महाविकास आघाडीत जागावाटपावरून मतभेद; शिवसेना यूबीटीकडून अमरावतीत लहाने तर संभाजीनगरमध्ये घुगेंना निवडणुकीचं तिकीट
राज्यातील विधानपरिषद निवडणुकीसाठी शिवसेना यूबीटीनं अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी उमेदवार जाहीर केले आहेत.
Published : October 5, 2026 at 1:38 PM IST
मुंबई- विधानपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेनं (यूबीटी) शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघांसाठी आपले पत्ते खुले केले आहेत. अमरावती पदवीधर मतदारसंघातून दत्तात्रय लहाने, तर छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघातून दिलीप घुगे यांना उमेदवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीतील जागावाटपाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येणार आहे. अमरावतीत काँग्रेस आणि शिवसेना (यूबीटी) आमने सामने येण्याची शक्यता आहे.
विधानपरिषदेच्या निवडणुकीसाठी काँग्रेस, भाजपापाठोपाठ आता शिवसेनेने (यूबीटी) अमरावती आणि छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उमेदवार जाहीर केले आहेत. अमरावती पदवीधर मतदारसंघातून काँग्रेसनं यापूर्वीच अदिती पोहरे यांना शिक्षक मतदार संघासाठी उमेदवारी जाहीर केली आहे. तर शिवसेनेनं (यूबीटी) दत्तात्रय लहाने यांना पदवीधर मतदारसंघातून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवले आहेत. काँग्रेस या जागेसाठी इच्छुक असून त्यांनी शिवसेनेच्या (ठाकरे) उमेदवाराविरोधात उमेदवार दिल्यास महाविकास आघाडीतील जागावाटपाचा प्रश्न या निमित्तानं पुन्हा ऐरणीवर येण्याची शक्यता आहे.
- महायुतीत अमरावतीची जागा एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वाट्याला जाण्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महायुतीतही उमेदवारीवरून राजकीय पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. भाजपमाधून बंडखोरी होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्यानं अमरावतीची निवडणूक बहुरंगी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
लहाने यांची आधीपासूनच तयारी- दत्तात्रय लहाने यांनी या निवडणुकीसाठी आधीपासूनच तयारी सुरू केली होती. पक्षानं आपल्याला बऱ्याच आधीपासून तयारी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, असे त्यांनी सांगितलं होतं. त्यानुसार त्यांनी मतदारसंघातील विविध जिल्ह्यांमध्ये भेटीगाठी आणि संपर्क मोहीम सुरू केली होती. अमरावती पदवीधर मतदारसंघात पाच जिल्ह्यांचा समावेश असल्यानं मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वेळेचं महत्त्व मोठं आहे. या पार्श्वभूमीवर लहाने यांना आधीपासून सुरू असलेल्या तयारीचा फायदा मिळणार का, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलं आहे.
छत्रपती संभाजीनगरमध्ये घुगेंची उमेदवारी- छत्रपती संभाजीनगर पदवीधर मतदारसंघासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून दावा केला जाण्याची चर्चा होती. मात्र, आता शिवसेनेनं (यूबीटी) दिलीप घुगे यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानं या जागेबाबत महाविकास आघाडीत एकमत झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. घुगे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपण महाविकास आघाडीचे अधिकृत उमेदवार म्हणून आज उमेदवारी अर्ज दाखल करणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे संभाजीनगरच्या जागेवर आघाडीतील संभाव्य रस्सीखेच तूर्तास थांबली असल्याचं चित्र आहे.
- महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या 3 पदवीधर आणि 2 शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्यासाठी 23 ऑक्टोबर 2026 रोजी मतदान होणार आहे. तर 27 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.
- राज्यात दुष्काळाचे सावट असताना निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारकडं केली आहे. ज्यात दुष्काळाने शेतकरी होरपळत असताना सरकारला निवडणुकांची एवढी घाई का? आधी शेतकऱ्यांना मदत करा. निवडणुका नंतर घ्या, अशी मागणी त्यांनी सातारा दौऱ्यावर असताना केली आहे.
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