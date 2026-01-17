महापालिका निवडणूक निकाल 2026 : 29 महापालिकांपैकी 'इतक्या' महापालिकांमध्ये भाजपाची एकहाती सत्ता, तर शिवसेना क्रमांक दोनचा पक्ष
महापालिका निवडणुकीच्या निकालात भाजपानं मोठं यश मिळवलं आहे. भाजपाचे तब्बल 1400 पेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आले आहेत. तर त्या पाठोपाठ शिवसेनेचे 397 नगरसेवक जिंकले आहेत.
Published : January 17, 2026 at 12:23 PM IST|
Updated : January 17, 2026 at 12:29 PM IST
मुंबई : राज्यातील 29 महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान झाल्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशीरापर्यंत मतमोजणी झाली. मुंबई महापालिकेच्या 227 जागांसह राज्यातील 2 हजार 869 जागांसाठी मतमोजणी पार पडली. यात भाजपा, शिवसेना यांच्या महायुतीनं 1800 हून अधिक जागांवर बाजी मारली आहे. ठाकरे बंधूंची युती, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष यांना अनेक ठिकाणी परभवाचा सामना करावा लागला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा पक्षानं मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आदींसह 14 महापालिकांमध्ये निर्विवाद विजय मिळवला आहे. परिणामी भाजपा राज्यातील क्रमांक एकचा पक्ष ठरला आहे.
भाजपा ठरला क्रमांक एकचा पक्ष, जाणून घ्या इतर पक्षाची आकडेवारी : राज्यातील 2,869 जागांचे निकाल समोर आले आहेत. यात 1800 हून अधिक जागांवर महायुतीनं विजय मिळवला असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. तर एकट्या भाजपानं 1400 पेक्षा जास्त नगरसेवक निवडून आणले आहेत. त्याखालोखाल शिवसेना आणि नंतर काँग्रेसचा क्रमांक लागतो. उबाठा पक्षालाही बऱ्यापैकी यश मिळालेलं दिसत आहे. विशेष म्हणजे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला आणि मनसेला मोठ्या अपयशाला सामोरं जावं लागलं आहे. भाजपाला राज्यातील 1400 जागांवर विजय मिळवला तर त्याखालोखाल शिवसेनेला 397 जागा जिंकण्यात यश मिळालं. त्यानंतर काँग्रेसला 324 जागा जिंकता आल्या. काँग्रेसनं ही निवडणूक स्वबळावर लढली. त्या तुलनेत त्यांना चांगलं यश मिळालं आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 160 आणि उबाठाला 153 जागा जिंकता आल्या. असदुद्दीन ओवेसी यांच्या एमआयएम पक्षानं मात्र आश्चर्यकारकरित्या मुसंडी मारली असून 125 च्या आसपास जागा जिंकल्या आहेत. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. शरद पवार, राज ठाकरे, प्रकाश आंबेडकर यांच्या पक्षांना त्यांनी मागं टाकलं आहे. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला 36, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला 13 जागेंवर समाधान मानावं लागलं. बहुजन समाज पक्षानं 6 जागांवर ताबा मिळवला.
या ठिकाणी येणार भाजपाची एकहाती सत्ता : मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर, नाशिक, सोलापूर , छत्रपती संभाजीनगर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, इचलकरंजी, सांगली–मिरज–कुपवाड, धुळे, जळगाव, अमरावती, अकोला, जालना आणि नांदेड या महापालिकांमध्ये भाजपानं निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केलं आहे. या महापालिकांमध्ये भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. तर 6 महापालिकांपैकी काँग्रेसनं लातूर, चंद्रपूर आणि भिवंडी इथं विजय मिळवला आहे. विशेष म्हणजे भाजपाची सत्ता असलेली चंद्रपूर महापालिका यावेळी भाजपाला गमवावी लागली असून या तिन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे महापौर होणार आहेत. वसई-विरारमध्ये बहुजन विकास आघाडीनं सत्ता राखली, तर मालेगाव महापालिकेत इस्लाम पार्टीनं 84 पैकी 35 जागा जिंकत विजय मिळवला आहे. यंदाच्या निवडणुकीतील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे एमआयएमनं राज्यभरात आपला प्रभाव लक्षणीयरीत्या वाढवला आहे. एमआयएमचे तब्बल 125 नगरसेवक निवडून आल्याचा दावा पक्षाच्या वतीनं करण्यात आला. तसेच अनेक महापालिकांमध्ये एमआयएमनं ठोस उपस्थिती नोंदवली आहे.
भाजपाच्या अभूतपूर्व यशानं विरोधकांना मोठा धक्का : भाजपाच्या अभूतपूर्व यशानं राज्यातील विरोधी राजकारणाला मोठा धक्का बसला आहे. उद्धव ठाकरे यांचा उबाठा, काँग्रेस, मनसे आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीला या निवडणुकीत मोठ्या पिछेहाटीला सामोरं जावं लागलं. विशेष म्हणजे महायुतीतील मित्रपक्ष असलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला तसेच अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीलाही अपेक्षेइतकं यश मिळू शकलेले नाही. शिवसेनेची ठाणे, कल्याण–डोंबिवली आणि उल्हासनगर वगळता इतर बहुतांश महापालिकांमध्ये घसरण झाली आहे. त्याचप्रमाणं अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला अहिल्यानगर वगळता अन्य ठिकाणी पराभव पत्करावा लागला आहे.
