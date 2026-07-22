अजितदादा वक्तशीर-शिस्तप्रिय कसे झाले? जाणून घ्या मामेभाऊ शैलेंद्र कदम यांनी सांगितलेली आठवण
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा 28 जानेवारी 2026 रोजी विमान अपघातात दुर्दैवी मृत्यू झाला. दादा अत्यंत कडक शिस्तीचे आणि वक्तशीर होते. त्यांची आज पहिली जंयती.
Published : July 22, 2026 at 1:40 PM IST
अहिल्यानगर : महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांची आज (22 जुलै) पहिली जयंती साजरी करण्यात येत आहे. अजित पवार यांची राज्याच्या राजकारणात शिस्तप्रिय, निर्णयक्षम आणि प्रशासकीय कामकाजात प्रभावी नेतृत्व म्हणून ओळख होती. मात्र सार्वजनिक जीवनातील या कठोर प्रतिमेमागे नातेसंबंध जपणारा, आजोळाशी मनापासून जोडलेला आणि बालपणीच्या आठवणी जपणारा एक हळवा माणूस अशीही दादांची माहित असलेलीही बाजू होती.
अजित पवार यांचं आजोळ : राहुरी तालुक्यातील देवळाली प्रवरा हे अजित पवार यांचं आजोळ. दादांचे या गावाशी नाते तितकेच घट्ट होते. दादांचा जन्म 22 जुलै 1959 रोजी देवळाली प्रवरातील प्रतिष्ठित कदम कुटुंबात झाला. दादांचे बळवंतराव कदम आणि आजी सरस्वती कदम यांच्या छायेत बालपण गेलं. आई आशाताई अनंतराव पवार या कदम कुटुंबातील असल्यामुळे लहानपणापासूनच त्यांचे आजोळाशी विशेष जिव्हाळ्याचे नाते निर्माण झाले. दादा उन्हाळा आणि दिवाळीच्या सुट्ट्या लागल्या की त्यांचा मुक्काम देवळालीतील कदम वाड्यातच असायचा. महिनाभराच्या उन्हाळी सुट्ट्या आणि दिवाळीतील 15 दिवस हे त्यांच्यासाठी आनंदाचे असायचे.
कदम वाडा आणि गजबज : कदम कुटुंब मोठे असल्याने घरात कायम उत्साहाचे वातावरण असायचं. अजितदादांना 4 मामा होते. अण्णासाहेब कदम, मुकुंदराव कदम, सर्जेराव कदम आणि शरदचंद्र कदम अशी त्यांच्या मामांची नावं आहेत. आजोळच्या बाजूने प्रभावती चव्हाण, सुषमा देशमुख आणि राजश्री देशमुख अशा 3 मावशा होत्या. या मोठ्या कुटुंबात अजितदादांना एकूण 14 मामेभाऊ आणि 6 मामेबहिणी मिळाल्या. सुट्ट्यांमध्ये सुमारे 50 ते 60 जणांचा परिवार एकत्र जमायचा. त्यामुळे कदम वाडा नेहमीच गजबजलेला असायचा.
मामा अजित कदम यांची प्रतिक्रिया : "लहानपणी अजितदादांना मैदानी खेळांची विशेष आवड होती. गोट्या, विटीदांडू, लिंगोरचा, क्रिकेट, डबा-आइसपाईस असे अनेक खेळ ते आपल्या मामेभावांसोबत खेळायचे. गावातील मित्रांसोबत दिवसभर खेळण्यात त्यांचा वेळ जायचा. बागेत जाऊन आंबे खाणं, शेतात बोरं आणि पेरू खाणं, गावभर फिरणं हा त्यांचा दिनक्रम होता. अजितदादा पोहायला शिकले ते देवळालीतील एका बारवेत. त्या काळात लहान मुलांच्या पोटाला भोपळा बांधून पोहायला शिकवण्याची पद्धत होती. दादांनी त्याच बारवेत पोहण्याचे धडे घेतले. आजही त्या बारवेकडे पाहताना अजितदादांच्या बालपणाच्या आठवणी ताज्या होतात" असे म्हणत मोठे मामेभाऊ अजित कदम यांनी दादांच्या लहाणपणीच्या आठवणींना उजाळा दिला.
