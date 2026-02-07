ETV Bharat / state

महाराष्ट्र नक्षलमुक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यात सध्या बोटावर मोजण्याइतके नक्षलवादी राहिले असून लवकरच त्यांचाही बंदोबस्त केला जाईल असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.

नक्षलींकडून जप्त केलेला ऐवज
नक्षलींकडून जप्त केलेला ऐवज (ETV Bharat)
Published : February 7, 2026 at 3:13 PM IST

नागपूर - महाराष्ट्र नक्षलमुक्त होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे पत्रकारांशी बोलताना दिलेली आहे. बोटावर मोजण्याइतके नक्षलवादी राहिले असून लवकरच त्यांचाही बंदोबस्त केला जाईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

गेल्या 3 दिवसांपासून गडचिरोली पोलिसांच्या सी-60 पथकानं राबवलेल्या ऑपरेशनमुळे सात नक्षली मारले गेले आहेत. हे अतिशय धाडसी ऑपरेशन होतं, त्यामुळे गडचिरोली पोलिसांचं अभिनंदन त्यांनी केलं आहे. दुर्दैवानं एक पोलीस कर्मचारी हुतात्मा झाले आहेत, त्यांच्या कुटुंबाची काळजी आम्ही घेऊ असं देखील मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले आहेत.

बचाव कार्यात व्यग्र कर्मचारी
बचाव कार्यात व्यग्र कर्मचारी (ETV Bharat)

गडचिरोली पोलिसांच्या सी 60 पथकाचं आणि पोलिसांचं अभिनंदन करतो, अतिशय महत्त्वाचं ऑपरेशन त्यांनी केलं. गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलवाद्यांची एकच कंपनी आता राहिली होती, त्यातले 7 नक्षली मारले गेले आहेत. गडचिरोलीत आतापर्यंतचं हे सर्वात कठीण ऑपरेशन होतं. तीन दिवस गडचिरोली पोलीस ऑपरेशन करत होते. एवढ्या घनदाट जंगलाच्या भागात यापूर्वी कधीही ऑपरेशन केलं नव्हतं असा हा घनदाट जंगलांचा परिसर होता. गोळ्यांचे प्रत्युत्तर देत 7 नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घातलं. त्यांचा म्होरक्या असलेला प्रभाकर याला देखील मारण्यात आलं आहे.

बचाव कार्यात व्यग्र कर्मचारी
बचाव कार्यात व्यग्र कर्मचारी (ETV Bharat)


बुलेटफ्रुफ जॅकेट असताना लागली गोळी - महाराष्ट्राच्या बाजूला बोटावर मोजणारे तीन ते चार नक्षलवादी राहिलेले आहेत. अतिशय वेगाने नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्याचं काम सुरू आहे. पोलिसांंचं काम अत्यंत उत्तम आहे. दुर्दैवानं एक पोलीस कर्मचारी हुतात्मा झाले. त्यांनी बुलेटप्रूफ जॅकेट घेलेलं होतं. मात्र, दुर्दैवानं जिथे बुलेटफ्रुट जॅकेट संपत तिथं गोळी लागल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. छत्तीसगडच्या कॅडर फार काही महाराष्ट्र दिशेनं इकडे येत नाही ते लपण्यासाठी इकडे येतात, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

