शिक्षक आणि पदवीधरांचा कौल : काय टिपलं? काय हुकलं? राजकीय समीकरणं, पक्षीय संघर्ष आणि निकालांचा सखोल अन्वयार्थ
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूक 2026 मध्ये मविआने 5 पैकी 3 पदवीधर जागा जिंकून सुशिक्षित वर्गावरील आपली पकड सिद्ध केली, महायुतीला 2 शिक्षक जागांवर जिंकता आले.
By Sachin Parab
Published : October 29, 2026 at 1:49 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने 5 पैकी 3 जागा जिंकल्या, तर महायुतीला 2 जागा मिळाल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाने पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघांत विजय मिळवला. काँग्रेसने नागपूर पदवीधर मतदारसंघाची जागा राखली. दुसरीकडे, भाजपाने पुणे शिक्षक मतदारसंघ, तर एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने अमरावती शिक्षक मतदारसंघ जिंकला.
या निकालाचा अर्थ केवळ जागांच्या गणितापुरता मर्यादित नाही. पक्षफुटीनंतर बदललेली राजकीय समीकरणं, महायुतीतील जागावाटप, विरोधकांमधील समन्वय, बंडखोरी, स्थानिक संघटनांचं महत्त्व आणि पसंतीक्रमाच्या मतमोजणीने बदललेलं चित्र, अशा अनेक घटकांचा या निवडणुकीत प्रभाव दिसून आला. विशेषतः नागपूरमधील निकालाने राजकीय चर्चेला वेगळं वळण दिलं. भाजपाच्या प्रभावक्षेत्रात काँग्रेसने विजय मिळवला, तर पुण्यात शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने पदवीधर मतदारसंघातील आपलं स्थान टिकवलं. शिक्षक मतदारसंघांत मात्र भाजपा आणि शिंदे सेनेने विजय मिळवला.
या परस्परविरोधी निकालांमधून महाराष्ट्रातील स्थानिक राजकारणाचं गुंतागुंतीचं चित्र समोर आलं आहे.
पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांचं वेगळं राजकारण
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांचं राजकारण समजून घेण्यासाठी या निवडणुकांचं स्वरूप लक्षात घेणं आवश्यक आहे. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकांमध्ये व्यापक मतदारवर्ग मतदान करतो. मात्र या मतदारसंघांत पात्रता पूर्ण करून मतदारयादीत नोंदणी केलेले पदवीधर आणि शिक्षक मतदान करतात. त्यामुळे या निवडणुकीचा निकाल संपूर्ण राज्याच्या जनमताचं प्रतिनिधित्व करत नाही.
पदवीधर मतदारसंघांत रोजगार, बेरोजगारी, स्पर्धा परीक्षा, शिक्षणाचा दर्जा, महागाई, कौशल्यविकास आणि तरुणांना उपलब्ध असलेल्या संधी हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. शिक्षक मतदारसंघांत वेतन, पेन्शन, अनुदान, सेवाशर्ती, शिक्षकांची रिक्त पदं आणि शिक्षणव्यवस्थेतील अडचणी यांचा प्रभाव असतो.
या निवडणुकांमध्ये पक्षाची विचारधारा महत्त्वाची असली, तरी उमेदवाराचं वैयक्तिक काम, मतदारांशी असलेला संपर्क, शिक्षक संघटनांचा पाठिंबा आणि स्थानिक पातळीवरील विश्वासार्हता यांनाही मोठं महत्त्व असतं. त्यामुळे राज्यात सत्तेत असलेल्या पक्षाला या निवडणुकांमध्ये सहज विजय मिळेलच असं नाही. त्याचप्रमाणे अशा निवडणुकीतील पराभवावरून त्या पक्षाचा संपूर्ण राज्यातील जनाधार कमी झाल्याचा निष्कर्षही काढता येत नाही.