"अजितदादांमध्ये लहानपणापासूनच नेतृत्वाचे गुण" : अजितदादांमध्ये नेतृत्वाचे गुण लहानपणापासूनच दिसून येत होते. खेळताना संघ निवडताना कोणत्या मुलामध्ये कोणते कौशल्य आहे, हे ते अचूक ओळखायचे. चांगला खेळाडू कोण, लिंगोरचा नीट लावणारा कोण आणि अचूक चेंडू मारणारा कोण? याचा विचार करून ते संघ तयार करायचे. त्यामुळे त्यांचा संघ अनेकदा विजयी व्हायचा. आज राजकारणात दिसणारी माणसं ओळखण्याची त्यांची क्षमता बालपणातच विकसित झाली" असंही अजित कदम यांनी सांगितलं.
दादा वक्तशीर आणि शिस्तप्रिय कसे झाले? : अजितदादांना कदम कुटुंबातील वातावरणामुळे शिस्त, स्वच्छता, टापटीप आणि वेळेचं महत्त्व लहानपणापासूनच शिकायला मिळाले. दिलेली वेळ पाळणं, काम नियोजनबद्ध करणं आणि प्रत्येकाशी समानतेनं वागणं, हे संस्कार त्यांच्यावर घरातून झाले. बालपणात त्यांनी कधीही जात-पात किंवा श्रीमंत-गरीब असा भेदभाव केला नाही. सुखदेव हुडे, बाबासाहेब परदेशी, उदय ठोंबरे यांच्यासारख्या विविध समाजातील मित्रांशी त्यांनी जपलेली मैत्री कायम ठेवली. राजकारणातील जबाबदाऱ्या वाढल्यानंतरही अजितदादांनी आजोळाशी असलेले नाते कधी तुटू दिले नाही. राज्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री,जलसंपदा मंत्री आणि नंतर उपमुख्यमंत्री अशी मोठी जबाबदारी सांभाळत असतानाही अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले की ते देवळाली प्रवराला भेट देण्यासाठी वेळ काढायचे. अनेकदा कोणतीही पूर्वसूचना न देता ते थेट आजोळच्या वाड्यावर पोहोचायचे. मामेभावांना भेटणं, कुटुंबियांची विचारपूस करणं, घरातील मुलांच्या शिक्षणाची माहिती घेणं आणि सर्वांसोबत गप्पा मारणे हा त्यांचा नेहमीचा स्वभाव राहिला", अशी माहिती दादांचे धाकटे मामेभाऊ शैलेंद्र कदम यांनी ईटीव्ही भारतला दिली.
दादांची सरप्राईज भेट : अजितदादा 2016 साली वटपौर्णिमेला अकोलेतील कार्यक्रम आटोपून कोणालाही न सांगता थेट देवळालीला आले. दुपारी घरातील सर्वजण विश्रांती घेत होते. मात्र अचानक दादांना दारात पाहून सर्वांनाच आनंदाचा धक्का बसला. दादांना दौऱ्यात व्यग्र असतानाही वेळ काढून आजोळच्या माणसांना भेटण्यात विशेष आनंद मिळायचा" अशीही आठवण शैलेंद्र कदम यांनी सांगितली.
मामेभावांसह पर्यटन : "दादांनी केवळ भेटीगाठीच जपल्या नाहीत तर आजोळच्यांनाआनंदाचे क्षणही दिले. दादांनी हिवाळी अधिवेशन सुरू असताना त्यांनी अनेकदा सर्व मामेभावांना नागपूरला बोलावलं. आमची राहण्याची व्यवस्था केली. तसेच ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आणि आनंदवन येथे सहली आयोजित केल्या. तसेच दादांनी आग्रा, दिल्ली आणि वृंदावनची कौटुंबिक सहलही त्यांनी घडवून आणली. दादांची राजकीय व्यस्ततेतही नातेसंबंध जपण्याची परंपरा कायम राहिली", असं दादांचे मोठे मामेभाऊ अजित कदम यांनी नमूद केलं.
दादांची आजोळी शेवटची भेट : अजितदादांनी 27 जुलै 2025 रोजी देवळाली भेट दिली. दादांची ही भेट अखेरची ठरली. अजितदादा नगरमधील एका कार्यक्रमानंतर काही तासांचा वेळ काढून आजोळी आले. प्रत्येक मामेभावाच्या घरी जाऊन त्यांनी कुटुंबियांची विचारपूस केली. मुलांचं शिक्षण, घरातील ज्येष्ठांची प्रकृती आणि इतर बाबींची माहिती घेतली. एका मामेभावाच्या मळ्यात सुरू असलेल्या नवीन बंगल्याच्या बांधकामाची पाहणी करण्यासाठी ते पावसात चिखलातून चालत गेले. दादांनी या भेटीदरम्यान जुन्या वाड्यासमोर आणि बारवेजवळ उभं राहून बालपणाच्या आठवणींना उजाळा दिला. याच वाड्यात माझा जन्म झाला. याच अंगणात आपण खेळलो आणि बारवेत मी पोहायला शिकलो, असं सांगताना दादा भावूक झाले होते" अशी आठवणही अजित कदम यांनी सांगितली.
