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छत्रपती संभाजीनगर-जालना विधान परिषद निवडणुकीत सुहास शिरसाट विजयी, घोडेबाजार झाल्याचा विरोधकांचा आरोप

छत्रपती संभाजीनगर-जालना विधान परिषद निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार सुहास शिरसाट यांचा विजय झाला आहे.या निकालानंतर शिवसेनेनं (यूबीटी) निवडणुकीत घोडेबाजार केल्याचा आरोप केला आहे.

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संग्रहित- डावीकडं सुहास शिरसाट, उजवीकडे विजयानंतर सुहास शिरसाट, अतुल सावे आणि इतर (Source- ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 22, 2026 at 1:20 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर - छत्रपती संभाजीनगर-जालना विधान परिषद निवडणुकीत अपेक्षित निकाल पाहायला मिळाला. महायुतीचे उमेदवार भाजपाचे सुहास शिरसाट यांनी विजय मिळवला आहे. ही निवडणूक भाजपाचे सुहास शिरसाट आणि शिवसेनेचे (उबाठा) गणेश लोखंडे यांच्यात मुख्य लढत मानली जात होती. आम्ही भाजपाचे 500 मत मिळवण्याचे स्वप्न धुळीस मिळवले, अशी निकाल स्पष्ट होताच गणेश लोखंडे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

औरंगाबाद-जालना विधान परिषद निवडणुकीच्या मतमोजणीत सुहास शिरसाट यांना तब्बल 454 मते मिळाली. तर शिवसेनेचे (उबाठा) उमेदवार गणेश लोखंडे यांना 134 मतांवर समाधान मानावे लागले. या निवडणुकीत भाजपा, शिवसेना (उबाठा) आणि अपक्ष उमेदवार अशी तिरंगी लढत झाली होती. मात्र, मतमोजणीत सुरुवातीपासूनच सुहास शिरसाट यांनी आघाडी कायम राखत एकतर्फी विजय मिळवला.



भाजपानं घोडेबाजार केला-भाजपानं घोडेबाजार करून विजय मिळवला असल्याचा आरोप शिवसेनेचे (उबाठा) उमेदवार गणेश लोखंडे यांनी केला. " भाजपाचे 500 पेक्षा जास्त मतदान घेण्याचं स्वप्न आम्ही धुळीस मिळवलं. ही निवडणूक बिनविरोध होऊ द्यायची नव्हती. मी रिंगणात होतो म्हणूनच यांना प्रत्येक मतदाराच्या दारात जावे लागलं. यातच आमचा विजय आहे. आमच्या हक्काची 119 मते होती. तरी 134 मतं आम्हाला मिळाली आहेत. भाजपानं घोडेबाजार करत विजय मिळविला आहे", असा आरोप गणेश लोखंडे यांनी केला.

अपेक्षेपेक्षा जास्त मते मिळाली- "भाजपाचे उमेदवार सुहास शिरसाट यांना 454 मते मिळाली आहेत. त्यावर शिवसेना (उबाठा) गटाकडून घोडेबाजाराचा आरोप केला जातोय. मात्र, महायुतीची 419 मतदान असल्यानं तितकी मते आम्हाला मिळणारच होती. मात्र, आमचे मित्रपक्ष आणि सोबत असलेले अपक्ष यांची संख्या पाहता अपेक्षित अशी मते आम्हाला मिळाली आहेत", अशी नवनिर्वाचित उमेदवार सुहास शिरसाट यांनी सांगितलं. विरोधकांच्या आरोपांवर भाजपा नेते तथा मंत्री अतुल सावे म्हणाले," शिवसेना (उबाठा) आणि एमआयएम यांच्यात काय संबंध आहे, ते त्यांनी सांगावे. एकीकडे विरोध करायचा. दुसरीकडे एमआयएमचे दुसऱ्या पसंतीसाठी दुसऱ्या क्रमांकाची मते घ्यायची, हे त्यांनी स्पष्ट करावं. आम्हाला आमची मते मिळणार हे माहित असल्यानं निवडणूक बिनविरोध व्हावी, अशी इच्छा होती. मात्र, विरोधकांना ते मान्य नव्हते. त्यामुळेच निवडणुका झाल्या आहेत. त्यात अपेक्षेप्रमाणे विजय मिळवला".


अशोकराव चव्हाण यांनी केले अभिनंदन-"महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकीत सर्वत्र महायुतीची विजयी घोडदौड दिसून येते आहे. महायुतीच्या राज्यातील सर्वच विजयी उमेदवारांचेही मी अभिनंदन करतो", अशी प्रतिक्रिया भाजपा नेते तथा खासदार अशोक चव्हाण यांनी समाज माध्यमांवर दिली. महायुतीच्या या विजयामध्ये पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार नितीनजी नबीन, केंद्रीय गृहमंत्री अमितजी शाह यांचे नेतृत्व, मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, सुनेत्रा पवार, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार रवींद्र चव्हाण यांचे मार्गदर्शन तसेच महायुतीचे खासदार, आमदार, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमांचे मोठे योगदान आहे. महायुतीच्या या विजयासाठी सर्वांचेच अभिनंदन आणि आभारी आहे", अशी प्रतिक्रिया खासदार अशोक चव्हाण यांनी दिली.

यापूर्वी हे विधान परिषदेचे हे उमदेवार निवडून आलेत बिनविरोध

  • अरुण लखानी (भाजपा) वर्धा-चंद्रपूर-गडचिरोली
  • प्राजक्त तनपुरे (भाजपा) अहिल्यानगर (अहमदनगर)
  • रवींद्र फाटक (एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना) ठाणे
  • दुष्यंत चतुर्वेदी (एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना) यवतमाळ
  • अनिकेत तटकरे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार) रायगड-रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग
  • विक्रम काकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार) पुणे.

हेही वाचा-सत्ताधारी महायुती आघाडीनं महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीत 17 पैकी 16 जागा जिंकून मोठा विजय संपादन केला आहे. एका बंडखोरीमुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला नाशिकमध्ये धक्का बसला आहे. या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षानं (भाजप) आघाडीच्या या विजयात मुख्य भूमिका बजावली. तर विरोधी महाविकास आघाडीला (MVA) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघांमध्ये दारुण पराभव पत्करावा लागला.

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MLC ELECTION RESULT 202
BJP CANDIDATE SUHAS SHIRSATH
SHIVSENA UBT GANESH LOKHANDE
विधान परिषद निवडणूक सुहास शिरसाट
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