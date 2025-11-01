ETV Bharat / state

महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख शस्त्र तस्करी प्रकरणात पंजाब पोलिसांकडून अटक : कुटुंबीयांनी फेटाळले आरोप

महाराष्ट्र केसरी कुस्तीपटू सिकंदर शेख याला पंजाब पोलिसांनी शस्त्र तस्करी प्रकरणात अटक केली आहे. मात्र सिकंदर शेख याच्या कुटुंबीयांनी पोलिसांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

Sikander Sheikh Arrested by Police
संपादित छायाचित्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 1, 2025 at 9:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सोलापूर : आंतरराष्ट्रीय कुस्तीपटू आणि महाराष्ट्र केसरी विजेता पैलवान सिकंदर शेख याला पंजाब पोलिसांनी अटक केलं आहे. सिकंदर शेखवर अवैध शस्त्र तस्करी, राजस्थान आणि हरियाणातील कुख्यात गुर्जर टोळीशी संबंध असल्याचा आरोप पंजाब पोलिसांनी केला आहे. मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार पैलवान सिकंदर शेखचा अवैध शस्त्र तस्करीच्या रॅकेटमध्ये सहभाग असल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. सिकंदर शेख हा पंजाब पोलिसांच्या ताब्यात आहे. या प्रकरणी पैलवान सिकंदर शेखचे वडील रशीद शेख यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

माझ्या मुलावर पंजाब पोलिसांनी खोटे आरोप लावले आहेत. या प्रकरणात त्याला अडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे. - रशीद शेख, सिकंदर शेखचे वडील

कुख्यात गुर्जर टोळीशी संबंधाचा आरोप : मूळचा मोहोळ तालुक्यातील सिकंदर शेख कुस्तीनिमित्त नेहमी पंजाब, हरियाणा इथं असतो. पंजाबमधील मोहाली पोलिसांनी सिकंदर शेखला ताब्यात घेतलं आहे. राजस्थानमधील पपला गुर्जर टोळीशी त्याचे संबंध असल्याचं पोलीस तपासातून समोर आल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचं पंजाब पोलिसांनी सांगितलं. मात्र पैलवान सिकंदर शेख याच्या कुटुंबीयांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. एकीकडं कुस्तीत मिळालेलं यश आणि दुसरीकडं अवैध शस्त्र तस्करी प्रकरणात अटक झाल्यानं महाराष्ट्र राज्यातील कुस्ती क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सिकंदर शेख हा सध्या मुल्लापूर गरीबदास इथं कुस्तीचा सराव करत होता.

हमालाचा मुलगा सिकंदरनं केलं मोठं नाव : सिकंदर शेख हा सोलापूर जिल्ह्यातील मोहोळ गावचा कुस्तीपटू आहे. कोल्हापूर इथल्या गंगावेस तालीममध्ये त्यानं लहानपणापासून कुस्तीचे धडे घेतले आहेत. सिकंदर शेखनं महाराष्ट्र केसरीची गदा जिंकून कुस्तीच्या जगात विशेष स्थान निर्माण केलं. हमालाचा मुलगा असलेल्या सिकंदर शेखला महाराष्ट्र राज्यातील कुस्ती क्षेत्रात विशेष स्थान मिळालं होतं. सिकंदर शेखला शस्त्र तस्करी प्रकरणात अटक झाल्यानं त्याचे वडील रशीद शेख यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. "माझ्या मुलावर पंजाब पोलिसांनी खोटे आरोप लावले आहेत. या प्रकरणात त्याला अडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे," अशी माहिती रशीद शेख यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली. रशीद शेख हे सध्या सोलापूर जिल्ह्यात नसून परजिल्ह्यात आहेत.

हेही वाचा :

  1. वस्तादानी दिलेला शब्द पाळला; सिकंदर शेखची जन्मभूमीत काढली हत्तीवरून मिरवणूक
  2. Maharashtra Kesari : महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखनं घेतली जितेंद्र आव्हाडांची भेट; तर सिकंदर शेखला जिंकायचं आहे ऑलम्पिक मेडल
  3. Maharashtra Kesari : महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेखनं घेतली श्रीमंत शाहू महाराजांची भेट

TAGGED:

MAHARASHTRA KESARI SIKANDER SHEIKH
FAMILY DENIED SMUGGLING ALLEGATIONS
महाराष्ट्र केसरी सिकंदर शेख
सिकंदर शेख अटक
SIKANDER SHEIKH ARRESTED BY POLICE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.