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ : भाजपाच्या प्रभावक्षेत्रातील काँग्रेसचा विजय
या निवडणुकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी लढत नागपूर पदवीधर मतदारसंघात झाली. काँग्रेसचे अभिजीत वंजारी आणि भाजपाचे सुधाकर कोहळे यांच्यातील चुरस मतमोजणीच्या अंतिम टप्प्यापर्यंत कायम होती. अखेर वंजारी यांना 67,231 मतं मिळाली, तर कोहळे यांना 63,960 मतं मिळाली. विजयाचं अंतर 3,271 मतांचं होतं.
नागपूरचं राजकीय महत्त्व केवळ या एका मतदारसंघापुरतं मर्यादित नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 1990 ते 2014 या काळात नागपूर पदवीधर मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचंही हे गृहक्षेत्र आहे. त्यामुळे या मतदारसंघात भाजपाला विजय मिळवण्याची अपेक्षा असणं स्वाभाविक होतं.
मात्र निकालात काँग्रेसने जागा राखली. या निकालातून स्थानिक निवडणुकांमध्ये दीर्घकाळ असलेला राजकीय प्रभाव हा विजयाची हमी देत नाही, हे स्पष्ट झालं. उमेदवाराची स्वीकारार्हता, स्थानिक संघटनात्मक काम, मतदारांशी संपर्क आणि विरोधी उमेदवारांची ताकद यांचाही निकालावर परिणाम होतो.
पसंतीक्रमाच्या मतांनी बदललेलं गणित
नागपूरमधील मतमोजणीचं वैशिष्ट्य म्हणजे पसंतीक्रमानुसार मतांची मोजणी. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये कोणत्याही उमेदवाराला आवश्यक कोटा गाठता आला नाही. त्यामुळे पुढील पसंतीक्रमानुसार मतमोजणी करण्यात आली.
दुसऱ्या फेरीअखेर भाजपाचे सुधाकर कोहळे यांना 60,924, तर अभिजीत वंजारी यांना 56,630 मतं मिळाल्याचं वृत्त होतं. अपक्ष नितेश कराळे यांना 24,249 मतं मिळाली होती. अंतिम पसंतीक्रमाच्या मोजणीनंतर वंजारी विजयी झाले.
या निकालाने पसंतीक्रमाच्या मतमोजणीचं महत्त्व अधोरेखित केलं. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये आघाडी घेणं आणि अंतिम विजय मिळवणं या दोन वेगळ्या गोष्टी असू शकतात. मतदारांनी इतर उमेदवारांना दिलेला पुढील पसंतीक्रमही निकालावर परिणाम करू शकतो.
नागपूरमधील पराभव भाजपासाठी स्थानिक पातळीवर आत्मपरीक्षणाचा विषय ठरतो. काँग्रेससाठी मात्र हा विजय विद्यमान जागा राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. या निकालातून राज्यातील संपूर्ण जनमत बदलल्याचा निष्कर्ष काढण्याऐवजी नागपूरमधील स्थानिक राजकीय परिस्थितीचा स्वतंत्र अभ्यास करणं अधिक योग्य ठरेल.
पुणे पदवीधर मतदारसंघ : शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचं स्थानिक अस्तित्व
पुणे पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)च्या हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी भाजपाच्या स्मिता जाधव यांचा पराभव केला. देशमुख-जाधव यांना 1,13,095 मतं, तर स्मिता जाधव यांना 1,02,704 मतं मिळाली.
या निकालाची पार्श्वभूमी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीशी संबंधित आहे. अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेसचं पुणे पदवीधर मतदारसंघात पूर्वी प्रतिनिधित्व होतं. पक्षफुटीनंतर दोन्ही गटांनी आपापलं राजकीय अस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न केला. अशा परिस्थितीत शरद पवारांच्या पक्षाने ही जागा जिंकणं महत्त्वाचं ठरतं.
विजयानंतर हर्षदा देशमुख-जाधव यांनी बेरोजगारी, महागाई आणि शिक्षणाशी संबंधित प्रश्नांवर काम करण्याची भूमिका मांडली. पदवीधरांसाठी कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.
