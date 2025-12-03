निवडणुकीच्या शेवटच्या दिवशी अनेक ठिकाणी हाणामारी; सुप्रिया सुळेंनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कारवाईची केली मागणी
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत कथित बोगस मतदान आणि पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारीच्या घटना घडल्यात. त्यावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं आहे.
Published : December 3, 2025 at 11:06 AM IST|
Updated : December 3, 2025 at 11:39 AM IST
मुंबई- महाराष्ट्रातील नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदानात काही ठिकाणी बोगस मतदान झाल्याचे दावे विरोधकांकडून करण्यात आले. तर काही ठिकाणी महायुतीमधील पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये काही जिल्ह्यात राडा झाला. या परिस्थितीत राष्ट्रवादीच्या (शरदचंद्र पवार) खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राच्या लौकीकास बट्टा लावणाऱ्यांविरोधात कठोरात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून निवडणुकीदरम्यान झालेली हाणामारीबद्दल नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी पत्रात म्हटलं, मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्यातील काही भागांमध्ये दोन गटांत तुंबळ हाणामाऱ्या झाल्याची दृश्ये माध्यमांमध्ये पाहिली.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य निवडणूकीसाठी झालेल्या मतदानाच्या शेवटच्या टप्प्यात राज्यातील काही भागांमध्ये दोन गटांत तुंबळ हाणामाऱ्या झाल्याची दृश्ये वृत्तवाहिन्यांवर पाहिली. देशाला दिशा दाखविणाऱ्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू… pic.twitter.com/6awdSmxwRI— Supriya Sule (@supriya_sule) December 3, 2025
तातडीनं कारवाई करणं आवश्यक - देशाला दिशा दाखविणाऱ्या आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर आणि आधुनिक महाराष्ट्राचे यशवंतराव चव्हाण साहेब यांचा महाराष्ट्राला वारसा आहे. या महाराष्ट्रात घटना घडूच कशा शकतात, अशी खेदाची भावना मनामध्ये आहे. सदैव लोकशाही मूल्यांचा पुरस्कार करून राष्ट्राला दिशा देण्याचं काम महाराष्ट्रानं केलं. महाराष्ट्राला सशक्त लोकशाही, प्रबोधनात्मक आणि संविधानात्मक विचारांची उज्ज्वल परंपरा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात निवडणूकीच्या दरम्यान तुंबळ हाणामाऱ्या होणं अयोग्य, अनुचित आणि राज्याच्या लौकीकाला न शोभणारे आहे. निवडणूक आयोगानं या घटनांची गांभीर्यानं दखल घेऊन तातडीनं कारवाई करणं आवश्यक होते. परंतु आयोगानं केवळ बघ्याची भूमिका घेणं, हे अतिशय क्लेशदायक आहे. त्यामुळे राज्याच्या लौकीकाला बट्टा लावणाऱ्यांविरोधात कठोरात कठोर कारवाई होणं आवश्यक आहे, असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पत्रात नमदू केलं आहे.
राज्यात कुठे काय घडलं?
- शिंदे शिवसेनेचे सेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मंगळवारी पोलीस ठाण्यात आल्यानंतर भाजपाचे पदाधिकारीही जमले. पोलिसांनी काही कार्यकर्त्यांना बाहेर जाण्याची विनंती केल्यानंतर भाजपा आणि शिंदे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यात जोरदार बाचाबाची झाली. त्यानंतर दोन्ही गट आपापसात भिडले. हा वाद एवढा शिगेला पोहोचला की, पोलिसांना हस्तक्षेप करत दोन्ही बाजूच्या कार्यकर्त्यांना बाजुला करावे लागले.
- महाडमध्ये नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान तणावाची परिस्थिती चिघळल्याचं दिसून आलं. मतदान प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात राडा झाल्याने एकच गोंधळ उडाला. युवा सेना कोअर कमिटी सदस्य विकास शेठ गोगावले यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला.
- बुलढाणा नगरपालिका निवडणुकीत शिंदे शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांनी निवडणूक आयोगावर तीव्र टीका केली. निवडणूक आयोगासारखं नालायक डिपार्टमेंट कुठलंच नाही. असं म्हणत त्यांनी आयोगाला अक्कल देवानं दिली पाहिजे, असा खोचक टोला लगावला. बुलढाणा शहरात १० ते १५ हजार बोगस मतदार असल्याचा दावा केला. जिल्ह्यात एकूण लाखाहून अधिक बोगस मतदार असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
- भोरमधे मतदानावेळी ईव्हीएमची हळद-कुंकवाने पुजा करत आरती करण्यात आली. भोर नगरपरिषदेच्या मतदान केंद्रावरील धक्कादायक प्रकार समोर आला.
- हिंगोलीमध्ये शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर यांनी मतदान नियमांचे उल्लंघन केल्यानं त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हिंगोलीमध्ये, कळमनुरीच्या बाजार परिसरातील मतदान केंद्रात शिवसेनेचे आमदार संतोष बांगर यांचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर मोठा वाद झाला. त्या फुटेजमध्ये आमदार बांगर महिला मतदाराला ईव्हीएम बटण दाबण्याचा मार्गदर्शन करताना दिसत आहेत. शिवसेनेचे संस्थापक दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या समर्थनार्थ घोषणा देण्यात आल्या आहेत. निवडणूक कायद्यानुसार मतदान केंद्रांच्या अशा कृती करण्यास मनाई असल्यानं बांगर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याची माहिती निवडणूक अधिकाऱ्यानं दिली. या घटनेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करत लोकप्रतिनिधींनी नियमांचा आदर करून आदर्श निर्माण करावा, असे आवाहन केलं.
