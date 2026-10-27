विधान परिषदेच्या पाच जागांवर कोण मारणार बाजी? साधारणतः दोन वाजता प्रत्यक्षात मतमोजणीला होणार सुरुवात
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या तीन पदवीधर आणि दोन शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीच्या निकालाला आज सुरूवात होणार आहे. पाचही मतदारसंघासाठी सुमारे ७२.९६ टक्के मतदान झालं आहे.
Published : October 27, 2026 at 7:57 AM IST|
Updated : October 27, 2026 at 8:43 AM IST
मुंबई:- विधान परिषदेच्या आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या पाच जागांच्या निवडणुकीसाठीची मतमोजणी आज होणार आहे. या निवडणुकीत कोण बाजी मारणार हे स्पष्ट होणार आहे.
मतमोजणीच्या आजच्या घडामोडी
- नागपूर विभाग पदवीधर निवडणूक मतमोजणीच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे.
- मतपेट्या एका मोठ्या बॉक्समध्ये रिकाम्या केल्या जातील. त्यातून अवैध मत वेगळे केले जाणार आहेत.
- ही प्रक्रिया दोन ते तीन तास चालल्यानंतर मतपत्रिकांची गठ्ठे बांधले जाणार आहेत.
- अवैध मतं बाजूला केल्यानंतर विजयाचा कोटा निश्चित केला जाईल.
- साधारणतः दोन वाजल्याच्या सुमारास प्रत्यक्षात मतमोजणीला सुरुवात होण्याची शक्यता असेल.
- मुख्यत: भाजपा विरुद्ध काँग्रेस उमेदवारांमध्ये लढत होणार आहे. त्यामुळे पहिल्या पसंतीचा क्रम कुणाला प्राप्त होतो? विजयाचा कोटा पूर्ण होतो का? हे बघणे महत्त्वाचे ठरणार आहे
- पहिल्या फेरीत मतमोजणी पूर्ण झाली तर निकाल रात्री नऊ वाजेपर्यंत लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, पहिल्या पसंतीचा कोटा कोणत्याही उमेदवाराने पूर्ण न केल्यास दुसऱ्या पसंतीचे मते मोजले जातील. त्यामुळे निकाल लांबण्याची शक्यता आहे
पुणे पदवीधर, नागपूर पदवीधर, छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर, पुणे शिक्षक आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघांसाठी २३ ऑक्टोबर रोजी मतदान झाले होते. तर मतमोजणी २७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात सर्वाधिक ९२.२५ टक्के मतदान झाले. पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघात ८५.८६ टक्के मतदान झाले. नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात ६४.८२ टक्के, पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात ६२.७६ टक्के आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभाग पदवीधर मतदारसंघात ५९.१२ टक्के मतदान झाल्याची नोंद आहे. आकडेवारीनुसार, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातील ३५,८१० नोंदणीकृत मतदारांपैकी ३३,०३४ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. तर पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातील ६१,९४० नोंदणीकृत मतदारांपैकी ५३,१८४ मतदारांनी मतदान केलं.
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात २,५५,६०३ नोंदणीकृत मतदारांपैकी १,६५,६७२ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. तर पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात ३,८८,०१९ नोंदणीकृत मतदारांपैकी २,४३,५२१ मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभाग पदवीधर मतदारसंघात ३,२६,७०० नोंदणीकृत मतदारांपैकी १,९३,१३४ मतदारांनी मतदान केलं. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मतदानाचं सर्वाधिक कमी प्रमाण आहे.
पाच मतदारसंघांत एकूण १८२ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात होते. भाजपानं नागपूर पदवीधर, पुणे शिक्षक आणि पुणे पदवीधर मतदारसंघांतून उमेदवार उभे केले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षानं छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) पदवीधर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. तर शिवसेनेनं अमरावती शिक्षक मतदारसंघासाठी आपला उमेदवार रिंगणात उतरवला होता.
निवडणुकीच्या रिंगणात हे आहेत उमेदवार
पुणे पदवीधर मतदारसंघ
- स्मिता जाधव- भाजप
- हर्षदा देशमुख-राष्ट्रवादी (शरद पवार)
पुणे शिक्षक मतदारसंघ
- कौस्तुभ गावडे-भाजप
- सचिन सानप- शिवसेना शिंदे
- जयंत आसगावकर-काँग्रेस
नागपूर पदवीधर मतदारसंघ
सुधाकर कोहळे-भाजपा
अभिजीत वंजारी-काँग्रेस
मराठवाडा पदवीधर मतदारसंघ
- सतीश चव्हाण- राष्ट्रवादी (अजित पवार)
- प्रतापसिंह पाटील- राष्ट्रवादी (शरद पवार)
- दिलीप घुगे- शिवसेना (ठाकरे)
अमरावती शिक्षक मतदारसंघ
- किरण सरनाईक- शिवसेना (शिंदे)
- आदिती पोहरे- काँग्रेस
निवडणूक चुरशीची असल्यानं निकालाबाबत औत्सुक्य- भाजपा, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष सत्तेत असलेल्या 'महायुती' युतीचा भाग आहेत. असे असले तरी पुणे शिक्षक मतदारसंघात, शिवसेनेनं भाजपाच्या अधिकृत उमेदवाराविरुद्ध निवडणूक लढवणाऱ्या एका अपक्ष उमेदवारालाही पाठिंबा दिला होता. विरोधी पक्ष असलेल्या 'महाविकास आघाडी'चा घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसनं नागपूर पदवीधर, पुणे शिक्षक आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघांतून निवडणूक लढवली. सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षांमध्ये बंडखोरी झाल्यानं ही निवडणूक चुरशीची होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे.
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