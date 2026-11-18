'महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटत नसेल तर लोकशाहीची थट्टा'; 20 नोव्हेंबरला ऐतिहासिक दसरा चौकात एल्गार!
सीमाभागत मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अमानुष दडपशाहीविरोधात 20 नोव्हेंबरला ऐतिहासिक दसरा चौकात आंदोलन करण्यात येत आहे.
Published : November 18, 2026 at 3:54 PM IST
कोल्हापूर- गेल्या सात दशकांपासून प्रलंबित असलेला महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. सीमाभागातील मराठी भाषिक जनतेनं आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी तीन पिढ्यांपासून संघर्ष केला आहे. तरीही सीमावासीयांवरील अन्यायाची शृंखला खंडित झालेली नाही. त्यामुळे कोल्हापुरात दसरा चौकात 20 नोव्हेंबरला एल्गार करण्यात येणार आहे.
बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर आणि भालकी यांसारख्या बहुसंख्य मराठी भाषिक प्रदेशांत कर्नाटक सरकारकडून मराठी शाळा बंद पाडणे, भाषिक सक्ती लादणे आणि आंदोलकांवर खोट्या केसेस दाखल करून दडपशाही सत्र सुरूच आहे. या अमानुष दडपशाहीविरोधात सीमाभागात तीव्र संताप पसरला आहे. या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र एकीकरण समिती पुन्हा एकदा पूर्ण ताकदीनं आक्रमक झाली आहे.
ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. अच्युत माने म्हणाले की, आंदोलन जाहीर करण्याचं मुख्य उद्देश आहे की सात दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित मार्ग आहे. सर्वप्रकारचे आंदोलन करूनही न्याय मिळाला नाही. कर्नाटक सरकारची दडपशाही वाढली आहे. कार्यकर्त्यांवर खटले वाढले आहेत. तीन पिढ्या बरबाद झाल्या आहेत. कोल्हापूर ही चळवळीची भूमी आहे. त्यामुळे कोल्हापूरची निवड केली आहे. आपल्या नेत्यांची केवळ कोरडी सहानुभूती आहे. सगळे आंतरराष्ट्रीय प्रश्न सोडवायला निघालेत. पण, सात दशकांहून अधिक प्रश्न सुटत नसेल तर लोकशाहीची थट्टा आहे. अधिवेशनात ठराव करतात. पण, कार्य होत नाहीत. समिती नेमूनही बैठक होत नाहीत. कार्य शून्य आहे. लाखो मराठी भाषिकांना न्याय मिळावा. कोल्हापूरमधील सर्व नेत्यांनी, मंत्र्यांनी आणि आमदारांनी आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा. त्यांना निवेदनही दिलं आहे.
शिवसेनेचे दोन भाग झाले आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या गटाचे आम्ही आहोत. उद्धव ठाकरे यांनी २०२० मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यावर आठ दिवसात सीमाभागातील लोकांना बोलावून मंत्रालयात बैठक घेतली होती. तेव्हा सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर सरकार कोसळलं. निपाणीत शिवसेना स्थापन झाल्यापासून आंदोलन करत आहोत-बेळगाव जिल्हाप्रमुख बाबासाहेब खांबे
सीमाप्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयीन लढाईत आणि राजकीय पटलावर कर्नाटक सरकार आणि तेथील सर्वपक्षीय नेते अत्यंत आक्रमक आणि एकजूट होऊन भूमिका घेताना दिसतात. याउलट, महाराष्ट्र सरकार आणि राजकीय नेते मात्र या संवेदनशील विषयावर ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेताना दिसत नाहीत. महाराष्ट्रातील नेते सीमावासीयांना केवळ कोरडी सहानुभूती दाखवून वेळ मारून नेतात, अशी तीव्र भावना महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि सीमाभागातील कार्यकर्त्यांनी कोल्हापुरात आयोजित पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राच्या या उदासीन आणि मवाळ धोरणामुळे सीमावासीयांमध्ये प्रचंड निराशा निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्र सरकारला या प्रलंबित प्रश्नाबाबत झोपेतून जागे करण्यासाठी आणि निर्णायक पावले उचलण्यास भाग पाडण्यासाठी सीमावासीयांनी आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर चळवळीची ऐतिहासिक भूमी असलेल्या कोल्हापूर शहरात येत्या 20 नोव्हेंबर रोजी एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन पुकारण्यात आलं आहे. कोल्हापूर येथील ऐतिहासिक दसरा चौकात हे आंदोलन होणार आहे. निपाणीतील धर्मवीर संभाजीराजे चौकातून सकाळी हजारो मराठी भाषिक कोल्हापूरकडे रवाना होणार आहेत. या आंदोलनाला निपाणी भाग महाराष्ट्र एकीकरण समिती, शिवसेना (उबाठा) आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा आहे
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. अच्युत माने यांनी महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी पक्षाचे मतभेद बाजूला ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. या आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभागी व्हावे. सीमा लढ्याला भक्कम पाठबळ द्यावे, असे त्यांनी आवाहन केलं आहे. दरम्यान, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे बेळगाव जिल्हाप्रमुख बाबासाहेब खांबे यांनी राजकीय नेत्यांवर घणाघाती टीका केली. "उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना जर खरोखरच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरेंबद्दल आदर आणि निष्ठा असेल, तर त्यांनी केवळ शब्दांची उधळपट्टी न करता सीमाप्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी तातडीने ठोस आणि आक्रमक प्रयत्न करावेत," असे परखड मत खांबे यांनी व्यक्त केले.