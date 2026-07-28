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राज्यात 84 टक्के खरीप पेरण्या पूर्ण; मराठवाड्यावर कृषी विभागाचं बारीक लक्ष, कर्जमाफीबाबत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणेंचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

'84% खरीप पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना कागदपत्रं पूर्ण झाल्यावर लाभ मिळतील,' असा विश्वास कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केला.

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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 4:43 PM IST

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मुंबई : 'राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामातील पेरण्यांना वेग आला असून आतापर्यंत 84 टक्के पेरणी पूर्ण झाली आहे. पुढील आठ ते दहा दिवसांत राज्यातील 100 टक्के पेरणी पूर्ण होईल, असं कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सोमवारी (दि.27) मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना सांगितलं. तसंच कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसलेल्यांनी घाबरू नये, कागदपत्रं पूर्ण झाल्यावर शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार, असा विश्वास कृषी मंत्री भरणे यांनी व्यक्त केला.

मराठवाड्यात पावसाचं प्रमाण अद्याप कमी : "राज्यातील अनेक भागात समाधानकारक पाऊस झाल्यानं पेरणीचं काम वेगानं सुरू आहे. अमरावती विभागात सर्वाधिक पेरणी झाली आहे. ठाणे जिल्ह्यात सर्वात कमी पेरणीची नोंद झाली आहे. मात्र, मराठवाड्यात पावसाचं प्रमाण अद्याप कमी असल्यानं त्या भागातील परिस्थितीवर कृषी विभाग बारकाईनं लक्ष ठेवून आहे. राज्य सरकारकडून जिल्हानिहाय पेरणीचा नियमित आढावा घेतला आहे. उर्वरित क्षेत्रातही पाऊस झाल्यानंतर पेरणी पूर्ण होईल," अशी माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.

माध्यमांशी बोलताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे (ETV Bharat Reporter)

राज्यात तीन शेतकऱ्यांची आत्महत्या : शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर बोलताना भरणे यांनी सांगितलं की, "राज्यात आतापर्यंत तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. प्रत्येक घटनेमागील कारण वेगळं आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, एका शेतकऱ्यानं कर्जमाफीच्या यादीत नाव नसल्यामुळं आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे. या सर्व घटनांची स्वतंत्र चौकशी सुरू असून कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी संपूर्ण अहवालाची प्रतीक्षा करावी लागेल, असं म्हणत कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकरी आत्महत्यावर प्रश्नावर प्रतिक्रिया दिली.

शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये : राज्य सरकारच्या 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026' संदर्भात मंत्री भरणे म्हणाले, "कर्जमाफीच्या दोन याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. लाभार्थ्यांची कागदपत्रं टप्प्याटप्प्यानं पडताळली जात आहेत. पुढील याद्याही लवकरच जाहीर होतील. यादीत नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांनी चिंता करू नये. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर त्यांचाही समावेश केला जाईल. पात्र शेतकऱ्याला कर्जमाफीपासून वंचित ठेवलं जाणार नाही."

शरद पवार देशाचे नेते : "पवार साहेब हे देशाचे नेते आहेत. त्यामुळं देशातील प्रत्येक नेता त्यांचं मार्गदर्शन घेत असतो. त्यांच्या भेटीला जाण्यात मला काहीही चुकीचं वाटत नाही," असं म्हणत मंत्री भरणे यांनी शरद पवार यांच्या विविध राजकीय भेटींवर प्रतिक्रिया दिली.

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