विलासराव देशमुख यांच्याबाबत केलेले वक्तव्य भोवलं : भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याबाबत केलेलं वक्तव्य काँग्रेससाठी संधी ठरलं. त्याचा परिणाम म्हणून लातूर महापालिकेत भाजपाला सत्ता गमवावी लागली असून, तिथं काँग्रेसनं स्वबळावर सत्ता प्रस्थापित केली आहे. चंद्रपूर महापालिकेतही उबाठाच्या पाठिंब्यानं काँग्रेसला सत्तेची संधी मिळाली आहे. कोल्हापूर आणि भिवंडी निजामपूर महापालिकेतही काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि मनसे यांचीही अवस्था फारशी वेगळी राहिलेली नाही. या दोन्ही पक्षांचे शहरी राजकारणातील अस्तित्व अधिकच कमकुवत झाल्याचं या निकालांतून स्पष्ट झालं आहे. त्याचवेळी अनपेक्षितपणे एमआयएमचा प्रभाव अनेक महापालिकांमध्ये वाढल्याचं चित्र दिसून आलं आहे. मुस्लीम मतदारांचा काँग्रेसकडून एमआयएमकडं झालेला कल या निवडणूक निकालांतून ठळकपणे अधोरेखित झाला आहे.
मुंबई महापालिका भाजपा सर्वात मोठा पक्ष : मुंबई महापालिका भाजपा सर्वात मोठा पक्ष तर उद्धव ठाकरेंना दुसऱ्या क्रमांकाची पसंती मिळाली आहे. देशातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक तब्बल नऊ वर्षांनंतर पार पडली. या निवडणुकीकडं सत्तेच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर प्रतिष्ठेची लढत म्हणूनही पाहिलं जात होतं. महापालिकेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना–भाजपा युती मैदानात उतरली होती. त्याचवेळी महाविकास आघाडीत फूट पडत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील उबाठानं मनसेसोबत जवळीक साधली, तर काँग्रेसनं स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, मुंबईत यंदा तिरंगी लढतीचं चित्र निर्माण झालं. उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेचा मुद्दा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आणला. उद्धवसेना या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाचा मोठा पक्ष ठरली असली, तरी मराठी मुद्द्याला अपेक्षित ती धार मतांमध्ये पूर्णतः रूपांतरित करता आलेली नाही. मात्र, मनसेनं काही भागांत पुनरागमन केल्याचं चित्र दिसून आलं. काँग्रेसला वंचित बहुजन आघाडीसोबत लढण्याचा फारसा फायदा झाला नाही. काही प्रभागांत काँग्रेसनं ताकद दाखवली, मात्र अनेक ठिकाणी काँग्रेसची मतं ‘कट वोट’ ठरल्याचं दिसून आलं. तथापि, मुस्लीम मतदारांनी काँग्रेसवर पुन्हा विश्वास दाखवला, ही बाब काँग्रेससाठी दिलासादायक ठरली. समाजवादी पक्ष आणि एमआयएमकडं सक्षम नेतृत्व नसतानाही मुस्लीमबहुल भागांत त्यांनी काही जागा जिंकल्या. पण समाजवादी पक्षाची मतं यावेळी एमआयएमकडं गेल्याचं चित्र आहे.
ठाणे महापालिकेत एकनाथ शिंदेचं एकहाती वर्चस्व : ठाणे महापालिका निवडणूक युतीत लढविणाऱ्या शिवसेना आणि भाजपानं दिलेला ‘शंभर पार’चा नारा अखेर प्रत्यक्षात उतरविला. 131 जागांच्या सभागृहात महायुतीचे एकूण 103 उमेदवार विजयी झाले असून ठाण्यात सत्तेचं चित्र स्पष्ट झालं आहे. यापैकी शिवसेनेचे तब्बल 75 उमेदवार निवडून आल्यानं महापालिकेवर एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेला 67 चा बहुमताचा आकडा पक्षानं सहज पार केला आहे. त्यामुळे महायुतीच्या विजयातही सत्तेची सूत्रं शिवसेनेच्याच हाती राहणार, हे स्पष्ट झालं आहे. दरम्यान, या निवडणुकीत भाजपाचे 28 नगरसेवक निवडून आल्यानं युतीचा लाभ भाजपालाही झाला आहे. दोन्ही पक्षांच्या एकत्रित यशामुळे ठाण्यात महायुतीची पकड अधिक भक्कम झाल्याचं निकालातून दिसून आलं आहे.
भाजपा - 1425
उबाठा - 155
शिवसेना - 399
राष्ट्रवादी- 167
काँग्रेस- 324
राष्ट्रवादी (शरद पवार) - 36
मनसे - 13
बसप - 6
एमआयएम - 22
बहुजन विकास आघाडी - 71
वंचित बहुजन आघाडी- 4
समाजवादी पार्टी- 2
आप - 0