- जळगावच्या मुक्ताईनगरमध्ये भाजपा उमेदवाराला एका बूथजवळ थांबवल्यानंतर केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. केंद्रीय मंत्री रक्षा खडसे यांनी सर्व उमेदवारांना नियम समान लागू करावेत, असा आग्रह केला. तसेच परिस्थिती हाताळण्यास असमर्थ असलेल्या अधिकाऱ्यांनी प्रक्रियेपासून बाजूला राहावे, अशा त्यांनी सूचना केल्या. एकनाथ खडसे आणि शिवसेनेचे आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्यात दुसऱ्या बूथवर खडाजंगी झाली. दोन्ही नेत्यांनी मतदारांना अडथळा आणल्याचा आणि नागरिकांना धमकाविण्याचा आरोप केला.
- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या 'एक्स' मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले, महाराष्ट्रातील काही भागातून हिंसाचाराच्या काही घटना घडल्या आहेत. मी हे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की. आपल्या लोकशाहीत हिंसाचाराला कोणतंही स्थान नाही. निवडणुका ही एक पवित्र प्रक्रिया आहे. प्रत्येक नागरिकाला भीती किंवा धाकधूक न बाळगता मतदान करता आलं पाहिजे. जनतेनं कोणाला निवडून द्यायचे हे ठरवू द्यावे. सर्वांनी युती धर्माचा आदर केला पाहिजे. परंतु कोणी शांतता भंग करण्याचा किंवा बळजबरीनं मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न करून संविधानाविरुद्ध आणि महाराष्ट्राच्या मूल्यांविरुद्ध काम असेल तर अशी वागणूक सहन केली जाणार नाही.
- काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीतील कथित गैरप्रकारावरून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगावर टीका केली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी निवडणूक आयोग सत्ताधारी भाजपच्या प्रभावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना कार्यकर्त्यांमध्ये अनेक ठिकाणी संघर्ष होत आहे. त्याबाबत बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी आरोप फेटाळून लावले. ते म्हणाले, निवडणुका शांततेत पार पडणं हे सर्व राजकीय पक्षांचे कर्तव्य आहे. नेहमीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानं आपल्या राजकीय आणि सामाजिक प्रवासात लोकशाही आणि घटनेच्या मूल्यांना प्राधान्य दिलं आहे. अशा हिंसाचाराला लोकशाहीत स्थान नाही. निवडणूक आयोग आणि प्रशासनानं लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करण्याविरोधात कठोर कारवाई करावी.
- काँग्रेसनं कोथळी आणि इब्राहिमपूर येथून बनावट मतदान झाल्याचा आरोप केला. प्रभाग १५ मध्ये, वैभव देशमुख यांच्या नावानं मतदान करताना एकाला पकडण्यात आलं. त्याला पळून जाण्यासाठी शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांचा मुलगा कुणाल गायकवाड यांनी मदत केल्याचा विरोधकांनी आरोप केला आहे. बुलढाणामध्येही बोगस मतदान झाल्याचा काँग्रेसनं आरोप केला. बार्शीत बनावट आधार कार्ड वापरून मतदान झाल्याचा आरोप आमदार दिलीप सोपल यांनी केला. शिर्डीमध्ये एका महिलेनं तिच्या नावानं बनावट मतदान झाल्याचा आरोप केला. शिवसेना (यूबीटी) खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांनी या घटनेबद्दल निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली.
- बीड जिल्ह्यातील गेवराई शहरात मंगळवारी सकाळी स्थानिक नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान दोन गटांमध्ये वाद झाला. त्यानंतर भाजपा नेत्याच्या घराबाहेर दगडफेक झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यावेळी अनेक वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. तसेच काही ठिकाणी जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमार केला.
- गेवराई शहरात सुमारे ५० जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, त्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यात आली, असे पोलिस अधीक्षक नवनीत कनवट यांनी सांगितले. दुपारी ३.३० वाजेपर्यंत ४७.५१ टक्के मतदान झाले होते. नगरपरिषदा आणि नगर पंचायतीसाठी एकूण ६,०४२ जागा आणि २६४ अध्यक्षपदांसाठी निवडणूक पार पडली आहे. अनेक ठिकाणी महायुतीमधील भाजपा, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीनं एकमेकांविरुद्ध निवडणूक लढवली.
गोदामांसाठी २४ तास चोख सुरक्षा - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं आणि औरंगाबाद खंडपीठानं राज्यातील नगरपरिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. एक्झिट पोल २० डिसेंबरपूर्वी प्रसिद्ध करण्यास मनाई केली आहे.त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगानंही संबंधित सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. मतदान यंत्रांची काळजीपूर्वक हाताळणी करावी, मतदान यंत्र ठेवण्यात आलेल्या गोदामांसाठी २४ तास चोख सुरक्षा व्यवस्था तैनात करावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगानं सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
हेही वाचा-