पुण्यातील निकालातून शरद पवारांच्या पक्षाला स्थानिक पातळीवर आपलं अस्तित्व दाखवण्याची संधी मिळाली. भाजपासाठी मात्र स्थानिक संपर्क, उमेदवाराची निवड आणि मतदारांपर्यंत पोहोचण्याच्या पद्धतीचा आढावा घेण्याचा मुद्दा पुढे आला. पुणे पदवीधर मतदारसंघातील विजय हा पक्षाच्या स्थानिक संघटनात्मक ताकदीचा संकेत आहे; मात्र त्याचा अर्थ संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील जनमत एकाच दिशेने वळलं आहे, असा होत नाही.
छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर : अनुभवी आमदाराचा पराभव आणि पक्षफुटीचं राजकारण
छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सतीश चव्हाण यांचा पराभव केला. सतीश चव्हाण हे या मतदारसंघातून तीन वेळा निवडून आले होते.
त्यामुळे हा निकाल केवळ एका उमेदवाराच्या पराभवापुरता मर्यादित नाही. अविभाजित राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळात निर्माण झालेली स्थानिक राजकीय समीकरणं आणि पक्षफुटीनंतर निर्माण झालेली नवी स्पर्धा, या दोन्हींच्या संदर्भात हा निकाल समजून घ्यावा लागेल.
डॉ. प्रतापसिंह पाटील यांच्या विजयामुळे शरद पवारांच्या पक्षाला मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या पदवीधर मतदारसंघात प्रतिनिधित्व मिळालं. पुण्यातील विजयासोबत या निकालाने पक्षाच्या दोन वेगवेगळ्या प्रदेशांतील स्थानिक संघटनात्मक ताकदीचा मुद्दा चर्चेत आणला.
दुसरीकडे, सतीश चव्हाण यांच्यासारख्या अनुभवी आमदाराचा पराभव हा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीसाठी आत्मपरीक्षणाचा मुद्दा ठरतो. पक्षफुटीनंतर कोणत्या गटाकडे स्थानिक कार्यकर्ते, मतदारांशी संपर्क आणि संघटनात्मक जाळं टिकून आहे, हा प्रश्न अशा निवडणुकांत महत्त्वाचा ठरतो.
या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांनी संघटनात्मक बांधणी मजबूत करण्याची आणि पक्षाच्या कामकाजाचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त केली होती. त्यांची प्रतिक्रिया पक्षासमोरील आव्हानांकडे लक्ष वेधते.
पुणे शिक्षक मतदारसंघ : भाजपाचा विजय आणि काँग्रेसची पीछेहाट
पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपाचे कौस्तुभ गावडे विजयी झाले. त्यांनी काँग्रेसचे विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांचा पराभव केला. अपक्ष सचिन सानप हेही या निवडणुकीतील महत्त्वाचे प्रतिस्पर्धी होते.
हा निकाल काँग्रेससाठी महत्त्वाचा धक्का आहे, कारण विद्यमान आमदाराला आपली जागा राखता आली नाही. दुसरीकडे, भाजपाला शिक्षक मतदारसंघात प्रतिनिधित्व मिळालं.
या निवडणुकीत शिक्षकांच्या प्रश्नांना महत्त्व होतं. विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या सेवाशर्ती, वेतन, पेन्शन, रिक्त पदं आणि शिक्षणव्यवस्थेतील अडचणी हे प्रश्न अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहेत.
विजयानंतर कौस्तुभ गावडे यांनी शिक्षकांच्या प्रश्नांवर काम करण्याची भूमिका मांडली. विशेषतः जुन्या पेन्शन योजनेशी संबंधित मागण्यांचा त्यांनी उल्लेख केला.
या मतदारसंघातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महायुतीतील घटक पक्षांमधील स्थानिक स्पर्धा. शिवसेनेचा पाठिंबा असलेले अपक्ष सचिन सानप हे भाजपाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात लढले. त्यामुळे राज्यपातळीवरील युती आणि स्थानिक निवडणुकीतील राजकीय व्यवहार यांत अंतर असल्याचं दिसलं.
