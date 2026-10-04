विधानपरिषद निवडणुकीत भाजपाचा ‘मास्टरस्ट्रोक’; तीन उमेदवार जाहीर, पुणे शिक्षक मतदारसंघावरून महायुतीत खदखद
पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या जागेवरून महायुतीत मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.
Published : October 4, 2026 at 3:51 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांच्या निवडणुकीसाठी भाजपाने आज रविवारी (4 ऑक्टोबर) तीन उमेदवारांची घोषणा केली. पुणे पदवीधर मतदारसंघातून डॉ. स्मिता जाधव, नागपूर पदवीधर मतदारसंघातून माजी आमदार सुधाकर कोहळे, तर पुणे शिक्षक मतदारसंघातून कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे. या निवडणुकीत भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता आहे.
विधानपरिषदेच्या पाच मतदारसंघांसाठी 23 ऑक्टोबरला मतदान, तर 27 ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत 6 ऑक्टोबर आहे. काँग्रेसने तीन उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यानंतर भाजपानेही रविवारी तीन उमेदवारांची नावे जाहीर केली.
दरम्यान, पुणे शिक्षक मतदारसंघाच्या जागेवरून महायुतीत मतभेद निर्माण झाल्याची चर्चा आहे. या जागेसाठी शिवसेना आग्रही होती. शिवसेनेकडून मंगेश चिवटे इच्छुक होते. मात्र, भाजपाने पुणे शिक्षक मतदारसंघातून कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिल्यानं महायुतीतील जागावाटपावरून मतभेद असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
नागपुरात कोहळेंची वंजारींशी लढत :
नागपूर पदवीधर मतदारसंघातून भाजपाने माजी आमदार सुधाकर कोहळे यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे. कोहळे हे नागपूर महापालिकेचे माजी नगरसेवक असून त्यांनी महापालिकेत पाणीपुरवठा सभापती म्हणूनही काम केले आहे. 2014 मध्ये पूर्व नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून त्यांनी काँग्रेसचे नेते सतीश चतुर्वेदी यांचा पराभव केला होता. मात्र, 2024 मध्ये पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.
आता नागपूर पदवीधर मतदारसंघात कोहळे यांची काँग्रेसचे विद्यमान आमदार अभिजित वंजारी यांच्याशी लढत होणार आहे. 2020 च्या नागपूर पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत वंजारी यांनी भाजपाचे उमेदवार संदीप जोशी यांचा पराभव केला होता.
पुणे पदवीधरमधून डॉ. स्मिता जाधव :
पुणे पदवीधर मतदारसंघातून भाजपाने डॉ. स्मिता योगेश जाधव यांना उमेदवारी दिली आहे. जाधव यांच्यासमोर महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे विद्यमान माजी आमदार अरुण लाड निवडणूक लढवणार आहेत. त्यामुळे पुणे पदवीधर मतदारसंघात भाजपा विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा सामना होणार आहे.
डॉ. स्मिता जाधव या शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांच्याकडे पीएच.डी. (एज्युकेशन), एमबीए आणि बीई (कॉम्प्युटर्स) या शैक्षणिक पदव्या आहेत. त्या डॉ. डी. वाय. पाटील विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू आहेत.
पुणे शिक्षक मतदारसंघातून कौस्तुभ गावडे :
पुणे शिक्षक मतदारसंघातून भाजपने कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्यासमोर काँग्रेसचे विद्यमान आमदार जयंत आसगावकर यांचे आव्हान असेल. आसगावकर हे शिक्षक क्षेत्रात कार्यरत असून त्यांचा या मतदारसंघातील राजकीय अनुभव आहे. त्यामुळे पुणे शिक्षक मतदारसंघात भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत होण्याची शक्यता आहे. कौस्तुभ गावडे यांनी एम.कॉम. आणि एमबीएचे शिक्षण घेतले असून ते स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
मंगेश चिवटे बंडखोरीच्या तयारीत? :
पुणे शिक्षक मतदारसंघातून शिवसेनेचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक मंगेश चिवटे इच्छुक होते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून त्यांनी या मतदारसंघातून निवडणुकीची तयारी केली होती. मात्र, ऐनवेळी ही जागा भाजपानं स्वतःकडे घेत कौस्तुभ गावडे यांना उमेदवारी दिल्यानं चिवटे बंडखोरी करणार असल्याची चर्चा आहे. पुणे शिक्षक मतदारसंघ हा काँग्रेसचा प्रभाव असलेला मतदारसंघ मानला जातो. त्यामुळे या निवडणुकीत महायुतीसमोर महाविकास आघाडीचे आव्हान असणार आहे.