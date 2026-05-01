महाराष्ट्र देशाला दिशा देणारं पावर हाऊस; महाराष्ट्र दिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला राज्याचा गौरव
महाराष्ट्र राज्य हे देशाला दिशा देणारं पावर हाऊस आहे असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलय. महाराष्ट्र दिन कार्यक्रमात हुतात्म्यांना अभिवादन केल्यानंतर ते बोलत होते.
Published : May 1, 2026 at 9:43 AM IST
Updated : May 1, 2026 at 10:21 AM IST
मुंबई - आज राज्यभर महाराष्ट्र दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येत आहे. याच दिवशी 1960 साली मुंबई राज्याचे विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात ही स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात आली होती. त्यामुळे हा दिवस मराठी अस्मिता, संस्कृती आणि इतिहासाचा अभिमान व्यक्त करणारा मानला जातो. यानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी हुतात्मा स्मारक येथे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान करणाऱ्या सर्व हुतात्म्यांना श्रद्धांजली वाहिली.
महाराष्ट्र देशाला दिशा देणारं पावर हाऊस - हुतात्मा चौक येथे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांना श्रद्धांजली अर्पण केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सर्व महाराष्ट्रवासीयांना महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. मुख्यमंत्री म्हणाले, छत्रपती शिवरायांच्या स्पर्शाने पावन झालेला महाराष्ट्र स्वराज्य आणि सुराज्य हा संदेश देणारा आहे. थोर समाज सुधारकांनी ज्या ठिकाणी आंदोलन केले, भक्ती संप्रदायाच्या माध्यमातून भक्तीचा अखंड झरा वाहता ठेवला, तो हा महाराष्ट्र आहे.
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "106 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर तयार झालेला हा महाराष्ट्र आज जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था असलेला आणि देशातील पावर हाऊस ग्रोथ इंजिन आहे. हा महाराष्ट्र देशाला दिशा देत आहे. ‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा’ हे महाराष्ट्र गीतातील शब्द शेकडो वर्षांपासून महाराष्ट्राने कृतीतून दाखवून दिले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र दिन हा आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे."
आज कामगार दिनही आहे, त्यानिमित्त बोलताना त्यांनी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या विचारांचा उल्लेख करत सांगितलं की, पृथ्वी शेषनागाच्या डोक्यावर नाही, तर कामगारांच्या तळहातावर आहे. ज्या कामगारांनी आपल्या श्रमातून एवढी मोठी संपत्ती निर्माण केली, त्या सर्वांना मी नमन करतो आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देतो.
मराठी भाषेबाबत फडणवीस यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. महाराष्ट्र संकुचित कधीच नव्हता. परप्रांतीयांनी येथे राहू नये अशी मनोवृत्ती महाराष्ट्राची नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शिकवलेला महाराष्ट्र धर्मही तसाच आहे. देशाच्या कुठल्याही भागात गेलो तरी मराठी माणूस त्या संस्कृतीत भर घालताना दिसतो, असंही ते म्हणाले.
स्वभाषेचा अभिमान राहिलाच पाहिजे. महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे. जे शिकले नाहीत त्यांना शिकवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. मात्र भाषेच्या आधारावर हिंसा किंवा वाद योग्य नाही. भाषा येत नाही म्हणून कोणाला मारणे आम्हाला मान्य नाही. मराठी भाषा सुंदर आणि सोपी आहे, ती कोणालाही शिकवता येते.
मुंबई-पुणे ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, हा जगातील सगळ्यात मोठा आणि रुंद पूल आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर मुंबई-पुणे ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. अंतर सुमारे दहा किलोमीटरने कमी होईल आणि आर्थिक कॉरिडॉरला मोठा फायदा होणार आहे.
यंदा विशेष म्हणजे महाराष्ट्र दिनासोबतच कामगार दिन (Labour Day) आणि बुद्ध पौर्णिमा यांचा योग आला आहे. राज्यभर विविध ठिकाणी शासकीय कार्यक्रम, ध्वजारोहण सोहळे, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि परेड आयोजित करण्यात आल्या आहेत. मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे पारंपरिक परेड आणि शासकीय कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून, पोलीस दल, विविध विभाग आणि सांस्कृतिक पथकांचा सहभाग दिसून येतो.
महाराष्ट्र दिन हा संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील हुतात्म्यांच्या बलिदानाची आठवण करून देणारा दिवस आहे. राज्यभर ‘जय महाराष्ट्र’च्या घोषणा देत नागरिक अभिमानाने हा दिवस साजरा करत आहेत. एकूणच, आजचा हा दिवस इतिहास, संस्कृती, श्रमिकांचा सन्मान आणि धार्मिक परंपरा यांचा संगम ठरला असून महाराष्ट्राच्या ओळखीचा गौरव करणारा ठरला आहे.
