मंत्रालयातील विभागांची संख्या 33 वरून 45 करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर; पदांची संख्या 'जैसे थे'
राज्य सरकारनं प्रशासकीय विभागांची संख्या 33 वरून 45 करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
Published : June 9, 2026 at 7:08 PM IST
मुंबई- प्रशासकीय कामकाजात अधिक गतिमानता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य सरकारनं मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आज मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे मंत्रालयातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या 33 प्रशासकीय विभागांची संख्या वाढून 45 होणार आहे.
राज्यात ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ आणि ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’ या संकल्पनांना चालना देण्याच्या प्रशासकीय विभागाची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. विभागांचे सुसूत्रीकरण झाल्यानं निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान होईल, योजनांच्या अंमलबजावणीत गती येईल. तसेच क्षेत्रीय यंत्रणांशी प्रभावी समन्वय साधणे शक्य होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
सध्या अनेक विभागांमध्ये दोन किंवा तीन उपविभाग कार्यरत आहेत. मात्र, या उपविभागांचे कामकाज स्वतंत्र स्वरूपाचं असतानाही त्यांची आस्थापना एकाच विभागप्रमुखाकडे आहे. त्यामुळे मनुष्यबळाचे वितरण आणि प्रशासकीय नियंत्रणात अडचणी निर्माण येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर उपविभागांना स्वतंत्र विभागांचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्यानं स्थापन होणाऱ्या विभागांसाठी स्वतंत्र आस्थापना, रोख शाखा आणि नोंदणी शाखेची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. या पुनर्रचनेसाठी कोणतीही नवीन पदनिर्मिती केली जाणार नाही. संबंधित विभागांमधील मंजूर आणि रिक्त पदांचा विचार करून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणशीर वाटप नव्या विभागांमध्ये करण्यात येईल. मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे विभाजन, नवीन विभागांची निर्मिती आणि त्यासंदर्भातील अधिसूचना प्रशासकीय सुधारणा, नाविण्यता, उद्योजकता व सुधारणा उपविभागामार्फत जारी करण्यात येणार आहे.
- पुनर्रचनेनुसार कृषी आणि पदुम विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र कृषी विभाग आणि पदुम विभाग स्थापन करण्यात येतील.
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागातून स्वतंत्र सहकार विभाग, पणन विभाग आणि वस्त्रोद्योग विभाग निर्माण होतील. सामान्य प्रशासन विभागातून राजशिष्टाचार विभाग, तर गृह विभागातून स्वतंत्र परिवहन विभाग स्थापन करण्यात येणार आहे.
उद्योग, ऊर्जा, कामगार आणि खनिकर्म विभागाचे विभाजन करून उद्योग व खनिकर्म विभाग, ऊर्जा विभाग आणि कामगार विभाग असे तीन स्वतंत्र विभाग तयार केले जाणार आहेत.
- महसूल व वन विभागाचे विभाजन करून महसूल विभाग, मदत व पुनर्वसन विभाग तसेच वन विभाग असे तीन विभाग निर्माण होतील.
- शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभागातून स्वतंत्र शालेय शिक्षण विभाग आणि क्रीडा विभाग स्थापन केले जातील.
- पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र पर्यटन विभाग आणि सांस्कृतिक कार्य विभाग निर्माण करण्यात येतील.
- वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागातून स्वतंत्र अन्न व औषध प्रशासन विभाग स्थापन होणार आहे.
- नियोजन विभागातील रोजगार हमी योजना उपविभागाचा समावेश मृद आणि जलसंधारण विभागात करण्यात आला आहे.
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