महाराष्ट्र पावसाळी अधिवेशन 2026; 14 दिवसात 101 तास कामकाज, तर गदारोळात 'इतका' वेळ वाया
पावसाळी अधिवेशन 2026 हे 14 दिवस चाललं. 101 तास 10 मिनिटं कामकाज झालं. आमदारांची सरासरी उपस्थिती 78.57 टक्के राहिली आणि गदारोळात 40 मिनिटे वाया गेली.
Published : July 10, 2026 at 8:07 PM IST
मुंबई : राज्याच्या राजकारणातील आरोप-प्रत्यारोप, सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील खडाजंगी, विविध जनहिताच्या मुद्द्यांवरील चर्चा आणि महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी अशा विविध घडामोडींनी यंदाचं पावसाळी अधिवेशन 2026 गाजलं. 22 जून ते 10 जुलै या कालावधीत चाललेल्या 14 दिवसांच्या अधिवेशनात नेत्यांनी किती काम केलं? किती वेळ चर्चेत गेला? आणि किती वेळ गोंधळात वाया गेला? याचा हा आढावा...
14 दिवसांत 101 तास 10 मिनिट कामकाज : 'टाइम इज मनी' असं म्हटलं जातं. मात्र, लोकप्रतिनिधींचा वेळ नेमका कुठं गेला? याची आकडेवारीही समोर आली आहे. 14 दिवसांच्या अधिवेशनात एकूण 101 तास 10 मिनिटे सभागृहाचं कामकाज झालं. म्हणजेच दररोज सरासरी 7 तास 13 मिनिट चर्चा आणि कामकाज झालं. मात्र, काही वेळ कामकाजात व्यत्ययही आला. मंत्री वेळेवर उपस्थित नसल्यामुळं 35 मिनिट, तर विविध गदारोळ आणि गोंधळामुळं 40 मिनिटं वाया गेली.
आमदारांच्या हजेरीचा 'रिझल्ट' : अधिवेशनाच्या कामकाजातील उपस्थितीचा आढावा घेतला असता, काही दिवस सभागृहाचे कामकाज 90.14 टक्क्यांपर्यंत झालं. तर काही दिवस कामकाजाची उपस्थिती 40 टक्क्यांपर्यंत राहिली. संपूर्ण 14 दिवसांच्या अधिवेशनातील कामकाजाची सरासरी उपस्थिती 78.57 टक्के इतकी राहिली.
प्रश्नांचा पाऊस; मात्र तोंडी उत्तरांची संख्या कमी : जनतेच्या प्रश्नांना सभागृहात आवाज मिळावा यासाठी आमदारांनी मोठ्या प्रमाणात प्रश्न उपस्थित केले. तारांकित प्रश्नांमध्ये एकूण 2 हजार 29 प्रश्न मंत्र्यांना विचारण्यासाठी प्राप्त झाले. त्यापैकी 541 प्रश्न मंजूर करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्ष सभागृहात केवळ 58 प्रश्नांवर तोंडी उत्तरं देण्यात आली. याशिवाय अतारांकित प्रश्नांमध्ये 480 प्रश्नांची लेखी उत्तरं देण्यात आली.
लक्षवेधी सूचनांमधून जनतेच्या प्रश्नांकडं लक्ष : सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी आमदारांनी मोठ्या प्रमाणावर लक्षवेधी सूचना मांडल्या. अधिवेशनात एकूण 930 लक्षवेधी सूचना दाखल करण्यात आल्या. त्यापैकी 245 हून अधिक सूचना मान्य करण्यात आल्या. मात्र वेळेअभावी प्रत्यक्ष चर्चा केवळ 48 लक्षवेधी सूचनांवर झाली.
स्थगन प्रस्तावांवरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न : विरोधकांनी सरकारला विविध मुद्द्यांवर घेरण्यासाठी नियम 289 अंतर्गत 52 वेळा काम रोको प्रस्ताव मांडले. मात्र, सरकारनं एकही प्रस्ताव मान्य केला नाही. त्यामुळं या प्रस्तावांवर कोणतीही चर्चा झाली नाही.
कायदे मंजुरीचा वेग; 27 विधेयकांना मंजुरी : अधिवेशनात विविध महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चा करून त्यांना मंजुरी देण्यात आली. विधानपरिषदेने स्वतः मांडलेली 9 नवीन विधेयकं सभागृहात मंजूर झाली. तसंच विधानसभेकडून आलेली 18 विधेयक मंजूर करण्यात आली. याशिवाय 3 विधेयक विधानसभेकडं कोणत्याही शिफारशींशिवाय परत पाठवण्यात आली.
थोडक्यात अधिवेशनाचा लेखाजोखा :
कालावधी : 22 जून ते 10 जुलै 2026
एकूण दिवस : 14
कामकाज : 101 तास 10 मिनिटे
तारांकित प्रश्न : 2,029
मंजूर प्रश्न : 541
तोंडी उत्तरं : 58
लेखी उत्तरे : 480
लक्षवेधी सूचना : 930
मान्य झालेल्या लक्षवेधी सूचना : 245
चर्चा झालेल्या लक्षवेधी सूचना : 48
नियम 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव (काम रोको) प्रस्ताव : 52
नियम 289 अन्वये स्थगन प्रस्ताव (काम रोको) प्रस्ताव मंजूर संख्या : 0
मंजूर विधेयके : 27
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