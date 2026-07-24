महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांची गोव्यातील टोलनाका तोडफोड प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता
न्यायालयात टोलनाका तोडफोड प्रकरणावरील अंतिम युक्तिवाद 10 जुलै 2026 रोजी पूर्ण झाला. नंतर न्यायालयाने आधी 16 जुलै तर नंतर 23 जुलैला आपला निकाल जाहीर केला.
Published : July 24, 2026 at 10:18 AM IST
पणजी : गोव्यातील धारगळ-पेडणे येथील टोलनाका तोडफोड आणि कर्मचाऱ्यांना मारहाण प्रकरणात महाराष्ट्राचे बंदर विकास, गृहनिर्माण आणि मत्स्य व्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांच्यासह इतर संशयितांची म्हापसा येथील प्रथम वर्ग न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. गुरुवारी म्हापसा येथील न्यायालयाने हा निर्णय दिला. यावेळी मंत्री राणे यांच्यासह इतर संशयित न्यायालयात हजर होते. न्यायालयात टोलनाका तोडफोड प्रकरणावरील अंतिम युक्तिवाद 10 जुलै 2026 रोजी पूर्ण झाला. नंतर न्यायालयाने आधी 16 जुलै तर नंतर 23 जुलैला आपला निकाल जाहीर केला.
टोलनाक्यावर 250 रुपयांच्या टोल आकारणीच्या मुद्द्यावरून वाद : तोडफोड आणि मारहाणीची घटना घटना डिसेंबर 2013 मध्ये घडली होती. धारगळ-पेडणे येथील टोलनाक्यावर 250 रुपयांच्या टोल आकारणीच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी राणे आणि समर्थकांनी टोल प्लाझाची तोडफोड तसेच कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी पेडणे पोलिसांनी राणे यांच्यासह राहुल परब, मुकुंद परब, हरिश्चंद्र सावंत, राकेश परब, प्रशांत मळकर, विनम्र आचरेकर, सागर पाटील आणि संतोष राऊत यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. संशयितांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 143, 147, 148, 324, 332, 342, 353, 452, 420 सहकलम 149 तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 3 अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले होते.
नितेश राणेंची निर्दोष सुटका : खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नितेश राणे यांच्याविरुद्ध जामीनपात्र वॉरंट जारी केले होते. त्यानंतर 6 जुलै रोजी राणे म्हापसा येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर राहिले आणि त्यांनी आपला जबाब नोंदवला. त्यानंतर या प्रकरणातील अंतिम युक्तिवाद झाला. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला होता. या बहुचर्चित प्रकरणाचा निकाल गुरुवारी 23 जुलै रोजी देण्यात आला. नितेश राणे यांच्यावर ठेवण्यात आलेले आरोप सरकारी पक्ष सिद्ध करण्यास अपयशी ठरले. त्यामुळे त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली.
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