बंद पडणाऱ्या ईव्हीएम मशीनबाबत निवडणूक आयोगानं लक्ष दिलं पाहिजे - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मतदान करत बोगस मतदान रोखण्याचं आवाहन निवडणूक आयोगाला केलं. तसंच जितेंद्र आव्हाड यांनी यावरुन आयोगावर हल्लाबोल केला.
Published : January 15, 2026 at 4:49 PM IST
ठाणे - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदें यांनी सहकुटुंब किसन नगर येथे मतदानाचा अधिकार बजावला. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे, वडील संभाजी शिंदे यांच्यासह पत्नी लता शिंदे, सून वृषाली शिंदे यांनी देखील मतदान केलं. लोकशाहीचा हा उत्सव आहे. त्यामुळे या उत्सवात सर्वांनी सहभागी होऊन मतदान केलं पाहिजे, असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी नागरिकांना केले आहे.
मुंबई, ठाण्यात चांगलं मतदान होत आहे. मात्र, सकाळपासून ईव्हीएम मशीन बंद पडण्याच्या तक्रारी येत आहेत. त्यामुळं निवडणूक आयोगानं उचित काळजी घ्यावी. मतदारांना त्रास होऊ नये आणि कमीतकमी वेळात मतदान करता यावे यासाठी प्रयत्न केले जावेत, असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केले. बोगस मतदान रोखलं गेलं पाहिजे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असली पाहिजे. शहराच्या विकासासाठी मतदान करणं गरजेचं आहे. असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मतदानानंतर एकनाथ शिंदे यांनी परिसरातील मंदिरात जाऊन दर्शन घेतले.
आजींनी केलं मतदान - ठाण्याच्या टेंभी नाका येथील परमार हाऊसमध्ये राहणाऱ्या शिव समर्थ विद्यालयाच्या माजी शिक्षिका 99 वर्षीय लीला क्षोत्री यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला. शाळेचा माजी विद्यार्थी दिलीप फाटकजी यांनी त्यांना आपल्या रिक्षातून जवळच असलेल्या बि जे हायस्कूल मतदान केंद्रावर नेलं. सदर मतदान केंद्रावर मतदान करायला उंच पडत असल्यामुळे केंद्रातील मदतनीस यांनी एकावर एक अशा तीन खुर्च्या लावून बाईंना त्यावर बसवलं आणि मग त्यांनी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला.
लोकशाहीची अंतिम घटका - "प्रशासकीय यंत्रणेवरच सत्ताधाऱ्यांचा प्रचंड दबाव आहे. याच्या पुढच्या निवडणुका या सत्ताधाऱ्यांनीच घ्याव्यात आणि सत्ताधाऱ्यांनी निवडणुका राबवाव्यात, जेणेकरून निवडणुकांचा खर्च पण आयोगाला करावा लागणार नाही. निवडणूक आयोगानं लोकशाहीचं वाटोळं करून टाकलं आहे," अशी टीका राष्ट्रवादी - शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली.
