पावसाळ्यानंतर उन्हाचा चटका; शेती, पाणी आणि आरोग्याचं नवे आव्हान, मध्य भारत, विदर्भासह मराठवाड्यापुढं मोठं संकट
ऑक्टोबर हिटमुळं विदर्भात उकाडा वाढत असून, जमिनीतील ओलावा घटत आहे. परिणामी शेती, पाण्याचे नियोजन आणि मानवी आरोग्यासमोर नवी आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
Published : October 18, 2026 at 3:30 PM IST
नागपूर : पावसाळा संपल्यानंतर उन्हाचे चटके कमी होण्याऐवजी वाढतच आहेत. नागपूर, विदर्भासह मध्य भारतात जाणवणाऱ्या या असह्य उकाड्याला सर्वसाधारणपणे ‘ऑक्टोबर हिट’ असं म्हटलं जातं. हा केवळ तापमानवाढीचा विषय नाही. पावसानंतर जमिनीतील ओलावा कमी होण्यापासून पिकांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्यापर्यंत आणि मानवी शरीरावर वाढणाऱ्या उष्णतेच्या ताणापर्यंत ऑक्टोबर हिटचे परिणाम अनेक स्तरांवर जाणवू शकतात. ऑक्टोबर हिट म्हणजे नेमके काय? वापसा आणि उकाडा यांचा संबंध काय? बदलत्या हवामानाचा शेती, पाणी आणि मानवी आरोग्यावर नेमका कोणता परिणाम होतो? या सर्व प्रश्नांचा आढावा विशेष रिपोर्टमधून घेण्यात आला आहे.
'ऑक्टोबर हिट' ला एल निनोची साथ ठरली घातक : दरवर्षी ऑक्टोबर हिट जाणवत असली, तरीही यंदा तिचा पिकांवरील परिणाम अधिक तीव्रतेने दिसून येत आहे. पावसातील तूट, जमिनीतील कमी झालेला ओलावा, वाढते तापमान यामुळे विदर्भातील शेतीसमोर नवे संकट उभे राहिलेले आहे. पर्यावरण अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांच्या मते, यंदा एल निनोच्या प्रभावामुळं परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. एल निनोमुळं जागतिक हवामानाच्या स्थितीत बदल होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत सोयाबीन, कापूस तसेच संत्री-मोसंबीच्या बागांवर उष्णतेचा आणि पाण्याच्या ताणाचा परिणाम होण्याची भीती आहे. त्यामुळं ऑक्टोबर हिट शेतकऱ्यांची चिंता वाढवणारी ठरत आहे, अशी माहिती प्रादेशिक हवामान केंद्राचे शास्त्रज्ञ प्रवीण कुमार यांनी दिली.
‘ऑक्टोबर हिट’ म्हणजे काय? : ‘ऑक्टोबर हिट’ ही भारतीय हवामान विभागानं स्वतंत्र हवामानशास्त्रीय घटना अशी परिभाषित केलेली अधिकृत संज्ञा नाही. पावसाळा माघारी फिरल्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात जाणवणाऱ्या उष्ण आणि अनेकदा दमट हवामानासाठी शब्द प्रचलित आहे. पावसाळ्यात ढगाळ वातावरण, वारंवार होणारा पाऊस आणि जमिनीतील ओलावा कमी होतो. यामुळं तापमाना चढ-उतार होतात. मोसमी वारे माघारी फिरू लागल्यानंतर अनेक भागांत पावसाचं प्रमाण कमी-कमी होते. आकाश निरभ्र होण्यास सुरुवात होते. परिणामी सूर्यप्रकाश थेट जमिनीवर पडतो. त्यानंतर दिवसा तापमानदेखील वाढू शकते. याच काळात वातावरणातील आर्द्रता पूर्णपणे कमी झालेली असेलच असं नाही. तापमान व आर्द्रता यांचा एकत्रित परिणाम झाल्यामुळं शरीराला अधिक उकाडा जाणवतो. त्यामुळं तापमानाचा आकडा फार मोठं नसलं तरी प्रत्यक्ष जाणवणारी तीव्र उष्णता त्रासदायक सुद्धा ठरू शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, ऑक्टोबरमध्ये तापमान वाढलं म्हणून प्रत्येक वेळी उष्णतेची लाट आली, असे म्हणता येत नाही. उष्णतेची लाट घोषित करण्यासाठी हवामान विभागाचे स्वतंत्र तापमानविषयक निकष लागू होतात. त्यामुळं ‘ऑक्टोबर हिट’ आणि ‘हीट वेव्ह’ या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. पावसाळा संपताच वातावरणात गारवा निर्माण होईल, अशीच अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात अनेकदा चित्र वेगळेच दिसते. सकाळच्या तुलनेनं आल्हाददायक वाटणारे वातावरण दुपारपर्यंत उष्ण होते. त्यात वातावरणाती आर्द्रतेची भर पडली की उकाडा अधिक असह्य होतो. नागपूर आणि विदर्भासह मध्य भारतात जाणवणाऱ्या ऋतुबदलाच्या स्थितीला सर्वसाधारणपणे ‘ऑक्टोबर हिट ’ म्हटलं जातं, अशी माहिती पर्यावरण विषय अभ्यासक प्रा. सुरेश चोपणे यांनी दिली.
