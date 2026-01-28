ETV Bharat / state

'दमदार आणि दिलदार मित्र सोडून गेला' , अजित पवारांच्या निधनावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केल्या भावना

विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं दु:खद निधन झाल्याची बातमी समजताच संपूर्ण महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शोक व्यक्त केला आहे.

Devendra Fadnavis's reaction to Ajit Pawar's death
अजित पवारांच्या निधनावर देवेंद्र फडणीस यांची प्रतिक्रिया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 28, 2026 at 1:23 PM IST

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांचं आज (28 जानेवारी) दुर्दैवी विमान अपघातात निधन झालं. संपूर्ण महाराष्ट्र या घटनेनं हळहळला आहे. त्यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.


राज्यासाठी आजचा दिवस कठीण - मुख्यमंत्री : अजित पवार हे अतिशय संवेदनशील नेतृत्व होतं. कोणत्याही परिस्थितीत न डगमगता पुढे जाणारं व्यक्तिमत्त्व त्यांनी जपलं. महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस अत्यंत कठीण आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अशा प्रकारचं नेतृत्व घडायला अनेक वर्षे लागतात. महाराष्ट्राच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत असताना त्यांचं असं अचानक जाणं धक्कादायक आणि अविश्वसनीय आहे. माझ्यासाठी वैयक्तिक पातळीवरही एक दमदार आणि दिलदार मित्र गमावला आहे, असंही ते म्हणाले.

'पवार कुटुंबाशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेणार' : या दुर्घटनेचा मोठा आघात पवार कुटुंबावर झाला असल्याचं नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं की, मी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लवकरच बारामतीकडे रवाना होत आहोत. पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याशी चर्चा करून परिस्थितीची माहिती दिली आहे. त्यांनीही तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. देशभरात या घटनेमुळे हळहळ व्यक्त होत आहे.

सोबतच, अजित पवार हे जनतेच्या प्रश्नांसाठी सतत कार्यरत राहणारं नेतृत्व होतं. सामान्य लोकांमध्ये त्यांचा मुक्त वावर होता. लोकांच्या अडचणी थेट ऐकून घेणं आणि त्या सोडवण्यासाठी तत्पर राहणं, हीच त्यांच्या राजकारणाची ओळख होती.

पुढील सर्व निर्णय पवार कुटुंबीयांशी चर्चा करूनच घेतले जातील, असं स्पष्ट करत त्यांनी सांगितलं की, "सकाळी सुप्रिया सुळे आणि त्यानंतर पार्थ पवार यांच्याशी संवाद झाला आहे. संपूर्ण कुटुंब बारामतीला पोहोचल्यानंतर, त्यांच्या संमतीनेच पुढील निर्णय घेतले जातील." अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.


शासकीय सुट्टी जाहीर : “राज्यात आज शासकीय सुट्टी जाहीर करण्यात आली असून, त्यासोबतच तीन दिवसांचा दुखवटा पाळण्यात येणार आहे. हे नुकसान कधीही भरून निघणारे आहे. महाराष्ट्रातून असे लोकनेते गेले, की जी पोकळी निर्माण होते ती भरून काढणे अत्यंत कठीण असते. अजितदादा गेले, यावर विश्वास ठेवायलाच मन तयार होत नाही,” अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दु:ख व्यक्त केलं.

संपादकांची शिफारस

