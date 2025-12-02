आमदार संजय गायकवाडांचा निवडणूक आयोगावर हल्लाबोल; म्हणाले, "निवडणूक आयोगाला देवानं अक्कल..."
मंगळवारी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. दरम्यान, शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी बोगस मतदार याद्यांवरून निवडणूक आयोगावर टीका केली.
बुलढाणा : मंगळवारी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीची मतमोजणी 21 डिसेंबर होणार असल्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिलाय. यावरून महाराष्ट्रातील बुलढाणा नगरपालिका निवडणुकीतील मतदान केंद्रांना भेट देत असताना शिवसेना आमदार संजय गायकवाड यांनी निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका केली.
देवानं निवडणूक आयोगाला अक्कल द्यावी : "निवडणूक आयोगासारखं नालायक डिपार्टमेंट कुठलंच नाही. निवडणूक आयोगाला देवानं अक्कल दिली पाहिजे. बुलढाणा शहरात 10 ते 15 हजार बोगस मतदार आहेत. ही नावं 20 ते 25 वर्षांपासून यादीत आहेत. तसंच स्थानांतरित आणि मृत व्यक्तींची नावं काढली नाहीत," असं आमदार गायकवाड म्हणाले.
प्रामाणिक उमेदवार हरणार अन् बोगस लोक जिंकणार : निवडणूक आयोगानं दुबार मतदारांची नावं तत्काळ काढण्याची मागणी करत गायकवाड म्हणाले, "आयोगानं हमीपत्र घेण्यापेक्षा यादी स्वच्छ करावी. अन्यथा प्रामाणिक उमेदवार हरणार आणि बोगस लोक जिंकणार आहेत. जिल्ह्यात एकूण लाखाहून अधिक बोगस मतदार आहेत. मतदानाच्या दिवशी शहरात गाड्या भरून बोगस मतदार आणल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत."
निवडणूक प्रक्रियेवर संशय : बोगस मतदारांच्या प्रकरणामुळं राज्यात राजकीय वातावरण तापलं आहे. विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर बोगस मतदानाचा आरोप करत आहेत. तर आमदार गायकवाड आयोगाच्या उदासिनतेवर बोलत आहेत. याबाबत निवडणूक आयोगानं अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही. बुलढाणा शहरातील मतदान शांततेत सुरू आहे. पण बोगस मतदारांच्या मुद्द्यानं निवडणूक प्रक्रियेवर संशय निर्माण झाला आहे.
सत्यजित तांबे यांची निवडणूक आयोगावर टीका : मतदान केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना आमदार सत्यजित तांबे यांनी निवडणूक आयोगावर सडकून टीका केलीय. दररोज नवे परिपत्रक येत होते. रोज नवीन गोष्टी समोर येत आहेत. राज्यभरात संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे. मतदानाच्या आदल्या दिवशी मतदान पुढे ढकलण्याचा निर्णय होतो. निवडणूक आयोगानं अधिक संभ्रम न ठेवता हा कार्यक्रम लवकरात लवकर संपवला पाहिजे, असं तांबे म्हणाले. तसेच निवडणूक आयोगाने ज्या पद्धतीचा गोंधळ या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत घातलाय. तो अद्भुत असून, याची जागतिक स्तरावर नोंद व्हावी, अशा शब्दात तांबेंनी संताप व्यक्त केला.
निवडणूक आयोग आता सत्तेचा गुलाम : "निवडणूक आयोगाचे अधिकारी उच्च आयएएस ऑफिसर आहेत. त्यांनी अनेक निवडणुका हाताळल्या आहेत. त्यांना सगळे फायदे-तोटे कसे आहेत ते सगळं माहिती आहे. असं असताना हे सगळं होऊच कसं शकतं. कोणी तरी मंत्रालयातील पीएनं कार्यक्रम बनवला आणि निवडणूक आयोगानं तो लावून टाकला. निवडणूक आयोगाला कोणाचं तरी बंधन होतं. निवडणूक आयोग आता सत्तेचा गुलाम झाला आहे, हा आरोप खरा आहे," असं म्हणत बाळासाहेब थोरात यांनी निवडणूक आयोग आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली.