‘वापसा’ म्हणजे जमिनीतील उष्णता बाहेर पडणे? : ग्रामीण भागामध्ये पावसानंतर काही दिवसांनी जमीन वाफाळल्यासारख्या दिसतात. हवेमध्ये दमटपणा जाणवणे आणि उकाडा वाढणे याला अनेकदा ‘वापसा’असं देखील म्हटलं जातं. लोक समजुतीनुसार या काळात जमिनीतील उष्णता बाहेर पडत असते. त्यामुळं लोक आजारीसुद्धा पडतात. पावसानंतर सूर्यप्रकाश वाढल्यावर ओलसर जमिनीतील पाण्याचे बाष्पीभवन होते. जमिनीतून आणि वनस्पतींमधून पाण्याची वाफ वातावरणात मिसळते. त्यामुळं स्थानिक आर्द्रता वाढू शकते. त्याचवेळी सूर्यकिरणांमुळं जमीन आणि आसपासचे पृष्ठभाग तापतात. या सर्वच घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून उकाडा कमी अधिक प्रमाणात जाणवू शकतो. म्हणजेच, जमिनीतील उष्णता एखाद्या विशिष्ट प्रक्रियेतून बाहेर पडते. त्यामुळंच आजार बळावतात असं सरसकट म्हणता येत नाही. पावसानंतरचे तापमान, आर्द्रता, हवेची वाटचाल व सूर्यप्रकाश या घटकांमुळं मानवी शरीरावर उष्णतेचा ताण वाढू शकतो. आजार होण्यामागे उष्णतेबरोबरच संसर्ग, दूषित पाणी, डासांची वाढ आणि इतर कारणेही असू शकतात.
विदर्भातच ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव अधिक का जाणवतो? : महाराष्ट्रातील विदर्भ, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडचा अंतर्गत भू- भाग हा समुद्रापासून दूर असलेला भूप्रदेश आहे. त्यामुळं या भागातील तापमानावर जमिनीचे स्वरूप,सूर्यप्रकाश, वाऱ्यांची दिशा व पावसाचे वितरण यांचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. पावसाळ्याची तीव्रता कमी झाल्यानंतर आकाश निरभ्र असते. तेव्हा दिवसा जमिनीचे तापमान वाढू शकते. नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि चंद्रपूर या सारख्याभागांत स्थानिक हवामानानुसार उन्हाचा चटका अधिक जाणवू शकतो. याशिवाय शहरांमध्ये सिमेंट-काँक्रीटच्या इमारती, डांबरी रस्ते, मोठया वाहनांमधून बाहेर पडणारी उष्णता, हिरवळीचे कमी प्रमाणामुळं स्थानिक तापमान वाढण्यास हातभार लागू शकतो. दिवसा शोषलेली उष्णता रात्री हळूहळू बाहेर पडते. त्यामुळं काही शहरी भागांत रात्रीही अपेक्षित गारवा मिळत नाही. मात्र, ऑक्टोबरमधील उष्णतेची तीव्रता दरवर्षी सारखी नसते. मोसमी पावसाची माघार कधी होते, त्यानंतर पाऊस पडतो का, आर्द्रतेचे प्रमाण किती आहे? वारे कोणत्या दिशेनं वाहतात, यावर परिस्थिती अवलंबून असते.
