राज्यातील 500 पुरातन मंदिरं अन् 60 किल्ल्यांना गतवैभव प्राप्त होणार; महाराष्ट्र सरकारकडून विशेष नियोजन
महाराष्ट्र सरकार ५०० मंदिरे, ६० किल्ले आणि १८०० बारवांचे जतन व संवर्धन करणार आहे. पर्यटनवृद्धीसाठी ‘मैत्री’च्या सहकार्यानं आराखडा तयार होणार,असं मंत्री आशिष शेलार यांनी सांगितलं.
Published : October 16, 2025 at 8:02 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाला पुन्हा गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचललं आहे. राज्यातील 500 पुरातन मंदिरे, 60 राज्य संरक्षित किल्ले आणि 1 हजार 800 बारवांचे (जलस्रोत) जतन, संवर्धन आणि पर्यटनवृद्धीसाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी गुरूवारी दिले. यामध्ये पुरातत्व विभाग नोडल एजन्सी म्हणून काम करेल, तर 'मैत्री' (महाराष्ट्र ट्रस्ट फॉर इन्फ्रास्ट्रक्चर) या संस्थेच्या सहकार्यानं हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. नेमकी ही योजना काय आहे आणि तिचा फायदा काय होईल, याचा सविस्तर आढावा...
पुणे, छत्रपती संभाजी नगर आणि नाशिकसाठी स्वतंत्र आराखडा : मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांतील ऐतिहासिक स्थळे, मंदिरे आणि गडकिल्ल्यांसाठी स्वतंत्र एकात्मिक बृहद् आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आराखड्यामध्ये या वास्तूंचं जतन, संवर्धन, देखभाल आणि पर्यटनवृद्धी यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. यासाठी डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन (DMO) स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुरातत्व विभाग आणि ‘मैत्री’ यांच्या सहकार्याने हा आराखडा तयार केला जाईल.
सार्वजनिक खासगी तत्त्वावर निधी उभारणीवर भर : मंत्री आशिष शेलार यांनी याबाबत सांगितले की, "राज्य संरक्षित 60 किल्ल्यांबरोबरच 350 असंरक्षित किल्ल्यांचाही या आराखड्यात समावेश असेल. संवर्धनासाठी लागणारा निधी सरकारी तिजोरी, सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) आणि आवश्यकता भासल्यास वर्ल्ड बँक व एशियन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) यांच्या माध्यमातून उभारला जाईल. यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसंच, प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी इतिहास, वास्तुशास्त्र, पुरातत्व, संवर्धन आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाणार आहे. यासाठी चार नवीन अधिकाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती 15 डिसेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
पहिल्या टप्प्यात 15 ठिकाणांचे संवर्धन : पुढील दोन वर्षांत हा बृहद् आणि एकात्मिक आराखडा तयार होईल. यात पहिल्या टप्प्यात 5 मंदिरे, 5 किल्ले आणि 5 बारवांचे डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट करून मार्च 2026 पर्यंत त्यासाठी निधी उभारणीला सुरुवात होईल. यासाठी पर्यटन विभागाशी समन्वय साधला जाणार आहे. “महाराष्ट्राचा इतिहास, मंदिरे, गडकिल्ले आणि बारव हे आपले अभिमानस्थान आहे. त्यांचे जतन आणि संवर्धनासाठी योग्य नियोजन आवश्यक आहे,” असं मंत्री शेलार यांनी नमूद केलं.
युनेस्कोच्या यादीतील 12 गडकिल्ल्यांनंतर मोठं पाऊल : महाराष्ट्रातील 11 आणि तामिळनाडूतील 1 अशा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 12 गडकिल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत स्थान मिळाल्यानंतर हा बृहद् आराखडा तयार करण्याचे ठोस पाऊल उचललं जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सांस्कृतिक कार्य विभाग, पुरातत्व विभाग आणि ‘मैत्री’ यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. यासाठी सर्व नागरिक, पर्यटनप्रेमी आणि गडकिल्ले संवर्धनात योगदान देणाऱ्या संस्थांना सहकार्याचं आवाहन मंत्री आशिष शेलार यांनी केलं.
