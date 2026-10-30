शिक्षक आणि पदवीधर निवडणुकीत तब्बल 58,932 मते बाद; वाचा नेमका घोळ काय?
महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत महाविकास आघाडीनं 5 पैकी 3 जागा जिंकत वर्चस्व मिळवले, 58,932 मते अवैध ठरली, आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे सज्जाद सय्यद यांनी.
Published : October 30, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 2:31 PM IST
पुणे : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा नुकताच निकाल जाहीर झाला आहे. या निकालात महाविकास आघाडीने 5 पैकी 3 जागांवर विजय मिळवला, तर महायुतीला 2 जागा मिळाल्या आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीत पुणे शिक्षक, पुणे पदवीधर, नागपूर पदवीधर, अमरावती शिक्षक आणि छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर या मतदारसंघांमध्ये झालेल्या मतदानापैकी एकूण 58 हजार 932 मते अवैध ठरली आहेत. याचाच अर्थ लोकशाहीच्या परीक्षेत 58 हजार पदवीधर आणि शिक्षक 'नापास' झाले आहेत.
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांच्या निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला आहे. यात महाविकास आघाडीने 3 जागा, तर महायुतीने 2 जागा जिंकल्या आहेत. या निवडणुकीत झालेल्या मतदानापैकी पुणे पदवीधर मतदारसंघात 17299 मते, पुणे शिक्षक मतदारसंघात 1673 मते, अमरावती पदवीधर मतदारसंघात 8387 मते, नागपूर पदवीधर मतदारसंघात 15033 मते, तर छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा) विभाग पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत 16540 मते अवैध ठरली आहेत. याचाच अर्थ असा की, उच्चशिक्षित पदवीधर आणि मुलांचे भविष्य घडवणारे शिक्षक हे देखील लोकशाहीच्या या परीक्षेत नापास झाले आहेत.
विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांची निवडणूक पद्धत सामान्य निवडणुकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असते. या निवडणुकीत ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेचा (बॅलेट पेपर) वापर केला जातो. तसेच मतदारांना मत नोंदवताना पसंतीक्रम द्यावा लागतो; ज्यामध्ये पहिल्या पसंतीच्या उमेदवारासमोर '1' लिहावे लागते. यानंतर पुढील पसंतीसाठी 2, 3, 4 असा अनुक्रम लिहिता येतो. परंतु, मतदारांनी '1' हा पसंती क्रमांक एकाच वेळी दोन किंवा अधिक वेगवेगळ्या उमेदवारांसमोर लिहिल्यास, मतपत्रिकेवर पारंपरिक खुणा किंवा चिन्हे काढल्यास अथवा काही मजकूर लिहिल्यास ते मत अवैध (बाद) ठरवले जाते. यंदाच्या निवडणुकीत अशा चुकांमुळे जवळपास 58 हजार मते अवैध ठरली आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या निवडणुकीत मतदान कसे करावे, यासंदर्भात व्यापक जनजागृती करण्यात आलेली असतानाही, सुशिक्षित पदवीधर आणि शिक्षक मतदारांकडून एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मते बाद झाल्याने लोकशाहीच्या परीक्षेत हे मतदार नापास झाल्याची टीका होत आहे.
खरंतर पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ दोन्हीही सुज्ञ मतदारांची निवडणूक असते, यातही 58 हजार मतं बाद होत असतील, तर विचार करायची गरज आहे. यांना मतदानाची प्रक्रिया समजली नाही का, हा प्रश्न आहे - जीवराज चोले
गमतीशीर आणि टोमणेबाजी करणाऱ्या चिठ्ठ्या
शिक्षक मतदारसंघाच्या मतपत्रिकांचे गठ्ठे तयार करत असताना मतदारांनी लिहिलेल्या काही गमतीशीर आणि टोमणेबाजी करणाऱ्या चिठ्ठ्या पाहायला मिळाल्या. यामध्ये "तुम्ही आम्हाला विकत घेऊ शकत नाही, आमचा जुना पेन्शनचा प्रश्न सोडवा" असा संदेश शिक्षकांनी दिला होता. तर पदवीधर निवडणुकीत "सुशिक्षित अविवाहित बेरोजगार संघटना; विजयी उमेदवाराने आमच्यासाठी काहीतरी करावे, नाहीतर आम्ही असेच अविवाहित राहू", तसेच "निवडून आलेल्या उमेदवारांनी पदवीधरांची कामे करावीत, अन्यथा तुम्हाला पाप लागेल" अशा आशयाच्या चिठ्ठ्या मतपत्रिकेत आढळल्या.
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विधान परिषदेच्या पाच जागांच्या निवडणुकीत पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे कौस्तुभ गावडे हे विजयी झाले आहेत, तर अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात शिवसेना पक्षाचे किरण रामराव सरनाईक हे विजयी झाले आहेत. तसेच पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या हर्षदा देशमुख-जाधव या विजयी झाल्या आहेत. नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात काँग्रेस पक्षाचे अभिजित वंजारी हे विजयी झाले आहेत, तर छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे डॉ. प्रतापसिंह पाटील हे विजयी झाले आहेत. या निवडणुकीच्या निकालानंतर आता महायुतीमध्येच आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून शिवसेना आणि भाजपच्या नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप होताना पाहायला मिळत आहेत. तर दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून पराभवानंतर आता आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली असल्याचे सांगितले जात आहे.
कुठे किती मतदान?
पुणे पदवीधर, नागपूर पदवीधर, छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर, पुणे शिक्षक आणि अमरावती शिक्षक मतदारसंघांसाठी 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान झाले. अधिकाऱ्यांनी सोमवारी दिलेल्या माहितीनुसार, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघात सर्वाधिक 92.25 टक्के मतदान झाले. पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघात 85.86 टक्के मतदान झाले. नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात 64.82 टक्के, पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात 62.76 टक्के आणि छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभाग पदवीधर मतदारसंघात 59.12 टक्के मतदान झाल्याची नोंद आहे. आकडेवारीनुसार, अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघातील 35810 नोंदणीकृत मतदारांपैकी 33034 मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. तर पुणे विभाग शिक्षक मतदारसंघातील 61940 नोंदणीकृत मतदारांपैकी 53184 मतदारांनी मतदान केलं.
नागपूर विभाग पदवीधर मतदारसंघात 255603 नोंदणीकृत मतदारांपैकी 165672 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. तर पुणे विभाग पदवीधर मतदारसंघात 388019 नोंदणीकृत मतदारांपैकी 243521मतदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभाग पदवीधर मतदारसंघात 326700 नोंदणीकृत मतदारांपैकी 193134 मतदारांनी मतदान केलं. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये मतदानाचं सर्वाधिक कमी प्रमाण आहे.
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