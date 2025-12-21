महाराष्ट्रातील नगरपालिकांवर महायुतीचा झेंडा; महाविकास आघाडीचा सूपडासाप, भाजपा ठरला सगळ्यात मोठा पक्ष
आज झालेल्या नगरपरिषद निवडणुकीत महायुतीनं मोठं यश मिळवलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मतदारांचे आभार मानले.
मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या निवडणूक निकालात महायुतीनं बाजी मारली आहे. महायुतीमधील भाजपा पक्षाला या निवडणुकीत सर्वाधिक मतदारांनी पसंती दिली आहे. भाजपा हा नगरपरिषद आणि नगरपालिका निवडणुकीतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागरिकांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, "129 नगराध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे निवडून आलेले आहेत. आमचे तिघांचे मिळून नगराध्यक्ष हे जवळपास 75 टक्के आहेत. 3325 नगरसेवक हे भारतीय जनता पक्षाचे निवडून आलेले आहेत. आमचे सहयोगी असलेले एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांचंही मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांच्याही पक्षांनी अतिशय चांगला परफॉर्मन्स दिलेला आहे."
एकाही पक्षाच्या विरोधात एकाही नेत्याच्या विरोधात बोललो नाही : "या निवडणुकीमध्ये मी पूर्ण सकारात्मक प्रचार केला. एकाही सभेमध्ये एकाही व्यक्तीच्या विरोधात एकाही पक्षाच्या विरोधात एकाही नेत्याच्या विरोधात बोललो नाही. विकासावर मतं मागितली, आम्ही काय केलं, आम्ही काय करणार आहोत आणि त्याला अतिशय चांगला प्रतिसाद हा लोकांनी आणि मतदारांनी देत आम्हाला निवडून दिलं. भारताच्या इतिहासात पहिली निवडणूक असेल की ज्या निवडणुकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी कोणावरही एक सूतभरी टीका न करता त्यांचा पक्ष विजय होतो. ही एक प्रकारे लोकांनी आमच्या विकास कामांना दिलेली पावती आहे," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
महायुतीचा विजय होणार म्हणून ते बाहेरच पडले नाहीत : "विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना हे लक्षात आलेलं होतं की निवडणुकीमध्ये महायुतीचा विजय होणार आहे. त्यामुळे ते बाहेरच पडले नाहीत. त्यांना असं वाटत होतं की आत्ता जर आपण हरलो, हे लोकांना लक्षात आलं, तर पुढे महानगरपालिका जिल्हा परिषद आहे. त्याच्यामुळे आपल्या कार्यकर्त्यांचा मॉरल डाऊन होईल. त्यामुळे आता ते सांगायला मोकळे आहेत की आम्ही फार सिरियसली घेतलं नाही. आम्ही त्याच्यामध्ये उतरलो नाही. सर्वात महत्त्वाचे काय आहे या निवडणुकांमध्ये ही कार्यकर्त्यांची निवडणूक होती. भाजपा आणि महायुती पूर्णपणे या निवडणुकीत मी स्वतः दहा हजार मतदार संघाच्या गावात गेलो. जे कार्यकर्ते विधानसभेत आणि लोकसभेत आपल्याला निवडून आणतात, त्यांच्या निवडणुकीमध्ये आपण आपली प्रतिष्ठा पणाला न लावणं हा करंटेपणा आहे. हार जीत होत असते, कधी जिंकतो, कधी हरतो. आपल्या निवडणुकीत कार्यकर्त्यांकडून काम करून घ्यायचं आणि त्यांची वेळ आली की पळ काढायचा ही पद्धत योग्य नाही," असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मानले मतदारांचे आभार : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक निकालांवर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की "मी मतदारांचे आभार मानतो. लोकसभा, विधानसभा आणि नगरपालिका निवडणुकीतही महायुती यशस्वी झाली. भाजपानं विजयाचं शतक ठोकलं आणि शिवसेनेनं अर्धशतक पार केलं आहे. काही लोक म्हणाले होते की शिवसेना ठाण्यापुरती मर्यादित आहे. मात्र आता ती चांद्यापासून बांद्यापर्यंत पसरली आहे. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही अभिनंदन करतो. भाजपानं मोठे यश मिळवले आहे. तर शिवसेना महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून उदयास आला आहे, असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
मशीन तशीच सेट आहे, संजय राऊतांचा हल्लाबोल : नगरपरिषद निवडणूक 2025 मध्ये भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. तर शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याबाबत उबाठा खासदार संजय राऊत यांना विचारलं असता, त्यांनी चांगलीच टीका केली. आपण विधानसभेचे निकाल पाहिले असतील, तेच आकडे आताच्या निकालात आहेत. मशीन तशीच सेट करुन ठेवली आहे. 120-125 भारतीय जनता पार्टी, 54 विधानसभेत आणि इथंही तर 40-42 अजित पवार यांची राष्ट्रवादी, आकडे तेच आहेत नं. त्याच मशीन तेच सेटिंग कायम करुन तोच पैसा, ही आपली लोकशाही आहे. तुम्ही आकडे बघाना. आकड्यात काहीच बदल झाला नाही. भारतीय जनता पार्टीनं मशीन तसाच पद्दतीनं सेट केल्या. आकडे तरी बदलायला हवे होते. त्यामुळे पैशांची गारपीट झाली, त्या गारपिटीपुढे कोण टिकणार?," असा सवाल संजय राऊत यांनी यावेळी केला.