शेतीसमोर दुहेरी आव्हान : 'ऑक्टोबर महिना हा विदर्भातील शेतीच्यासाठी संक्रमणाचादेखील काळ मानला जातो. खरीप हंगामातील पिकांची काढणी झाल्याच्यानंतर शेतातील उरलेल्या ओलाव्याचा वापर, आगामी रब्बी हंगामाची तयारी या सगळ्या प्रक्रिया याच काळात सुरू असतात. अशावेळी पावसाची कमतरता आणि वाढते तापमान यांचा एकत्रित परिणाम शेतीवर होतो. पाऊस थांबल्याच्यानंतर सूर्यप्रकाश तीव्र झाल्यानं जमिनच्या पृष्ठभागावरील पाण्याचे बाष्पीभवन सुद्धा वाढते. वाऱ्याचा वेग, हवेतील आर्द्रता, यानुसार जमिनीतील ओलावा कमी होण्याचा वेग बदलतो. विदर्भात सोयाबीन आणि कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांसाठी पिकांची नेमकी अवस्था महत्त्वाची आहे. सोयाबीनमध्ये दाणे भरण्याच्या अवस्थेत पाण्याची कमतरता असल्यास उत्पादनावर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. कापसातही बोंडांची वाढ आणि पक्वतेच्या काळात पाण्याचा ताण निर्माण झाल्यास पिकाच्या उत्पादकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
संत्रा, मोसंबी आणि फळ बागांसाठी पाण्याचे आव्हान : विदर्भातील संत्रापट्ट्यात ऑक्टोबर महिन्यात तापमान आणि जमिनीतील ओलावा या दोन्ही घटकांना विशेष महत्त्व आहे. संत्रा, मोसंबीच्या बागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी असल्यास वाढत्या उष्णतेमुळं झाडांवरील पाण्याचा ताण वाढू शकतो. झाडांना आवश्यक तेवढे ही पाणी उपलब्ध नसेल, तर त्यांच्या वाढीवर, फळांच्या विकासावर आणि गुणवत्तेवरदेखील परिणाम होण्याची शक्यता असते. दीर्घकाळ पाण्याची कमतरता राहिल्यास फळबागांचे व्यवस्थापन अधिक कठीण होते. विशेषतः विहिर, बोअरवेल, नदी किंवा शेततळ्यांवर अवलंबून असलेल्या बागायतदारांना उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे लागते.
रब्बी हंगामावरही पडू शकतो परिणाम : खरीप हंगाम संपत असताना शेतकरी हरभरा, गहू व इतर रब्बी पिकांच्या तयारीला लागतात. रब्बी पिकांच्या पेरणीसाठी जमिनीत उपलब्ध ओलावा आणि सिंचनाच्या पाण्याची स्थिती महत्त्वाची असते. पावसाळ्यात पुरेसा पाऊस झाला नसेल, तर जमिनीत ओलावा अपेक्षेपेक्षा कमी राहू शकतो. त्यानंतर तापमान वाढल्यास उपलब्ध ओलावा आणखी कमी होण्याची शक्यता असते. परिणामी पेरणीपूर्व मशागत, पेरणीची वेळ आणि पिकांच्या सुरुवातीच्या वाढीसाठी आवश्यक पाण्याचे नियोजन महत्त्वाचे ठरते. पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असलेल्या भागांत भूजलावर अवलंबित्व वाढल्यास विहिरी आणि बोअरवेलवरील ताणही वाढू शकतो. त्यामुळं ऑक्टोबर हिटचा परिणाम हा केवळ चालू खरीप हंगामापुरता मर्यादित न राहता पुढील हंगामावर होऊ शकतो.
