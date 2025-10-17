महाराष्ट्र आता 'क्वांटम कॉरिडॉर'च्या नकाशावर; अमेरिका आणि स्वीडनसोबत त्रिपक्षीय करार
कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात “क्वांटम कॉरिडॉर” उभारण्याची दिशा निश्चित झाली असून, हे केंद्र आणि देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देईल, असं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
Published : October 17, 2025 at 11:25 AM IST
मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला तंत्रज्ञानातील जागतिक नकाशावर नेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन, अमेरिकेची आयओएनक्यू (IONQ) आणि स्वीडनची स्कँडियन एबी (Scandian AB) या दोन नामांकित आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसोबत त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला. या कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात “क्वांटम कॉरिडॉर” उभारण्याची दिशा निश्चित झाली असून, हे केंद्र आणि देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देईल, असं राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवणार : आजच्या जगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंग हे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे दोन प्रमुख स्तंभ बनले आहेत. महाराष्ट्र शासनाला ‘क्वांटम कॉरिडॉर’ स्थापनेसाठी भागीदारी करताना अभिमान वाटतो. हा उपक्रम राज्य आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवेल. शासन या प्रवासात सर्वतोपरी सहकार्य करेल आणि उद्योगांना अखंड वाढीसाठी सुलभ वातावरण उपलब्ध करून देईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
फायदा काय होणार? : आयओएनक्यू (IONQ), मेरीलँड, अमेरिका ही क्वांटम संगणन क्षेत्रातील अग्रणी यूएस-आधारित कंपनी असून, ट्रॅप्ड-आयन तंत्रज्ञानासाठी जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध आहे. ही कंपनी ऍमेझॉन ब्रॅकेट, मायक्रोसॉफ्ट अझ्युर आणि गुगल क्लाउड यांसारख्या क्लाउड प्लॅटफॉर्मद्वारे क्वांटम प्रणालींना प्रवेश उपलब्ध करून देते. IONQ चे तंत्रज्ञान फार्मास्युटिकल संशोधन, लॉजिस्टिक्स, फायनान्शियल मॉडेलिंग आणि इतर औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये वेग, अचूकता आणि शाश्वतता वाढवते. महाराष्ट्रातील डिजिटल परिवर्तन आणि उन्नत तंत्रज्ञानाधारित रोजगार निर्मितीसाठी हे सहकार्य निर्णायक ठरणार आहे. स्कँडियन एबी (Scandian AB), गोथेनबर्ग, स्वीडन ही कंपनी अभियांत्रिकी, बांधकाम, वित्त आणि औद्योगिक पायाभूत सुविधा विकासात कार्यरत आहे. स्कँडियन एबी आपल्या प्रकल्पांमध्ये क्वांटम-वर्धित ऑप्टिमायझेशन, प्रेडिक्टिव्ह अॅनालिटिक्स आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेसारख्या तंत्रज्ञानांचा समावेश करून शाश्वत आणि स्मार्ट पायाभूत सुविधा विकसित करत आहे.
हेही वाचाः
साखर कारखान्यांच्या काटामारी आणि रिकव्हरी चोरीवर नियंत्रण आणण्याचं तंत्र विकसित करावं- राजू शेट्टींची मागणी
राम मंदिर स्थानकावरचे 'देवदूत'! महिला डॉक्टरचं व्हिडिओ कॉलवरुन मार्गदर्शन, पुरुषानं केली महिलेची प्रसूती