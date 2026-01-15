महानगरपालिका मतदानादिवशीच्या दहा लक्षवेधी घटना; कुठं मतदार, उमेदवारांचा राडा, तर शाई ठरली न्यूज मेकर
राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडली आहे. राज्यात सरासरी 46.50 टक्के मतदान झालं.
Published : January 15, 2026 at 8:37 PM IST
मुंबई - राज्यातील 29 महानगरपालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया संपली. सायंकाळी 5.30 पर्यंत राज्यातील विविध मतदान केंद्रांवर मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावलाय. निवडणुकीसाठी राज्यभरात चोख पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळं सर्व उमेदवारांचं भवितव्य ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद झालंय. आता सर्वां प्रतिक्षा लागली आहे ती म्हणजे शुक्रवारी जाहीर होणाऱया निकालाची. या निवडणुकीतही विविध ठिकाणी ईव्हीएममध्ये बिघाड होत ते बंद झाल्याची प्रकरणं समोर आली होती, तर काही ठिकाणी शाई लावण्याऐवजी मार्कर पेनचा वापर करण्यात आला. त्यामुळं विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केला. राज्य निवडणूक आयोगाचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात सरासरी 46.50 टक्के मतदान झालं.
1. नाशिकमध्ये पैसे वाटप? - नाशिक महानगरपालिकेसाठी सकाळी शहरातील 1,563 मतदान केंद्रावर मतदानास शांततेत सुरुवात झाली. सुरुवातीला काही मतदान केंद्रांवर मशीन बंद पडल्याच्या घटना घडल्या. त्यानंतर काही ठिकाणी पैसे वाटण्यावरुन मारहाण तर कार्यकर्त्यांमध्ये राडा झाल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. असं असलं तरी गुरुवारी सायंकाळी 5.30 पर्यंत नाशिकमध्ये मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
2. उमेदवाराचं नाव 'शेखर' ऐवजी 'शेख' - कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 3-ड (सर्वसाधारण पुरुष) गटातील मतदान प्रक्रियेला अनपेक्षित आणि गंभीर वळण लागलं. निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या आघाडीचे उमेदवार ॲड. शेखर अप्पाराव वाकोडे यांच्या नावात थेट ईव्हीएम मशीनवरच झालेल्या कथित चुकीमुळं हा वाद पेटला आहे. ॲड. 'शेखर' ऐवजी 'शेख' असा उल्लेख झाल्यानं एकच खळबळ उडाली.
3. शाईनं गाजवला दिवस, विरोधक-सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरोप, प्रत्यारोप - मतदान केंद्रातून बाहेर पडणाऱ्या मतदारांच्या बोटावरील शाई सहज पुसली जात असल्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल झालेत. प्रत्येक निवडणुकीत शाईचा वापर केला जात असताना या निवडणुकीत मार्करचा वापर कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात होता. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत भाजपा आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केलेत. “शाई पुसली जाणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेवरच आघात,” असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. दरम्यान, "यापूर्वीही अनेक वेळेला मार्कर पेन वापरला होता," अशी स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.
4. मतदानासाठी उमेदवार दुबईतून थेट पुण्यात आला - लोकशाहीप्रति असलेली निष्ठा आणि मतदानाच्या हक्काबाबतची जाणीव पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. दुबईहून मतदानासाठी आलेल्या तडके कुटुंबाची ही भूमिका अनेक मतदारांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे. मतदान म्हणजे केवळ हक्क नाही, तर जबाबदारी आहे. हेच या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. विवेक तडके म्हणाले की, “पिंपरी चिंचवड शहराचा विकास गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. रस्ते, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, उद्योगधंदे यामध्ये शहरानं झपाट्यानं प्रगती केली आहे. हा विकास असाच पुढे सुरू राहण्यासाठी सक्षम, प्रामाणिक आणि लोकहिताचे काम करणारे उमेदवार निवडून देणं गरजेचं आहे. लोकशाही मजबूत करायची असेल, तर मतदान हाच सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.”