या निकालातून भाजपाला शिक्षक मतदारसंघात विजय मिळाला असला, तरी महायुतीतील स्थानिक समन्वयाचा प्रश्न कायम असल्याचं स्पष्ट होतं.
अमरावती शिक्षक मतदारसंघ : शिवसेनेचा विजय आणि बंडखोरी
अमरावती शिक्षक मतदारसंघात एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे किरण सरनाईक विजयी झाले. काँग्रेसच्या अदिती पोहरे आणि शिवसेनेचे बंडखोर उमेदवार श्रीकांत देशपांडे हे प्रमुख प्रतिस्पर्धी होते.
सरनाईक यांना 16,663 मतं, तर पोहरे यांना 8,636 मतं मिळाली. श्रीकांत देशपांडे यांना 7,717 मतं मिळाली.
या निकालात बंडखोरी हा महत्त्वाचा घटक ठरला. सरनाईक यांच्याविरोधात त्यांच्याच पक्षातील बंडखोर उमेदवार मैदानात होता. दुसरीकडे काँग्रेसनेही स्वतंत्र उमेदवार दिला होता. अशा परिस्थितीत अधिकृत उमेदवारासमोर पक्षांतर्गत स्पर्धा आणि विरोधी पक्षाचं आव्हान अशी दुहेरी परिस्थिती निर्माण झाली.
अमरावती शिक्षक मतदारसंघात मतदानाची टक्केवारीही तुलनेने जास्त होती. शिक्षक संघटनांचा संपर्क, उमेदवारांची वैयक्तिक ओळख आणि स्थानिक प्रश्नांवरील सक्रियता अशा निवडणुकांत महत्त्वाची ठरू शकते.
सरनाईक यांच्या विजयामुळे शिवसेनेला शिक्षक मतदारसंघात प्रतिनिधित्व टिकवता आलं. त्याचवेळी बंडखोरीमुळे महायुतीतील अंतर्गत समन्वयाचा प्रश्न चर्चेत आला.
महायुतीतील जागावाटप : राज्यातील युती आणि स्थानिक राजकारणातील अंतर
या निवडणुकीत भाजपा, एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस या महायुतीतील घटक पक्षांमध्ये जागावाटप आणि उमेदवारीवरून मतभेद समोर आले.
राज्यपातळीवर एकत्र असलेल्या पक्षांनी स्थानिक पातळीवरही एकमेकांच्या उमेदवारांना पाठिंबा द्यावा, अशी अपेक्षा असते. मात्र स्थानिक नेत्यांचे हितसंबंध, इच्छुक उमेदवारांची संख्या, संघटनात्मक प्रभाव आणि जुन्या राजकीय संबंधांमुळे स्पर्धा निर्माण होते.
पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपाचा अधिकृत उमेदवार आणि शिवसेनेचा पाठिंबा असलेला अपक्ष उमेदवार आमनेसामने होते. अमरावतीमध्ये शिंदे सेनेच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात बंडखोर उमेदवार उभा राहिला.
राजकीय विश्लेषकांनी जागावाटपातील भाजपाच्या भूमिकेचा आणि घटक पक्षांमधील समन्वयाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. दुसरीकडे, भाजपाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी निकालाला मोठा धक्का मानण्याऐवजी भविष्यातील निवडणुकांसाठी आत्मपरीक्षण करण्याची भूमिका मांडली.
या दोन्ही प्रतिक्रिया महायुतीच्या निकालाकडे पाहण्याच्या वेगवेगळ्या भूमिकांचं प्रतिनिधित्व करतात. विरोधकांना महायुतीतील मतभेदांचा परिणाम दिसतो, तर भाजपा नेतृत्वाला या निकालातून संघटनात्मक सुधारणा करण्याची संधी दिसते.
प्रत्यक्षात कोणत्या मतदारसंघात कोणता घटक निर्णायक ठरला, हे समजून घेण्यासाठी अधिकृत मतविभागणी आणि स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. मात्र राज्यपातळीवरील राजकीय युती स्थानिक पातळीवर आपोआप एकजूट निर्माण करत नाही, हा या निवडणुकीचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
महाविकास आघाडी : तीन जागांचा विजय आणि समन्वयाचं आव्हान
महाविकास आघाडीने पाचपैकी तीन जागा जिंकल्या. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)च्या दोन आणि काँग्रेसच्या एका जागेचा समावेश आहे.
