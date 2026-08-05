सरकारसोबतची बैठक निष्फळ! निवासी डॉक्टरांचं आंदोलन अधिक तीव्र; गुरुवारपासून राज्यभरात बेमुदत संप
राज्य सरकारसोबतची बैठक निष्फळ ठरल्यामुळं सेंट्रल मार्डनं आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी 6 ऑगस्ट 2026 पासून महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेमुदत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : August 5, 2026 at 8:51 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयं आणि रुग्णालयांतील निवासी डॉक्टरांचं म्हणजेच मार्डचं आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची चिन्हं आहेत. राज्य सरकारसोबत बुधवारी (दि.5) झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. यामुळं सेंट्रल मार्ड, महाराष्ट्र राज्य यांनी सहा ऑगस्ट 2026 पासून राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केलाय. शासनानं मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचं आश्वासन दिलंय. असं असलं तरी कोणताही अधिकृत किंवा समाधानकारक निर्णय न झाल्यामुळं आंदोलन मागं न घेण्याचा निर्णय डॉक्टरांनी घेतला आहे.
निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा : बुधवारी (दि.5) सेंट्रल मार्ड आणि बीएमसी मार्डच्या प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळानं वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सहसचिव, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय (डीएमईआर) चे संचालक तसंच महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसीम) चे निबंधक यांच्यासोबत सविस्तर बैठक घेतली. या बैठकीत सेंट्रल मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अथर्व शिंदे, मुख्य समन्वयक डॉ. विनायक शहा आणि बीएमसी मार्डचे सरचिटणीस डॉ. शंकर जगताप यांनी निवासी डॉक्टरांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा केली.
ठोस निर्णय न झाल्यामुळं आंदोलन सुरूच राहणार : बैठकीत शासनानं मार्डनं मांडलेल्या सर्व मागण्यांची गंभीर दखल घेतल्याचं सांगितलं. आंदोलनाचीही गंभीर नोंद घेतली आहे. सर्व मुद्दे तातडीनं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत पोहोचवले जातील. येत्या काही दिवसात सकारात्मक व ठोस निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असं आश्वासन देण्यात आलं. काही मुद्दे न्यायप्रविष्ट (सब ज्युडीस) असल्यामुळं त्यांचा कायदेशीर चौकटीत विचार सुरू असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं. मात्र, निवासी डॉक्टरांच्या प्रमुख मागण्यांवर कोणतेही ठोस आश्वासन किंवा निर्णय न झाल्यामुळं आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
रुग्णहिताला प्राधान्य : मार्डनं स्पष्ट केलं की "आंदोलन सुरू असलं तरी रुग्णहिताला प्राधान्य दिलं जाईल. त्यामुळं पूर्वनियोजित मर्यादित आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील. अतिदक्षता विभाग, अपघात विभाग आणि गंभीर रुग्णांवरील उपचार सुरू ठेवले जातील. वरिष्ठ डॉक्टर गंभीर रुग्णांची जबाबदारी सांभाळतील.
पहिल्या दिवशी किती रुग्णांची तपासणी झाली? : आंदोलनामुळं नियमित ओपीडी सेवांवर काही प्रमाणात परिणाम झाला असला तरी रुग्णसेवा पूर्णपणे बंद पडलेली नाही. जे.जे. रुग्णालयानं प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, 5 ऑगस्ट रोजी सकाळी 8 ते दुपारी 12 या कालावधीत 1,333 रुग्णांची नोंद झाली. आयपीडी रुग्णसंख्या 12, कॅज्युअल्टी 39, मोठ्या शस्त्रक्रिया 4 , तर लहान शस्त्रक्रिया 10 झाल्या. प्रसूतीची एकही नोंद झालेली नाही. मात्र आयसीयूमध्ये 87 रुग्ण उपचाराधीन होते. तसंच बायोकेमिस्ट्री तपासण्या 512 इतक्या झाल्या. नायर रुग्णालयात सकाळी 7 ते दुपारी 1 या कालावधीत 432 नवीन आणि 700 जुने असे एकूण 1,132 ओपीडी रुग्ण तपासण्यात आले. याशिवाय 11 मोठ्या, 18 लहान शस्त्रक्रिया आणि 2 (सी-सेक्शन) प्रसूती पार पडल्या. कूपर रुग्णालयात 4 प्रसूती, 8 मोठ्या आणि 5 लहान शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या. रुग्णालयातील 124 प्राध्यापकांपैकी 118 उपस्थित होते. मात्र, 175 निवासी डॉक्टरांपैकी नियमित सेवेसाठी केवळ 5 निवासी डॉक्टर उपस्थित असल्याची माहिती प्रशासनानं दिली.
कशामुळं झाली वादाची सुरुवात? : या आंदोलनामागं सीसीएमपी (सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकोलॉजी) पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (एमएमसी) नोंदणीचा निर्णय हे प्रमुख कारण आहे. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलनं सीसीएमपी पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांची नोंदणी सुरू केली. या निर्णयासाठी इंटिग्रेटेड डॉक्टर्स असोसिएशन (आयडीए) ने एमएमसी कार्यालयाबाहेर ठिय्या आंदोलन केलं होतं. अखेर रात्री उशिरा डॉ. नेहा पवार यांना पहिलं एमएमसी नोंदणी प्रमाणपत्र मंजूर करण्यात आलं. प्रमाणपत्र मिळताच आयडीएच्या डॉक्टरांनी फटाके फोडून आणि गुलाल उधळून जल्लोष केला. या निर्णयाचं स्वागत करत आयडीएनं हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचा दावा केला.
मार्ड आणि आयएमएचा विरोध का? : मार्ड आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. सीसीएमपी केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक वैद्यकीय व्यवस्थेत नोंदणी देणं रुग्णांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनं धोकादायक ठरू शकतं. असा त्यांचा दावा आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे पूर्ण शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांच्या अधिकारांवरही त्याचा परिणाम होईल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं या निर्णयाविरोधात राज्यभर आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे.
आयडीएची भूमिका काय? : आयडीएचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष डॉ. योगेश भालेराव यांनी सांगितले की, सीसीएमपी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना अनेक वर्षांपासून नोंदणीची प्रतीक्षा होती. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलनं नोंदणी सुरू केल्याने ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील आरोग्य सेवेला मोठा फायदा होईल. तसंच कायदेशीर मान्यता मिळाल्यामुळं अनेक डॉक्टरांना दिलासा मिळेल.
आता पुढं काय? : सेंट्रल मार्डने स्पष्ट केलं आहे की, शासनाकडून निवासी डॉक्टरांच्या न्याय्य मागण्यांवर अधिकृत आणि समाधानकारक निर्णय होईपर्यंत राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन सुरू राहील. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्याबाबत तसंच राज्यातील सर्व स्थानिक मार्ड युनिट्ससाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.
- दरम्यान, रुग्णांनी शक्य असल्यास नियमित ओपीडी तपासणीसाठी संबंधित रुग्णालयांशी संपर्क साधावा. अत्यावश्यक आणि गंभीर रुग्णांसाठी मात्र आपत्कालीन सेवा पूर्वीप्रमाणं सुरू राहणार असल्याचं मार्डनं स्पष्ट केलं आहे.
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