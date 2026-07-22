चेंबूर झाड दुर्घटनेप्रकरणी आझाद मैदानात मनसेचं आंदोलन; आयुक्तांना दिलं निवेदन
चेंबूर झाड दुर्घटना प्रकरणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून आझाद मैदानात (Azad Maidan) आंदोलन करण्यात आलं.
Published : July 22, 2026 at 5:20 PM IST
मुंबई - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे बुधवारी आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले. चेंबूर येथे झाड पडल्यामुळं झालेल्या विद्यार्थ्याच्या मृत्यू प्रकरणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने जबाबदारी स्वीकारावी. संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावं अशी मागणी मनसेतर्फे यावेळी करण्यात आली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे मुंबई शहर अध्यक्ष संदीप देशपांडे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केलं.
महानगरपालिकेच्या आत येऊन आंदोलन करणार : मनसे नेत्यांनी बीएमसीच्या उद्यान विभागाचे अधिक्षक जितेंद्र परदेशी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. तसेच संबंधित कंत्राटदारावर केवळ दंड न करता त्यांना ब्लॅकलिस्ट करावं, अशी मागणीही संदीप देशपांडे यांनी केली. मानवी जीवाची किंमत इतकी स्वस्त होऊ शकते का? केंद्र सरकार असो राज्य असो किंवा स्थानिक प्रशासन असो सर्वत्र निष्काळजीपणाचा कळस सुरू आहे. झाड पडून निष्पाप मुलांचा मृत्यू होत आहे. एवढे मोठे झाड पडून एकाचा जीव जात आहे. त्याची जबाबदारी कोणीही घेत नाही. अशावेळी याची जबाबदारी ही महानगरपालिकेने निश्चित करायला हवी. आता आम्ही महानगरपालिकेच्या समोर आंदोलन करत आहोत. उद्या महानगरपालिकेच्या आत येऊन आंदोलन करू, असा इशारा यावेळी संदीप देशपांडे यांनी दिला.
मोठ्या प्रकल्पांचं श्रेय घेण्याची स्पर्धा : आंदोलनामध्ये व्यवस्थेला प्रश्न विचार, कर्तव्य करा अन्यथा खुर्ची सोडा, अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, अशा प्रकारच्या घोषणा आंदोलकांनी दिल्या. दुसरीकडं मनसे नेते नितीन सरदेसाई म्हणाले की, झाड पडणं असो, मॅन होलमध्ये पडून व्यक्तीचा मृत्यू असो किंवा अशा प्रकारच्या घटना महाराष्ट्रात देशात घडत आहेत. याची जबाबदारी न स्वीकारण्याची पायंडा सगळीकडे पडला आहे. मोठ्या प्रकल्पांचे श्रेय घेण्याची स्पर्धा सर्वांमध्ये लागलेली आहे. या परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि सरकारला जबाबदारी स्वीकारण्यास भाग पाडण्यासाठी आम्ही आंदोलन करत आहोत. सत्तेला आणि प्रशासनाला जाग यायलाच हवी," असंही ते म्हणाले.
आयुक्तांनी दिलं चौकशीचं आश्वासन : आयुक्तांची भेट घेतल्यानंतर संदीप देशपांडे म्हणाले की, आम्ही सुचवलेल्या गोष्टींवर दोन दिवसात चौकशीचं आश्वासन आयुक्तांनी दिलं आहे. आयुक्त वेगळी समिती नेमून अहवाल तयार करणार असल्याचं म्हणाले.
काय आहे घटना ? : मुंबईतील चेंबूर येथील पहिल्याच पावसात डायमंड गार्डनजवळ 30 जून 2026 रोजी शाळेच्या बसवर पिंपळचा वृक्ष मुळासकट उन्मळून पडला होता. या दुर्घटनेत एका 11 वर्षीय शाळकरी मुलाचा मृत्यू झाला होता. तर काही विद्यार्थी जखमी झाले होते.
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