अपघाताचं कोडे अजून उलगडलेलं नाही : दादा प्रवास करताना किंवा काम करताना अत्यंत बारकाईने काळजी घ्यायचे. ड्युटीवर असणारा ड्रायव्हर कोण, त्याची झोप झाली का? बॉडीगार्ड-पीएचं जेवण झालं का? दादा याची कटाक्षाने चौकशी करायचे. एवढी काळजी घेणारा आणि चिकाटी असलेला माणूस अचानक अपघातात असा निघून जावा हा अपघात होता की घातपात ? याबद्दल जनता आणि कार्यकर्ते मला विचारतात. हे कोडे अजून उलगडलेले नाही. हीच मनाला लागलेली मोठी खंत आहे" अशी भावना अजित कदम यांनी व्यक्त केली.
दादांचे बालमित्र काय म्हणाले? : लहानपणी एकत्र घालवलेले दिवस, खेळलेले खेळ आणि कौटुंबिक आपुलकीच्या आठवणींना अजित पवार यांचे बालमित्र सुखदेव मुरलीधर हुडे यांनी उजाळा दिला. हुंडे यांनी 27 जुलै 2025 रोजी झालेल्या भेटीचा संदर्भ देत सांगितलं की, "अजितदादांचे मामेभाऊ चंद्रशेखर कदम यांना भेटण्यासाठी ते आले होते. त्यावेळी शैलेंद्र कदम, अमित कदम आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. गर्दी खूप असल्यामुळे जास्त वेळ बोलता आले नाही. तरीही अजितदादांनी आवर्जून माझी विचारपूस करत कसं काय काय चाललंय? असे विचारले. त्यांच्या या आपुलकीच्या आणि जिव्हाळ्याच्या स्वभावामुळे जुन्या आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या" असे सुखदेव हुडे यांनी सांगितलं.
बालपणातीच्या आठवणींना उजाळा : दादांच्या पहिल्या जयंतीनिमित्त देवळाली प्रवरा मधील कदम कुटुंब, बालमित्र आणि ग्रामस्थ त्यांच्या बालपणातील आठवणींना उजाळा देत आहेत. गावातील चौका-चौकात दादांचे 'देवळाली प्रवराचे भूमिपुत्र यांना विनम्र अभिवादन' असेल फलक लागले आहेत. राजकारणात मोठे स्थान मिळूनही आपल्या मुळांशी असलेले नातं त्यांनी कधी तुटू दिले नाही. आजही देवळालीच्या कदम वाड्यात. गावातील बारवेत आणि त्या गल्ल्यांमध्ये त्यांच्या बालपणाच्या असंख्य आठवणी जिवंत आहेत.
सत्तेच्या सर्वोच्च पदांवर काम करतानाही अजित पवार यांनी आजोळच्या माणसांना वेळ देणं, प्रत्येकाची विचारपूस करणं आणि बालपणीच्या आठवणी जपणं, ही दादांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वेगळी ओळख राहिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या जयंतीनिमित्त देवळाली प्रवरा इथं केवळ एका राजकीय नेत्याची नव्हे तर आपल्या आजोळाशी-नात्यांशी कायम जोडून राहिलेल्या बाल अजितचीही आठवण काढली जात आहे. अजितदादांसारखा नेता आणि भावासारखा पाठीराखा होणं नाही, अशा शब्दांत आजोळच्या मामेभावांनी दादांच्या आठवणींना उजाळा देत त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहण्यात आली.
हेही वाचाः
गोल्ड ट्रेडिंगच्या नावाखाली 12 कोटींना गंडा; मुंबईतील महिला राजस्थान पोलिसांच्या जाळ्यात!
सिक्कीममधील जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात मिथेन वायूचा स्फोट; 20 कामगारांचे मृतदेह बाहेर; आणखी 5 जणांचा शोध सुरू