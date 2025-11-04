नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीचं बिगुल वाजलं; 2 डिसेंबरला होणार मतदान!
राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
Published : November 4, 2025 at 4:39 PM IST
मुंबई : राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगानं मंगळवारी (4 नोव्हेंबर) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाकडून राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. यानुसार 2 डिसेंबरला मतदान होणार आहे, तर 3 डिसेंबरला मतमोजणी होणार आहे. तर या नगरपरिषद, नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.
15 नवीन नगरपंचायती : पत्रकार परिषदेत राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितलं की, 31 जानेवारी 2026 पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार निवडणुकीस पात्र असलेल्या 246 नगरपरिषदा आणि 42 नगर पंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. यात 15 नवीन नगरपंचायतींचा समावेश आहे, तर अजून 105 नगर पंचायतीची मुदत संपलेली नाही.
दुबार मतदाराच्या नावापुढं डबल स्टार : दुबार मतदारांची वेगळी नोंद केलेली असणार आहे. दुबार मतदाराच्या नावापुढं डबल स्टार असणार आहे. दुबार मतदारासमोर डबल स्टार आलं आणि त्यानं रिस्पॉन्स दिला नाही तर त्या मतदाराकडून एक डिक्लेरेशन घेतलं जाईल. कुठल्याही मतदान केंद्रावर मतदान केलं नाही, असं लिहून घेतलं जाईल. या मतदान केंद्रानंतर दुसरीकडे मतदान करणार नाही, असं त्या मतदाराकडून लिहून घेतलं जाईल, असं राज्य निवडणूक आयोगनं म्हटलं आहे.
3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार : 10 नोव्हेंबरपासून अर्ज दाखल करता येणार आहे. तसंच अर्ज दाखल करण्याची 17 नोव्हेंबरपर्यंत अंतिम मुदत असणार आहे. अर्ज माघारीसाठी 21 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत आहे. याचबरोबर, 2 डिसेंबरला मतदान होणार असून 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार असल्याचं निवडणूक आयोगानं सांगितलं.
निवडणुकीचे असे असेल वेळापत्रक!
- नामनिर्देशन पत्र - 10 नोव्हेंबर
- अंतिम मुदत - 17 नोव्हेंबर
- छाननी - 18 नोव्हेंबर
- अर्ज माघारी घेण्याची तारीख - 21 नोव्हेंबर
- निवडणूक चिन्ह वाटप - 26 नोव्हेबर
- मतदान - 2 डिसेंबर
- निकाल - 3 डिसेंबर
एकूण मतदार व मतदान केंद्र
- पुरुष मतदार- 53,79,931
- महिला मतदार- 53,22,870
- इतर मतदार- 775
- एकूण मतदार- 1,07,03,576
- एकूण मतदान केंद्र- सुमारे 13,355
एकूण जागा आणि आरक्षित जागा
- निवडणूक होत असलेल्या नगरपरिषदा- 246
- निवडणूक होत असलेल्या नगरपंचायती - 42
- एकूण प्रभाग- 3,820
- एकूण जागा- 6,859
- महिलांसाठी जागा- 3,492
- अनुसूचित जातींसाठी जागा- 895
- अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 338
- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 1,821
विभागनिहाय नगरपरिषद-नगरपंचायती निवडणूक
- कोकण - 17
- नाशिक -49
- पुणे -60
- संभाजीनगर -52
- अमरावती -45
- नागपूर -55
हेही वाचा :