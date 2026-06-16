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ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी महाराष्ट्राच्या नव्या जलधोरणाला मंजुरी; पाणीपट्टी वाढणार?

ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च स्वयंपूर्ण करण्यासाठी पाणीपट्टीचे नवे दर लागू करण्यात येणार आहेत.

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण 2026’ला मंजुरी दिली
राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण 2026’ला मंजुरी दिली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 16, 2026 at 7:10 PM IST

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मुंबई - राज्यातील ग्रामीण भागाला शाश्वत, स्वच्छ आणि दर्जेदार पिण्याचं पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळानं ‘महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण 2026’ला आज मंजुरी दिली. या धोरणाअंतर्गत जलजीवन मिशन अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी स्वतंत्र आणि सर्वंकष आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. तसंच विविध ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचं एकत्रीकरण करून गावागावांत स्वच्छ, निर्जंतुक आणि दर्जेदार पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

राज्यात यंदा अपेक्षेपेक्षा कमी पाऊस झाल्यानं पुढील वर्षी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऑगस्ट 2027 पर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा उपलब्ध राहील, यासाठी आतापासूनच नियोजन करून पाणी जतन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत दिले. संबंधित यंत्रणांनी पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.



नव्या धोरणाअंतर्गत काय काम होणार? - धोरणानुसार गावांची जलस्वयंपूर्णता, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पर्जन्यजल संकलन, सांडपाण्याचा पुनर्वापर आणि जलसंवर्धन यांना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. पाणीपुरवठा योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण स्तरावर देखभाल-दुरुस्ती निधी तसंच कॉर्पस फंड उभारण्यात येणार आहे.


पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर रिअल-टाइम देखरेख ठेवण्यासाठी स्काडा प्रणाली, जीआयएस-आधारित ट्रॅकिंग, डिजिटल डॅशबोर्ड आणि केंद्रीय कमांड सेंटर उभारण्यात येणार आहे. तसंच त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा, ‘नल जल सेवा’ ॲप आणि ‘नल जल मित्र’ यांचाही वापर केला जाणार आहे.


नवे पाणीपट्टी दर लागू करणार - जलजीवन मिशनअंतर्गत घरगुती वापरासाठी किमान मासिक पाणीपट्टी 150 रुपये जास्तीत जास्त 400 रुपये निश्चित करण्यास मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. प्रत्यक्ष देखभाल खर्च जास्त असल्यास त्यानुसार शुल्क आकारण्याची मुभा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राहणार आहे. निश्चित करण्यात आलेल्या पाणीपट्टीची शंभर टक्के वसुली संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी बंधनकारक असेल.

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MAHARASHTRA NEW WATER POLICY
महाराष्ट्र ग्रामीण पेय जल धोरण 2026
पाणीसाठा
पाणीपट्टीचे नवे दर
MAHARASHTRA NEW WATER POLICY

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