पक्षफुटीनंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीला दोन पदवीधर जागा जिंकता आल्या, तर काँग्रेसने नागपूरमध्ये आपली जागा राखली. त्यामुळे विरोधकांना स्थानिक पातळीवर संघटनात्मक उपस्थिती दाखवण्याची संधी मिळाली.
मात्र या निकालाचा अर्थ संपूर्ण राज्यात विरोधकांचा जनाधार वाढला, असा थेट निष्कर्ष काढता येणार नाही. या निवडणुकीत मतदान करणारा वर्ग मर्यादित होता आणि स्थानिक उमेदवारांचं महत्त्व मोठं होतं.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी निकालाचं स्वागत केलं. त्याचवेळी विरोधी पक्षांमध्ये अधिक आधीपासून समन्वय झाला असता, तर आणखी जागा जिंकता आल्या असत्या, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
या प्रतिक्रियेतून आघाडीच्या यशासोबतच तिच्या मर्यादाही समोर येतात. जागावाटप, उमेदवारांची निवड, संयुक्त प्रचार आणि स्थानिक नेत्यांमधील समन्वय या बाबींमध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचं संबंधित नेत्यांच्या भूमिकेतून दिसतं.
अपक्ष उमेदवार आणि बंडखोरीचं महत्त्व
या निवडणुकीत अपक्ष आणि बंडखोर उमेदवारांची भूमिका महत्त्वाची ठरली. नागपूरमध्ये नितेश कराळे यांना 24,249 मतं मिळाली. पुणे शिक्षक मतदारसंघात सचिन सानप हे भाजपाच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात लढले. अमरावतीमध्ये श्रीकांत देशपांडे यांनी शिंदे सेनेच्या अधिकृत उमेदवाराविरोधात निवडणूक लढवली. एकनाथ शिंदे यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे यांनी उमेदवारी अर्ज मागे घेतला नसता तर अधिक वेगळं चित्रं दिसलं असतं. चिवटे यांनी पक्षाचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर तातडीने अर्ज मागे घेत शिंदे यांच्याकडून मिळवलेल्या 'ब्राऊनी पॉइंटस्'चा त्यांना भविष्यातल्या राजकारणात निश्चितच फायदा होणार आहे.
शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांत उमेदवाराची वैयक्तिक ओळख, संघटनात्मक संपर्क आणि स्थानिक पाठिंबा महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे पक्षीय चिन्हाबरोबरच उमेदवाराची स्वतःची राजकीय ताकदही निर्णायक ठरू शकते.
बंडखोरीमुळे अधिकृत उमेदवाराच्या मतांवर परिणाम होण्याची शक्यता असते. मात्र बंडखोर उमेदवाराला मिळालेली सर्व मतं ही त्याच पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराकडून वळलेली असतात, असं गृहीत धरणं योग्य ठरणार नाही. मतदारांची भूमिका आणि स्थानिक परिस्थिती यांचा स्वतंत्र अभ्यास आवश्यक आहे.
मतमोजणीला वेळ का लागला?
या निवडणुकीत मतमोजणी काही ठिकाणी अनेक तासांपासून एक दिवसाहून अधिक काळ चालली. याचं प्रमुख कारण म्हणजे पसंतीक्रमानुसार मतांची मोजणी.
या निवडणुकीत मतदार उमेदवारांना पसंतीक्रम देतात. पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये कोणत्याही उमेदवाराला आवश्यक कोटा मिळाला नाही, तर नियमानुसार पुढील पसंतीक्रमाची मतं मोजली जातात. कमी मतं मिळालेल्या उमेदवारांना बाद केल्यानंतर त्यांच्या मतपत्रिकांवरील पुढील पात्र पसंतीनुसार मतांचं हस्तांतरण होऊ शकतं.
