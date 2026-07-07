महाराष्ट्रातील 'हे' 8 जिल्हे भूस्खलनाच्या उंबरठ्यावर! 'जीएसआय'च्या अहवालातून धक्कादायक आकडेवारी समोर
महाराष्ट्रातील कोकण आणि पश्चिम घाटातील रायगड, रत्नागिरी आणि पुण्यासहित 8 जिल्हे दरडी कोसळण्याच्या दृष्टीनं अत्यंत संवेदनशील असून, 'जीएसआय'नुसार शेकडो गावांना याचा मोठा धोका आहे.
Published : July 7, 2026 at 1:25 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्रात, विशेषतः पश्चिम घाट आणि कोकण भागात, दरडी कोसळणं (भूस्खलन) ही एक मोठी नैसर्गिक आपत्ती आहे. अतिवृष्टी, अस्थिर उतार, जंगलतोड आणि मानवी हस्तक्षेपामुळं जीवितहानी, पायाभूत सुविधांचं नुकसान आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक रचनेमुळं इथं दरड कोसळण्याचा धोका अधिक असतो. त्यामुळं यावर उपाययोजना करणं आवश्यक आहे. रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सिंधुदुर्ग, सातारा, कोल्हापूर, अहिल्यानगर आणि सांगली यासारखे जिल्हे दरड कोसळण्याच्या दृष्टीनं अत्यंत संवेदनशील आहेत. कोकण भागातील तीव्र उताराचा भूप्रदेश आणि मुसळधार मान्सूनचा पाऊस तसंच पश्चिम घाटातील जंगलतोड यामुळं वारंवार दरड कोसळण्याच्या घटना घडतात. 'जीएसआय' (GSI) च्या आकडेवारीनुसार, रायगड जिल्ह्यातील 106 गावात 175 घटना, पुणे जिल्ह्यातील 144 गावात 237 घटना आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील 166 गावात 273 दरडी कोसळ्याच्या घटना घडल्या आहेत.
राज्यात दरडी कोसळण्याच्या प्रमुख घटना :
- 6 जुलै 2026 : पुण्यातील मावळ तालुक्यातील पाटण गावात दरड कोसळली. त्यामुळं गावातील एक संपूर्ण कुटुंब मातीच्या ढिगाऱ्याखाली गाडलं गेलं. या भागात सध्या मुसळधार पाऊस पडत असून, एनडीआरएफचं (NDRF) पथक घटनास्थळी दाखल झालं आहे.
- 19 जुलै 2023; इर्शाळवाडी दरड दुर्घटना : 19 जुलै 2023 ला महाराष्ट्रातील रायगड जिल्ह्यातील इर्शाळवाडी गावात दरड कोसळल्याची मोठी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत गावातील 100हून अधिक ग्रामस्थांचा ढिगाऱ्याखाली दबून मृत्यू झाला.
- 23 जुलै 2021; रायगड जिल्हा दरड दुर्घटना : महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील रायगड जिल्ह्यात मान्सूनच्या मुसळधार पावसामुळं अनेक ठिकाणी विनाशकारी दरडी कोसळल्या होत्या. यात सुमारे 36 लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता.
- 22 जुलै 2021; तळीये गाव दरड दुर्घटना : 14 ते 16 तास सतत पडलेल्या विक्रमी पावसामुळं पश्चिम घाटात लहान-मोठ्या अशा अनेक दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या होत्या. रायगड जिल्ह्यातील 'तळीये' या दुर्गम गावाला याचा सर्वाधिक फटका बसला. या गावात दरड कोसळल्यामुळं संपूर्ण वस्ती नष्ट झाली. तर 87 नागरिकांचा मृत्यू झाला.
- 18 जुलै 2021; कळवा, ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील कळवा येथील घोलाई नगरच्या उतारावर असलेल्या झोपडीवर टेकड्यांवरून चिखलाचा प्रचंड लोंढा कोसळला. या घटनेत एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांचा मृत्यू झाला.
- 29 जुलै 2019; कळवा घटना : कळवा येथील अटकोनेश्वर नगरमध्ये टेकडीच्या उतारावर असलेल्या झोपडीवर दरड कोसळल्यानं 10 वर्षांचा मुलगा आणि त्याच्या वडिलांचा यांचा मृत्यू झाला. तर मुलाची आई किरकोळ जखमी झाली होती.
- 19 जुलै 2015; मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (एक्सप्रेसवे) : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर दरड कोसळली. या मोठ्या दुर्घटनेत तिघांचा मृत्यू झाला. लोणावळ्याजवळील अडोशी बोगद्याजवळ ही घटना घडली. त्यानंतर हा वर्दळीचा महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला.
- 30 जुलै 2014; माळीण दरड दुर्घटना : 30 जुलै 2014ला सकाळी सह्याद्री पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी वसलेलं 50 कुटुंबांचं गाव अवघ्या काही मिनिटांत नाहीसं झाले. टेकडीचा मोठा भाग दरडच्या स्वरूपात खाली कोसळला. या दुर्घटनेत सुमारे 151 लोक आणि 300 जनावरे मृत्युमुखी पडली.
- 12 जुलै 2000; मुंबई दरड दुर्घटना : 12 जुलै 2000 या दिवशी दरड कोसळण्याची घटना घडली. मुसळधार पावसामुळं जमिनीची धूप होऊन मुंबईच्या उपनगरांमध्ये दरड कोसळली. अहवालांनुसार, यात सुमारे 67 लोकांचा मृत्यू झाला आणि स्थानिक रेल्वे सेवेवरही याचा परिणाम झाला.
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