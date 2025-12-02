काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरातांचा आरोप; म्हणाले "निवडणूक आयोग सत्तेचा गुलाम..."
मंगळवारी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. दरम्यान काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी माध्यमांशी बोलताना सत्ताधारी आणि निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल केला.
अहिल्यानगर : मंगळवारी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. परंतु काही ठिकाणी मतदान आणि मतमोजणी पुढे ढकलली आहे. दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची मतमोजणी 21 डिसेंबर होणार असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिलाय. यामुळं राज्यात विविध चर्चांना उधाण आलंय. यावर प्रतिक्रिया देताना काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी निवडणूक आयोग आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.
निवडणूक आयोग आता सत्तेचा गुलाम : "निवडणूक आयोगाचे अधिकारी उच्च आयएएस ऑफिसर आहेत. त्यांनी अनेक निवडणुका हाताळल्या आहेत. त्यांना सगळे फायदे-तोटे कसे आहेत ते सगळं माहिती आहे. असं असताना हे सगळं होऊच कसं शकतं. कोणी तरी मंत्रालयातील पीएनं कार्यक्रम बनवला आणि निवडणूक आयोगानं तो लावून टाकला. निवडणूक आयोगाला कोणाचं तरी बंधन होतं. निवडणूक आयोग आता सत्तेचा गुलाम झाला आहे, हा आरोप खरा आहे," असं म्हणत बाळासाहेब थोरात यांनी निवडणूक आयोग आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.
याद्यांमधील दोष दूर का होत नाहीत? : न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली. यावर बाळासाहेब थोरात यांनी "मुख्यमंत्री स्वत:वरचं बालट घालवण्यासाठी काळजी घेत आहेत. यामध्ये हस्तक्षेप आहेच. अनेक गोष्टी आपण आधीच अनेक दोष मतदार यादीत दाखवले असताना सुद्धा ते दूर करण्यासाठी अधिकार आमच्याकडे नाहीत, असं तहसीलदार सांगतात. मतदार याद्यांमधील दोष दूर का होत नाहीत? यात सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप होत आहे," असा आरोप केला.
ईव्हीएम मशीनची आम्हाला काळजी वाटते : "उद्याच मतमोजणी झाली पाहिजे. कारण 21 दिवस म्हटल्यावर ईव्हीएम मशीनची शंका संपूर्ण देशाला आहे. हे काहीही करू शकतात. कालच राहाता इथं गोंधळ झालाय. ईव्हीएम मशीन बदलण्यात आलं. एक ईव्हीएम दाखवलं आणि दुसरं ईव्हीएम ठेवलं हे लोकांनी ओळखलं. प्रचंड मोठ्या सत्तेच्या विरोधात लढणाऱ्या माणसांनी तिथं भांडण केलं. हे सगळं दिसत असताना आम्ही 20 दिवस ईव्हीएम मशीनची राखण कशी करणार? कोण करणार? याची आम्हाला काळजी वाटते," असं बाळासाहेब थोरात म्हणाले.
