प्रभाग 3 मधील आनंद विद्यालय मतदान केंद्रावर बनावट ओळखपत्रांचा सुळसुळाट; शेकडो बनावट मतदार ओळखपत्रांसह दोघे रंगेहाथ जेरबंद

अहिल्यानगरात एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रभाग क्रमांक 3 मधील मतदान केंद्रावर बनावट निवडणूक ओळखपत्रांच्याआधारे मतदान करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना रंगेहाथ पकडण्यात आलं आहे.

मतदान केंद्रावर बनावट ओळखपत्रांचा सुळसुळाट
मतदान केंद्रावर बनावट ओळखपत्रांचा सुळसुळाट (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 15, 2026 at 8:43 PM IST

Updated : January 15, 2026 at 8:53 PM IST

अहिल्यानगर : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अहिल्यानगर शहरात लोकशाहीवर थेट घाला घालणारा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रभाग क्रमांक 3 मधील आनंद विद्यालय मतदान केंद्रावर बनावट निवडणूक ओळखपत्रांच्याआधारे मतदान करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना रंगेहाथ पकडण्यात आलं. त्यामुळं संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे. मतदान सुरू असतानाच संशयास्पद हालचाली आढळल्यानं या दोघांची झडती घेण्यात आली. यावेळी त्यांच्या ताब्यातून वेगवेगळ्या नावांची शेकडो बनावट निवडणूक ओळखपत्रे सापडल्याची माहिती संजीव भोर यांंनी दिली. ही ओळखपत्रे अत्यंत शिताफीनं आणि हुबेहूब तयार करण्यात आल्याचं दिसून आलं असून, मोठ्या प्रमाणावर मतदान प्रक्रियेत घातपात करण्याचा सुनियोजित कट रचण्यात आला होता का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.


पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत दोघांनाही घेतलं ताब्यात : या प्रकाराची माहिती मिळताच मतदान केंद्रावर उपस्थित उमेदवार आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनी तीव्र संताप व्यक्त करत लोकशाहीला काळीमा फासणारा प्रकार असल्याचं सांगितलं. तत्काळ सखोल चौकशीची मागणी करताच मतदान केंद्रावर काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं. घटनेची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत दोघांनाही ताब्यात घेतलं आहे. बनावट ओळखपत्रे कोणी तयार केली? यामागे संघटित टोळी आहे का? एखाद्या उमेदवाराचा थेट संबंध आहे का? या सर्व बाजूंनी तपास सुरू असून, या प्रकरणामुळं शहरातील राजकीय वातावरण अधिकच तापलं आहे.

प्रतिक्रिया देताना संजीव भोर (ETV Bharat Reporter)



खरे सूत्रधार कोण? : निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतदान प्रक्रिया पारदर्शक आणि सुरळीत सुरू असल्याचं स्पष्ट करत, कोणत्याही गैरप्रकाराला मुळीच खपवून घेतलं जाणार नाही, असा इशाराही दिला आहे. लोकशाहीच्या लढाईत हा बनावटपणाचा खेळ कोणाचा? खरे सूत्रधार कोण? यांचा शोध सुरू आहे.