5. मीरा-भाईंदरमध्ये शिवसेना - भाजपा कार्यकर्ते भिडले - भाईंदर पूर्वेच्या प्रभाग क्रमांक ११ मध्ये शिवसेना व भाजपाचे पदाधिकारी आपापसात भिडले. शिवसेना उमेदवार प्रवीण पाटील यांनी भाजपा कार्यकर्त्यावर हात उगारला असल्याचा आरोप संजय दुबे यांनी केला. संजय दुबे यांनी सांगितले की, त्यांच्यासह भाजपाचे संजय साळवी आणि निलेश पाटील (भाजपा उमेदवार हेमाली पाटील यांचे पती) यांना देखील मारहाण झाली आहे.
6. पिंपरी चिंचवडमध्ये मतदानावेळी गेट बंद, बोगस मतदानाचा आरोप - महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान एका मतदान केंद्रावर मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. प्रभाग क्रमांक १९ मधील गोलांडे शाळेतील मतदान केंद्रात एकाचवेळी मोठ्या संख्येने मतदारांची गर्दी झाल्याने तणावाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. या गर्दीमुळे बोगस मतदान सुरू असल्याचा आरोप काही नागरिक आणि राजकीय कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला.
7. अहिल्यानगरमध्ये बनावट मतदार ओळखपत्रांसह दोघे रंगेहात पकडले - अहिल्यानगर शहरात लोकशाहीवर घाला घालणारा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. प्रभाग क्रमांक ३ मधील आनंद विद्यालय मतदान केंद्रावर बनावट निवडणूक ओळखपत्रांच्या आधारे मतदान करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दोघांना रंगेहात पकडण्यात आले. मतदान सुरू असतानाच संशयास्पद हालचाली आढळल्याने या दोघांची झडती घेण्यात आली. यावेळी त्यांच्या ताब्यातून वेगवेगळ्या नावांची शेकडो बनावट निवडणूक ओळखपत्रे सापडली. या प्रकाराची माहिती मिळताच मतदान केंद्रावर उपस्थित उमेदवार व त्यांच्या प्रतिनिधींनी तीव्र संताप व्यक्त करत लोकशाहीला काळीमा फासणारा प्रकार असल्याचे सांगितले. तत्काळ सखोल चौकशीची मागणी करताच मतदान केंद्रावर काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. घटनेची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी त्वरित कारवाई करत दोघांनाही ताब्यात घेतले आहे.
8. जालना महानगरपालिकेसाठी पहिल्यांदाच झालं मतदान - प्रथमच जालना महानगरपालिकेची निवडणूक झाली. 65 जागांसाठी 454 जण निवडणुकीच्या रिंगणात होते. जालना शहरात 291 केंद्रावर मतदान प्रक्रिया झाली. जालन्यात शिवसेना आणि भाजपा यांच्यात लढत होणार आहे. भाजपा नेते माजी आमदार कैलास गोरंट्याल यांनी कुटुंबासह मतदानाचा हक्क बजावला. जालना महापालिका झाल्यानंतर पहिल्यांदा मतदान झालं.
9. धुळ्यात भाजपाचं बटण आपोआप दाबलं जातंय, शिवसेनेचा आरोप - धुळे महानगरपालिका निवडणुकीत प्रभाग क्रमांक 16 मधील शिवसेनेचे उमेदवार पार्वती जोगी यांनी मतदान यंत्रांमध्ये गंभीर बिघाड असल्याचा आरोप केला होता. "यंत्रात जाणीवपूर्वक बिघाड केला जात आहे, भाजपाचं बटण दाबलं जात आहे, लोकशाही वेठीस धरली गेली आहे, सर्व यंत्रणा मॅनेज आहेत," असा तीव्र आरोप करत त्यांनी मतदान केंद्रांची पाहणी केली होती.
10. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 155 निवडणूक अधिकारी-कर्मचारी गैरहजर, गुन्हा दाखल - निवडणूक प्रक्रियेत नियुक्ती करूनही, कर्त्यव्यास हजर न होणाऱ्या तब्बल 155 अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्यावतीनं देण्यात आली. 14 जानेवारी रोजी सकाळी दहा वाजल्यापासून कर्तव्यावर हजर होणं बंधनकारक असताना देखील कुठलीही पूर्वकल्पना न देता अधिकारी, कर्मचारी गैरहजर राहिले. त्यामुळं छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका उपायुक्त उदय दिंगबर मानवतकर यांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर सिटीचौक पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, शहरातील एकूण 1267 मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया राबविण्यात येत असून त्यासाठी एकूण 5588 मतदान केंद्राध्यक्ष व पोलिंग अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
