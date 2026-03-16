एमएनजीएलकडून पाईपलाईन व्यावसायिक गॅसमध्ये 20 टक्के कपात; हाॅटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग, मेस व्यावसायिक अडचणीत

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडने व्यावसायिक पाईपलाईन गॅस पुरवठ्यात 20 टक्के कपात केलीय.

गॅस पाईपलाईन
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 16, 2026 at 5:05 PM IST

नाशिक : आखाती देशाच्या वाढत्या तणावाचा परिणामाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस वापरावर निर्बंध लागू करत पाईपलाईनद्वारे दिल्या जाणाऱ्या गॅस पुरवठ्यात कपात केलीय. नाशिक शहरात महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडकडून व्यावसायिक ग्राहकांना दिला जाणाऱ्या पाईपलाईन गॅस पुरवठ्यात 20 टक्क्याची कपात करण्यात आलीय.


गॅसअभावी व्यवसायावर परिणाम : इराण-इस्रायल युद्धाचा परिणाम भारतातदेखील जाणवत आहे. एलपीजी गॅस पुरवठ्यात घट झाल्यानंतर आता पाईपलाईन गॅसमध्येही कपात झाल्यानं हॉटेल, रेस्टॉरंट, केटरिंग, मेस तसेच इतर व्यावसायिक यांना दुहेरी फटका बसत आहे. त्यामुळं व्यावसायिकांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केलीय. गॅस अभावी व्यवसायावर परिणाम होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. केंद्र सरकारने गॅस वितरकांना व्यावसायिक सिलिंडरचा पुरवठा मर्यादित ठेवण्याच्या सूचना दिल्या असून, अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या आस्थापनांनाच प्राधान्य देण्याची निर्देश दिलेत. सरकारच्या निर्णयामुळं घरगुती गॅस आणि सीएनजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा उद्देश असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळं सामान्य घरगुती ग्राहकांवर सध्या परिणाम जाणवत नसला तरी व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यात कपातीमुळं हॉटेल आणि केटरिंग, रेस्टॉरंट व्यवसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतोय.




अशाप्रकारे होणार कपात : 20 टक्के गॅस कपातीसाठी व्यावसायिकांना ग्राहकांच्या गेल्या सहा महिन्यांच्या सरासरी गॅस वापराचा आधार घेतला जाणार आहे. त्यात सरासरीच्या केवळ 80 टक्के गॅस पुरवठा पुढील काळात दिला जाणार आहे.


गॅसचा वापर मर्यादित ठेवावा : आखाती देशात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीमुळं केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार व्यावसायिक ग्राहकांसाठी गॅस वापरात तात्पुरती कपात करण्यात आली आहे. व्यावसायिकांनी गेल्या सहा महिन्यांच्या सरासरीच्या सुमारे 80 टक्के पर्यंतच गॅसचा वापर मर्यादित ठेवावा, असं आवाहन केल्याचं महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडचे माहिती अधिकारी प्रसन्न जोशी यांनी सांगितलंय.

जिल्हा प्रशासनाकडं 30 तक्रारी दाखल : घरगुती गॅस बुकिंगसाठी गॅस एजन्सीने दिलेले नंबर बंद येत असल्याच्या 30 तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडं प्राप्त झाल्यात. त्यात ओटीपी न येणे, गॅस एजन्सीने बुकिंगसाठी दिलेले फोन नंबर बंद असणे, मिस कॉल बुकिंग सुविधा बंद असणे, याचा समावेश होता. त्यामुळंं ग्राहकांना भर उन्हात गॅस एजन्सीकडं चकरा माराव्या लागत आहेत.

