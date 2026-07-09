चर्च मिशनरीच्या जमिनींची चौकशी करण्याचे महसूल मंत्र्यांचे आदेश; नाशिकमधील 5 हजार कुटुंबांना मिळाला दिलासा
नाशिक डायोसेसन ट्रस्टशी संबंधित वादामुळे 5 हजार कुटुंबांना फटका बसल्यानंतर महसूलमंत्र्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. चर्च मिशनरीच्या जमिनींची चौकशी करण्याचे त्यांनी बुधवारी आदेश दिले.
Published : July 9, 2026 at 9:01 AM IST
मुंबई- ब्रिटिशकालीन चर्च मिशनरी संस्थांच्या मालकीच्या आणि स्वातंत्र्यानंतर संशयास्पदरीत्या हस्तांतरित झालेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जमिनींची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. नाशिक डायोसेसन ट्रस्टशी संबंधित वादामुळे प्रभावित झालेल्या सुमारे पाच हजार कुटुंबांच्या समस्येच्या निराकरणासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
आमदार देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नाशिक डायोसेसन ट्रस्टशी संबंधित मुद्दा विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सभागृहात उपस्थित केला. त्यांनी सांगितलं की, 12 ऑगस्ट 1949 रोजी ‘द चर्च मिशनरी ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, लंडन’ आणि ‘द नाशिक डायोसेसन ट्रस्ट असोसिएशन लिमिटेड, नाशिक’ यांच्यात झालेल्या करारानुसार या जमिनी शिक्षण आणि आरोग्यसेवेसारख्या सार्वजनिक उद्देशांसाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, मूळ विश्वस्तांच्या निधनानंतर कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून एका खासगी व्यक्तीकडे अधिकार हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत.
फरांदे यांनी दावा केला की, या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार करण्यात आले आहेत. स्थानिक नागरिकांकडून बांधकाम परवानगी किंवा मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीसाठी ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) देण्याच्या नावाखाली लाखो रुपयांची अनधिकृत वसुली केली जात आहे. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 1932 पूर्वीचे सातबारा उतारे आणि मूळ अभिलेख गायब झाल्याचाही त्यांनी गंभीर आरोप केला.
उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी- उत्तर देताना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी शासन आवश्यक ती सर्व पावले उचलेल. हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असले, तरी शासकीय चौकशी करण्यास कोणतीही अडचण नाही.
या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये जमाबंदी आयुक्त कार्यालय, नोंदणी व मुद्रांक (IGR) विभाग आणि पोलीस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी असतील.
चौकशीसह कठोर कारवाईचे संकेत- नाशिकपुरती चौकशी मर्यादित न ठेवता नांदगाव, औरंगाबादसह महाराष्ट्रातील चर्च मिशनरी संस्थांच्या सर्व जमिनींची तपासणी करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर केला जाईल. मूळ उद्देशापासून विचलित झालेल्या जमीन व्यवहारांची चौकशी करून संबंधित जमिनी शासनजमा करता येतील का, याची कायदेशीर तपासणी केली जाईल. संबंधित खासगी कंपनीच्या व्यवहारांची पोलीस चौकशी केली जाईल. धर्मादाय आयुक्तांकडून संचालकांच्या नोंदींची पडताळणी केली जाईल. मुंबई उच्च न्यायालयात शासनाची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितलं.
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