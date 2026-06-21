विधिमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून होणार सुरू; कोणते मुद्दे गाजण्याची शक्यता?
ऑपरेशन टायगर आणि मान्सून लांबलेला असल्यानं कृषी क्षेत्रावर संकट आहे. या दोन प्रमुख घटकांमुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.
By IANS
Published : June 21, 2026 at 4:15 PM IST
मुंबई- विधिमंडळाचे तीन आठवड्यांचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार आहे. हे अधिवेशन 10 जुलैपर्यंत सुरू राहणार आहे. विरोधी पक्षातील सदस्यांना फोडण्याच्या कथित 'ऑपरेशन टायगर'ची चर्चा सुरू असताना हे अधिवेशन पार पडणार आहे.
शिवसेना यूबीटीमधील सहा खासदार हे शिंदे शिवसेनेत प्रवास करणार असल्यानं महाराष्ट्राच्या राजकारणात भूंकप झाला आहे. शिवसेनेच्या (यूबीटी) ६० व्या स्थापना दिनानिमित्त बोलताना नेते आदित्य ठाकरे यांनी बंडखोर लोकप्रतिनिधींवर कडाडून टीका करत त्यांना निर्लज्ज आणि कृतघ्न म्हटलं.
विधानसभा किंवा विधान परिषद यांपैकी कोणत्याही सभागृहात अधिकृत विरोधी पक्षनेता नाही. या परिस्थितीत विधिमंडळाचे हे अधिवेशन सुरू होणार आहे. अधिकृत विरोधी पक्षनेता नसल्यानं सत्ताधाऱ्यांना विधिमंडळाचे कामकाज पार पाडण्यात फारशी आव्हाने येणार नसल्याची चिन्हे आहेत. मात्र, 'ऑपरेशन टायगर'ला प्रत्युत्तर म्हणून, विरोधक विधानसभेत आक्रमक आणि कामकाज रोखून धरणारी आंदोलने करण्याची शक्यता आहे.
नीलम गोऱ्हे यांची फेरनिवड होण्याची शक्यता- अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापतीपदासाठी निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. या पदावर असलेल्या शिवसेना नेत्या नीलम गोऱ्हे यांची नुकतेच झालेल्या निवडणुकीत वरिष्ठ सभागृहात (विधान परिषदेत) फेरनिवड झाली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना नीलम गोऱ्हे यांनाच पदासाठी उमेदवारी देण्याची शक्यता आहे. सत्ताधारी युतीचे संख्याबळ पाहता त्यांची सहज निवड होऊ शकते.
शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट- सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांवर राजकीय आरोप-प्रत्यारोप करत असतानाच अन्नदाता शेतकऱ्यांसमोर एक गंभीर संकट आहे. मान्सूनच्या दीर्घकाळ चाललेल्या आणि अत्यंत अनियमित स्वरूपाच्या हजेरीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसमोर धोके निर्माण झाले आहेत. पुढील सूचना जारी करेपर्यंत पेरणीची घाई न करता वाट पाहावी, असे आवाहन सरकारनं शेतकऱ्यांना केलं आहे. राज्यातील 3 हजारांहून अधिक जलाशयांमधील पाणीसाठा वेगाने कमी होत आहे. परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारनं अनेक उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. मात्र, 'एल निनो'मुळे उद्भवलेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी सरकारची तयारी अपुरी असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला.
कोणते मुद्दे चर्चेत येण्याची शक्यता- खरीप हंगामातील पेरणीचे वेळापत्रक विस्कळीत झाल्यानं कृषी क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झालं आहे. राज्याच्या 36,585 कोटी रुपयांच्या शेतकरी कर्जमाफी योजना सरसकट झाली नसल्यानं विरोधी पक्षाकडून सरकारकडी कोंडी होऊ शकते. बिनशर्त कर्जमाफी आणि पीक नुकसानीसाठी त्वरित भरपाई देण्याची विरोधी पक्षांकडून मागणी करण्यात येणार आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे वाढलेली महागाई, 'नीट' (NEET) परीक्षेतील गोंधळ, महिलांवरील अत्याचार आणि राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती या मुद्द्यांवरून सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्ष तयार झाला आहे.
पहिल्याच आठवड्यात पुरवणी मागण्या- सत्ताधारी आघाडी राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली मराठा आणि ओबीसी समाजांनी उपस्थित केलेले विविध प्रश्न सोडवणे, पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण, तसेच अमली पदार्थांचा वाढता विळखा आणि महिलांवरील गुन्हे यांवर नियंत्रण मिळवणे यांसारख्या क्षेत्रांतील आपल्या कामगिरीचा आढावा मांडण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. पहिल्याच आठवड्यात पुरवणी अर्थसंकल्पीय मागण्या मंजुरीसाठी येणार आहेत. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी, नेहमीप्रमाणे होणारे सभात्याग आणि आक्रमक पवित्रे पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.