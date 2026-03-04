स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणी नाशिकच्या डॉ. अमोल पाटीलला बदलापूर पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या; आतापर्यंत ६ जणांना अटक
स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणी अटकेतील नाशिकच्या डॉ. अमोल पाटीलला न्यायालयानं 9 मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे. या सगळ्या तस्करी प्रकरणातला मास्टरमाइंड अजून पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही.
ठाणे : राज्याला हादरा देणाऱ्या बदलापूरमधील स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणी पोलीस पथकांकडून बदलापूर; उल्हासनगर ,ठाणे, वांगणी, अंबरनाथ आणि नाशिक या ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. यामध्ये 15 लाखांहून अधिक रुपयांचा औषधांचा साठा जप्त करून आतापर्यंत सहा जणांना अटक केली आहे. यामध्ये नाशिकचे डॉ. अमोल पाटीलचा समावेश आहे.
डॉ. पाटीलवर सरोगेट मदर एजंटचा आरोप - सहा आरोपीपैकी डॉ. अमोल पाटीलचे नाशिक महानगरपालिकेच्या हद्दीत मुंबई नाका परिसरातील ‘मालती आयव्हीएफ सेंटर’ आहे. या सेंटरमध्ये काही दिवसापूर्वी कसून तपासणी करत पोलिसांनी काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली होती. तसेच बदलापूर येथे आढळलेल्या कागदपत्रांबाबत खुलासा करण्या संदर्भात मालती आयव्हीएफ सेंटरला नोटीसदेखील बजावली होती. त्यानंतर बदलापूर पोलिसांनी काल (मंगळवारी) रात्री उशिरा मालती आयव्हीएफ (IVF) सेंटरचे संचालक डॉ. अमोल पाटील यांना अटक केली. पाटीलवर सरोगेट मदर एजंट म्हणून काम केल्याचा आरोप आहे. आज (बुधवारी) त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता ९ मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावल्याची माहिती गुन्हे शाखेचे पीआय राजेश गज्जर यांनी दिली आहे.
डॉ. पाटील हे दाताचे डॉक्टर- नाशिकमध्ये परवानगी असलेला आयव्हीएफ हे डॉ अमोल पाटीलच्या पत्नीच्या नावे आहे. आरोपी डॉ. अमोल पाटील हा दाताचे डॉक्टर असल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. या सेंटरच्या माध्यमातून स्त्री बिजांचे रॅकेटचे बेकायदेशीर काम सुरू होते. विशेष म्हणजे बदलापूर स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात नाशिकमध्ये परवानगी असलेले मालती आयव्हीएफ सेंटर आणि ठाण्यामध्येही बेकायदेशीरपणे काही सेंटरमध्ये काम सुरू होते. त्याच माध्यमातून हे सगळं रॅकेट काम करत असल्याचा धक्कादायक खुलासा राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रूपाली चाकणकर यांनी गेल्या गुरुवारीच बदलापूर भेटी दरम्यान माध्यमाशी बोलताना केला होता.
महिला आरोपी या आरोग्य क्षेत्राशी संबंधीत नाही - या संदर्भात ठाणे पोलिसांना या सगळ्याची माहिती देऊन पुढील कारवाईच्या सूचना देणार असल्याचे चाकणकर म्हणाल्या होत्या. सुरुवातीला अटक करण्यात आलेल्या महिला आरोपी या आरोग्य क्षेत्राशी संबंधीत नसताना स्त्री बीज रोपण प्रक्रियेत वैद्यकीय कामे करत होत्या. या सगळ्यांचा एजंट म्हणून सोनल गरेवाल ही काम करत होती. तर सुमित सोनकांबळे हा अटक करण्यात आलेला पाचवा आरोपी या सगळ्या टोळीचं या प्रक्रियेत नियोजन करत होता, अशीदेखील माहिती रूपाली चाकणकर यांनी दिली होती.
बीज बेकायदेशीर विक्री प्रकरणाचे राज्याबाहेर कनेक्शन- यापूर्वी अटक केलेल्या पाचही आरोपींच्या मोबाईलमध्ये अनेक महिलांचे फोटो, महिलांचे खोटे आधारकार्ड तयार करून डोनर बनवत होते. वेगवेगळ्या नावाचा वापर करून एकाच महिलेचा अनेकदा डोनर म्हणून केला वापर केल्याचं पोलीस तपासात समोर आलं आहे. बदलापुरात स्त्री बीज बेकायदेशीर विक्री प्रकारणाचं कनेक्शन हे राज्याबाहेर असल्याचं तपासात समोर आलं आहे. या प्रकरणात सर्वात आधी बदलापूरमधून सुलक्षणा गाडेकर आणि उल्हासनगरमधून अश्विनी चाबुकस्वार आणि मंजुषा वानखेडे यांना अटक केली. त्यानंतर सोनल गरेवाल आणि सुमित सोनकांबळे यांना अटक केली आहे.
डोनर महिलांना २५ ते ३० हजार रुपये - या टोळीनं महिलांचे बनावट आधार कार्ड तयार करून एकाच महिलाचं वेगवेगळं नाव वापरून तिला अनेकदा डोनर बनवलं आहे. या आरोपींनी इतर टोळीच्या सदस्यांच्या मदतीनं महिलांचे बनावट सत्यप्रतिज्ञा पत्र, आधार कार्ड, इतर बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचं समोर आलं आहे. धक्कादायक म्हणजे या आरोपींच्या मोबाईलमध्ये असंख्य महिलांचे फोटो इंजेक्शनचे फोटो, सोनोग्राफी करतानाचे फोटो, बनावट कागदपत्रांचे फोटो आणि आर्थिक व्यवहाराचे फोटो मिळून आले आहेत. ५०० किंवा त्यापेक्षा अधिक महिलांचा यासाठी वापर करण्याचा आल्याचा संशय आहे. डोनर महिलांना २५ ते ३० हजार रुपये दिले जात होते,आरोपी यात गरजू महिलांना हेरून त्यांच्यातील स्त्री बिजाची विक्री करायचे. या टोळीत सदस्य विविध टप्प्यावर आपापली कामगिरी पार पाडत होते. पोलिसांची तीन पथक या प्रकरणातील तपास करत आहेत.
मास्टरमाइंडपर्यंत पोहोचण्याचं पोलिसांसमोर आव्हान- ठाणे जिल्ह्याबरोबरच राज्यातील काही डॉक्टर ,हॉस्पिटल, IVF सेंटर यांचादेखील गुन्ह्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. अटक करण्यात आलेल्या चार महिला आरोपींची पोलीस अधिक चौकशी करत आहेत. या महिला कमिशन बेसिसवर काम करत होत्या का? याचा तपास सुरू आहे. या सगळ्या तस्करी प्रकरणातला मास्टरमाइंड अजून पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. " स्त्री बीज विक्रीचा विषय केवळ बदलापुरचा नाही. याची पाळेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात फोफावलेली आहेत. त्याची पाळेमुळे खोदून काढणार आहे", असे डीसीपी सचिन गोरे यांनी स्पष्ट केले. बदलापूर आणि आसपासच्या बेकायदा आयव्हीएफ आणि सोनोग्राफी केंद्रांवर धाडसत्र सुरू असून या स्त्री बिजाच्या गौडबंगाल प्रकरणी आणखी काही मोठे मासे पोलिसांच्या तावडीत सापडणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.