मराठवाड्यात महायुतीचा बोलबाला, बालेकिल्ल्यात उबाठा पिछाडीवर

छत्रपती संभाजीनगर : नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये मराठवाड्यात मतदारांनी महायुतीतील घटक पक्षांना कौल दिल्याचं पाहायला मिळालं. मराठवाडा उबाठाचा बालेकिल्ला समजला जायचा. मात्र या ठिकाणी भाजपा आणि शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेसनं मुसंडी मारल्याचं पाहायला मिळालं. मराठवाड्यात भाजपाचे सर्वाधिक 18 नगराध्यक्ष तर उबाठा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला प्रत्येकी 2 ठिकाणी नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकण्यात यश मिळालं. शिवसेना 10, राष्ट्रवादी काँग्रेस 9, काँग्रेस 4 आणि इतर 5 नगराध्यक्ष पदाच्या जागांवर विजयी झालेत. त्यामुळं मराठवाड्यात भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या मित्र पक्षांनी सर्वाधिक जागा जिंकल्या असल्याचं समोर आलं.

Local Body Election Result
विजयाचा जल्लोष करताना कार्यकर्ते (ETV Bharat Reporter)


जिल्हा निहाय जागा :

छत्रपती संभाजीनगर : भाजपा 1, शिवसेना 2, राष्ट्रवादी काँग्रेस 1, उबाठा 1, काँग्रेस 2.
जालना : भाजपा 2, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष 1.
लातूर : भाजपा 4, राष्ट्रवादी काँग्रेस 1.
हिंगोली : शिवसेना 2, राष्ट्रवादी काँग्रेस 1.
परभणी : भाजपा 2, शिवसेना 1, राष्ट्रवादी 2, इतर 2.
बीड : भाजपा 3, राष्ट्रवादी 2, राष्ट्रवादी (शरद पवार) 1.
धाराशिव : भाजपा 4, शिवसेना 3, इतर 1.
नांदेड : भाजपा 3, शिवसेना 1, उबाठा 1, राष्ट्रवादी काँग्रेस 3, काँग्रेस 2, मराठवाडा जनहित पार्टी 2.

जिल्ह्यात दिग्गज आमदारांना धक्का : जिल्ह्यात शिवसेना आणि काँग्रेस पक्षानं प्रत्येकी दोन जागी विजय मिळवला. तर भाजपा, उबाठा आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला प्रत्येकी एक ठिकाणी नगराध्यक्ष पदावर विजय मिळाला. या निवडणुकीत काही विद्यमान आमदारांच्या उमेदवारांना पराभव पाहावा लागला. त्यात कन्नडमध्ये शिवसेना आमदार संजना जाधव, खुलताबाद आणि गंगापूरमध्ये भाजपा आमदार प्रशांत बंब, वैजापूरमध्ये शिवसेना आमदार रमेश बोरनारे, फुलंब्री इथं भाजपा आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्या उमेदवारांना धक्का बसल्यानं अस्तिवाबाबत चर्चा रंगली. तर विजयी मिरवणुकीवर बंदी असताना देखील पोलिसांसमोरच कार्यकर्ते डीजेवर नाचत होते. त्यामुळं नियम फक्त विरोधकांसाठी आहेत का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.


जिल्ह्यातील सात जागांचे निकाल जाहीर : जिल्ह्यातील सात नगर परिषदेच्या निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले असून काही ठिकाणी अपेक्षित तर काही ठिकाणी धक्कादायक निकाल लागलेत. त्यामध्ये सिल्लोडमध्ये शिवसेना आमदार अब्दुल सत्तार यांचे पुत्र समीर सत्तार नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकलेत. पैठणमध्ये शिवसेना आमदार विलास भुमरे यांचे उमेदवार विद्या कावसानकर यांनी विजय मिळावला. तर कन्नड मतदारंसघात काँग्रेसच्या फरीनबेगम जावीद सेठ, खुलताबादमध्ये काँग्रेसचे आमेर पटेल, गंगापूरमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संजय जाधव, वैजापूरमध्ये भाजपाचे दिनेश परदेशी, फुलंब्रीमध्ये उबाठाचे राजेंद्र ठोंबरे विजयी झालेत.



असे आहेत नगराध्यक्ष पदाचे विजयी उमेदवार :

  • सिल्लोड - अब्दुल समीर – शिवसेना
  • पैठण - विद्या कावसानकर – शिवसेना
  • कन्नड - फरीनबेगम जावीद सेठ – काँग्रेस
  • खुलताबाद - आमेर पटेल – काँग्रेस
  • गंगापूर - संजय जाधव – राष्ट्रवादी
  • वैजापूर - दिनेश परदेशी – भाजपा
  • फुलंब्री - राजेंद्र ठोंबरे – उबाठा

पैठणमध्ये नियम डावलून लावला डीजे : पैठण मतदार संघात शिवसेना खासदार संदीपान भुमरे आणि शिवसेना आमदार विलास भुमरे यांच्या मतदार संघात त्यांनी प्रतिष्ठा राखली. त्याठिकाणी विजय साजरा करण्यासाठी चक्क दोन डीजे लावण्यात आले. निवडणुकीत विजयी मिरवणूक काढण्यावर तसंच डीजे लावण्यावर बंदी असताना कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. विशेष म्हणजे पोलिसांच्या समोरच सगळा प्रकार सुरू असल्यानं नियम फक्त विरोधकांनाच आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


खुलताबाद :

अमेर पटेल (काँग्रेस) - नगराध्यक्ष


पक्षांना मिळालेल्या जागा

काँग्रेस - 4
भाजपा - 7
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 9

गंगापूर :

संजय जाधव (राष्ट्रवादी काँग्रेस) - नगराध्यक्ष

पक्षांना मिळालेल्या जागा

राष्ट्रवादी काँग्रेस - 11
भाजप - 7
शिवसेना (उबाठा) - 1
अपक्ष - 1

फुलंब्री :


राजेंद्र ठोंबरे (शिवसेना, उबाठा) - नगराध्यक्ष


पक्षांना मिळालेल्या जागा

काँग्रेस - 4
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष - 1
उबाठा - 7
भाजपा - 5

सिल्लोड :

समीर सत्तार (शिवसेना) - नगराध्यक्ष

पक्षांना मिळालेल्या जागा

शिवसेना - 25
भाजपा - 3

पैठण :

विद्या कावसनकर (शिवसेना) - नगराध्यक्ष

पक्षांना मिळालेल्या जागा :

काँग्रेस - 4
उबाठा - 1
भाजपा - 1
शिवसेना - 17
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 2

वैजापूर :

दिनेश परदेशी (भाजपा) - नगराध्यक्ष


पक्षांना मिळालेल्या जागा

भाजपा - 11
शिवसेना - 10
राष्ट्रवादी काँग्रेस - 04

कन्नड :


शेख फरीन बेग (काँग्रेस) नगराध्यक्ष

पक्षांना मिळालेल्या जागा

राष्ट्रवादी काँग्रेस - 12
भाजपा - 3
काँग्रेस - 6
शिवसेना - 3
अपक्ष - 1