नागपूरमध्ये पहिल्या पसंतीच्या मतांमध्ये सुधाकर कोहळे काही टप्प्यांवर आघाडीवर होते. मात्र अंतिम मोजणीत अभिजीत वंजारी विजयी झाले. यामुळे या निवडणूक पद्धतीचं वैशिष्ट्य स्पष्ट झालं. मतदारांची पहिली पसंती महत्त्वाची असली, तरी अंतिम निकालावर पुढील पसंतीक्रमही प्रभाव टाकू शकतो.
शिक्षक आणि पदवीधरांच्या प्रश्नांचं काय?
या निवडणुकीच्या राजकीय चर्चेत पक्षीय विजय आणि पराभवाला मोठं स्थान मिळालं. मात्र या मतदारसंघांची मूळ उद्दिष्टं लक्षात घेतल्यास निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या कामाचं मूल्यमापन अधिक आवश्यक ठरतं
पदवीधर मतदारांसाठी रोजगाराच्या संधी, स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता, कौशल्यविकास, शिक्षणाचा दर्जा आणि तरुणांच्या आर्थिक अडचणी हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. शिक्षकांसाठी वेतन, पेन्शन, अनुदान, रिक्त पदं, सेवाशर्ती आणि शाळांमधील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न कायम आहे.
निवडणुकीत उमेदवारांनी या प्रश्नांवर भूमिका मांडली. मात्र निवडणुकीनंतर त्या आश्वासनांचं काय होतं, हे तपासणं आवश्यक आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघातील प्रतिनिधींनी विधान परिषदेत कोणते प्रश्न उपस्थित केले, कोणत्या मागण्यांसाठी पाठपुरावा केला आणि कोणत्या निर्णयांवर प्रभाव टाकला, यावर त्यांच्या कामगिरीचं मूल्यमापन व्हायला हवं.
2024 च्या निवडणुकांशी तुलना
2024 मध्ये विधान परिषदेच्या मुंबई पदवीधर, मुंबई शिक्षक, कोकण पदवीधर आणि नाशिक शिक्षक मतदारसंघांत निवडणुका झाल्या होत्या. त्या निवडणुकांत मुंबई पदवीधर आणि मुंबई शिक्षक मतदारसंघांत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे उमेदवार विजयी झाले. कोकण पदवीधरमध्ये भाजपाचे निरंजन डावखरे, तर नाशिक शिक्षक मतदारसंघात शिंदे सेनेचे किशोर दराडे विजयी झाले.
2024 आणि 2026 मधील निकालांची तुलना करताना मतदारसंघ वेगवेगळे असल्याचं लक्षात घ्यावं लागतं. त्यामुळे दोन्ही निवडणुकांतील जागांची थेट तुलना करून एखाद्या पक्षाचा राज्यभरातील जनाधार वाढला किंवा कमी झाला, असं म्हणता येणार नाही.
अधिक सखोल तुलना करण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघातील मागील निवडणुकीची मतं, नोंदणीकृत मतदारांची संख्या, मतदानाची टक्केवारी, उमेदवारांची पार्श्वभूमी आणि स्थानिक राजकीय परिस्थिती यांचा एकत्रित विचार आवश्यक आहे.
पुढील राजकारणासाठी कोणते प्रश्न कळीचे?
या निवडणुकीतून महायुतीतील घटक पक्ष स्थानिक पातळीवर किती समन्वयाने काम करतात, हा प्रश्न पुढे आला आहे. राज्यात एकत्र असलेले पक्ष स्थानिक निवडणुकीत स्वतंत्र राजकीय हितसंबंध जपतात, तेव्हा त्याचा अधिकृत उमेदवारांच्या कामगिरीवर परिणाम होऊ शकतो.
महाविकास आघाडीसाठीही हा निकाल केवळ विजयाचा उत्सव साजरा करण्यापुरता मर्यादित नाही. तीन जागांचा विजय महत्त्वाचा असला, तरी त्यातून राज्यव्यापी जनाधाराचा निष्कर्ष काढता येत नाही. स्थानिक पातळीवरील यश व्यापक राजकीय संघटनात रूपांतरित करण्याचं आव्हान आघाडीसमोर आहे.
तिसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शिक्षक आणि पदवीधरांच्या प्रश्नांवर निवडून आलेले प्रतिनिधी किती काम करतात. रोजगार, शिक्षण, पेन्शन आणि सेवाशर्ती यांसारखे मुद्दे निवडणुकीपुरते मर्यादित राहतात की विधान परिषदेतील कामकाजात त्यांचा पाठपुरावा होतो, हे पाहणं आवश्यक ठरेल.
या निकालावरून आगामी विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीचा अंदाज बांधता येणार नाही. मात्र स्थानिक उमेदवारांचं महत्त्व, पक्षीय समन्वय आणि विशिष्ट मतदारसमूहांच्या अपेक्षा यांचा अभ्यास करण्यासाठी हे निकाल उपयुक्त ठरतात.
निष्कर्ष : जागांच्या गणितापलीकडचा राजकीय संदेश
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या 2026 मधील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने तीन, तर महायुतीने दोन जागा जिंकल्या. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीने दोन पदवीधर जागा जिंकल्या, काँग्रेसने नागपूरची जागा राखली, भाजपाने पुणे शिक्षक मतदारसंघ जिंकला आणि शिवसेनेने अमरावती शिक्षक मतदारसंघात विजय मिळवला.
या निकालातून महायुतीतील जागावाटप आणि स्थानिक समन्वयाचे प्रश्न, महाविकास आघाडीच्या एकत्रित लढतीची क्षमता आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमधील स्पर्धा पुन्हा समोर आली. नागपूरमधील पसंतीक्रमाच्या मतमोजणीने निवडणूक पद्धतीचं महत्त्व दाखवलं, तर पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील निकालांनी स्थानिक संघटनात्मक ताकदीचा प्रश्न उपस्थित केला.
या निवडणुकीचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे पक्षाची राज्यातील सत्ता किंवा व्यापक प्रतिमा ही प्रत्येक स्थानिक निवडणुकीतील विजयाची हमी नसते. उमेदवाराची विश्वासार्हता, मतदारांशी असलेला संपर्क, संघटनात्मक काम, मित्रपक्षांमधील समन्वय आणि मतदारांच्या प्रत्यक्ष प्रश्नांशी असलेली बांधिलकी यांचाही निकालावर प्रभाव असतो.
बॅलेट पेपरवर झालेल्या निवडणुकांमध्ये 'कौन कितने पानी में' हे आतापुरतं कळलंय. मात्र ही आगामी 2029 च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांची लिटमस टेस्ट होती, असं म्हणणं घाईचं ठरेल. एक मात्र खरं. हा विजय महाविकास आघाडीत हुरुप आणणारा आणि सत्ताधारी महायुतीला आत्मपरीक्षण करायला लावणारा आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पुणे शिक्षक मतदारसंघात सचिन सानप यांना पाठिंबा दिल्याचं भाजपाच्या चांगलंच जिव्हारी लागलं आहे. भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष केशव उपाध्ये आणि मुख्य प्रवक्ता नवनाथ बन यांच्या प्रतिक्रियांमधून हे जाणवतं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे 'ब्ल्यू आयड् मॅन' मानले जाणाऱ्या बन यांनी थेट "शिवसेनेने केसाने गळा कापला" अशी जहरी टीका केली. निवडणुकांचा निकाल विसरून भविष्यात पुन्हा एकदिलाने काम करू, असं दोन्ही पक्षांकडून सांगितलं जात असलं तरी महायुतीच्या घटक पक्षांचा पुढचा प्रवास सहजासहजी एक विचारांच्या हायवेवरून सहज होणार नाही, हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही.
एक मात्र नक्की या निकालामुळे युतीधर्माचा 'जुना' विषय नव्याने चर्चेत आला आहे. शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीत निवडून आलेले प्रतिनिधी शिक्षक आणि पदवीधरांच्या प्रश्नांना किती प्राधान्य देतात, हेच त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचं अंतिम मूल्यमापन ठरेल.