैर्य दिलं नाही, तर हा संताप रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही महाराष्ट्र कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिला आहे.

काय आहे कांद्याची परिस्थिती : कांद्याला सातत्यानं कवडीमोल भाव मिळत असल्यानं यंदा कांदा लागवडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यात जवळपास 60 हजार हेक्टरची घट झाली आहे. कांद्याचं आगार समजल्या जाणाऱ्या नाशिकमधील शेतकरी आता दुसऱ्या पिकाकडं वळू लागला. त्याचा परिणाम भविष्यात कांद्याच्या भावावर होणार आहे.

कांद्याच्या भावात घट : आम्ही दोन महिन्यापूर्वी बाजारात कांदा घेऊन आलो, तेव्हा मला 2500 रुपये क्विंटल इतका भाव मिळाला होता. मात्र आता कांद्याची आवक वाढल्यानं केवळ बाराशे रुपये क्विंटल एवढा कमी भाव मिळाला आहे. त्यात आमचा उत्पादन खर्च देखील निघत नसल्यानं भविष्यात आम्ही कांद्याचं उत्पादन घ्यायचं की नाही, याचा विचार करत आहोत, असं चांदवडचे शेतकरी देविदास मोरे यांनी सांगितलं.