वाढत्या उष्णतेचा मानवी आरोग्यावर काय परिणाम?: ऑक्टोबर हिटचा थेट परिणाम मानवी शरीरावर दिसू शकतो. शरीराचे अंतर्गत तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी शरीरात घाम येतो. जेव्हा घामाचे बाष्पीभवन झाल्यानं शरीर थंड होण्यास मदत होते. मात्र, वातावरणा आर्द्रता जास्त असल्यास घामाचे बाष्पीभवन होण्याची क्रिया मंदावते. शरीर थंड होणे कठीण जाते.
यामुळं पुढील त्रास जाणवू शकतात : डिहायड्रेशन: शरीरातून पाणी आणि क्षार कमी झाल्यामुळे तहान, तोंड कोरडे पडणे, लघवीचे प्रमाण कमी होणे आणि अशक्तपणा जाणवू शकतो. उष्णतेमुळे होणारा थकवा: डोकेदुखी, चक्कर, मळमळ, जास्त घाम येणे आणि असामान्य थकवा ही लक्षणे दिसू शकतात. स्नायूंमध्ये आकडी घामातून पाणी आणि क्षार कमी झाल्यामुळे काही व्यक्तींना स्नायूंमध्ये वेदना किंवा आकडी येऊ शकते. हृदय आणि रक्ताभिसरणावर ताण येतो. उष्ण वातावरणात शरीराचे तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी रक्ताभिसरणात बदल होतात. त्यामुळे हृदयविकार किंवा इतर दीर्घकालीन आजार असलेल्या व्यक्तींना अधिक काळजी घेणे आवश्यक ठरते. उष्माघाताचा धोका वाढल्यास शरीराचे तापमान धोकादायक पातळीपर्यंत वाढल्यास ही जीवघेणी वैद्यकीय स्थिती निर्माण होऊ शकते. उष्णतेशी संबंधित त्रास प्रत्येक व्यक्तीला होईलच असं नाही. मात्र, दीर्घकाळ उन्हात राहणे, पुरेसे पाणी न पिणे, अतिश्रम करणे आणि उष्ण वातावरणात विश्रांती न मिळणं यामुळं धोका वाढू शकतो.
कोणाला सर्वाधिक काळजी घेण्याची गरज? : विदर्भात शेतकरी, शेतमजूर, बांधकाम कामगार, रस्त्यावर व्यवसाय करणारे विक्रेते, उन्हात काम करणाऱ्या इतर व्यक्तींना उष्णतेचा थेट सामना करावा लागतो. ज्येष्ठ नागरिक, लहान मुले आणि गर्भवती महिला, दीर्घकालीन आजार असलेल्या व्यक्तीं यांना विशेष खबरदारी घेण्याची नितांत गरज असते. काही व्यक्तींना तहान लागल्याची जाणीव ही उशिरा होऊ शकते. त्यामुळे केवळ तहान लागल्यावरच पाणी पिण्याऐवजी अगदी नियमितपणे द्रवपदार्थ घेणे उपयुक्त ठरते. शक्य असल्यास दुपारच्या तीव्र उन्हात बाहेर पडणे टाळावे. बाहेर काम करणे आवश्यक असल्यास कामाच्या दरम्यान सावलीत विश्रांती घ्यावी, हलके आणि सैल कपडे वापरावेत. शरीरात पाण्याची कमतरता होणार नाही याची काळजी घ्यावी.
- हवामान बदलाचा संदर्भही महत्त्वाचा : ऑक्टोबर महिन्यात उष्णतेचा विचार करताना हवामान बदलाचा प्रभाव लक्षात घेणेही गरजेचे आहे.
ऑक्टोबर हिट म्हणजे केवळ उकाडा नाही : पावसाळ्याची माघार आणि त्यानंतर वाढणारी उष्णता ही ऋतुबदलाच्या प्रक्रियेतील नियमित घटना आहे. मात्र,पावसाचे वितरण अनियमित राहिले असेल,जर पाण्याची कमतरता आधीच जाणवत असेल, तर उष्णतेचा परिणाम अधिक त्रासदायक देखील ठरू शकतो. एका बाजूला जमिनीतील ओलावा कमी होण्याची शक्यता.
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