ETV Bharat / state

दिव्यांगत्वावर मात करत तुषारची बारावी परीक्षा; नंदुरबारमध्ये 18 हजार परीक्षार्थींवर सीसीटीव्हीची नजर

नंदुरबारमध्ये बारावी परीक्षा सुरळीत सुरू असून तुषार पिंपळे 79 टक्के दिव्यांगत्वावर मात करत बारावी परीक्षा देत आहे.

Maharashtra HSC Exams 2026
बारावी परीक्षा (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 10, 2026 at 5:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नंदुरबार : नियतीने शरीराची साथ नाकारली, पण ध्येयाची ओढ त्याला स्वस्थ बसू देईना. तुषार बन्सीलाल पिंपळे आपल्या 79 टक्के दिव्यांगत्वावर जिद्दीनं मात करत बारावीची परीक्षा देत आहे. बारावी परीक्षा पास झाल्यानंतर यूपीएससीचे ध्येय डोक्यात ठेवून तो आपल्या आयुष्याशी दोन हात करीत आहे.

परीक्षा केंद्रांवर ड्रोन कॅमेराद्वारे नजर : नंदुरबार जिल्ह्यात इयत्ता बारावी करिता एकूण 18 हजार 115 विद्यार्थी परीक्षेला सामोरे जाणार असून त्यांच्यासाठी 28 परीक्षा केंद्रे आणि 8 परिरक्षक केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. बारावीमध्ये 9 हजार 679 मुले व 8 हजार 436 मुली प्रविष्ट झाल्या आहेत. प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि जिल्ह्यातील सहा संवेदनशील केंद्रांवर दोन ड्रोन कॅमेराद्वारे नजर ठेवली जात आहे अशी माहिती, शिक्षणाधिकारी भानुदास रोकडे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना विद्यार्थी तुषार पिंपळे (ETV Bharat Reporter)


कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा : यंदा नंदुरबार जिल्ह्यात इयत्ता दहावीसाठी 21,239 विद्यार्थी प्रविष्ट झाले असून त्यासाठी 50 परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. दहावीमध्ये 11 हजार 155 मुले तर 10 हजार 84 मुली प्रविष्ट झाल्या आहेत. दरम्यान, इयत्ता बारावीकरिता एकूण 18 हजार 115 विद्यार्थी परीक्षेला सामोरे जाणार असून त्यांच्यासाठी 28 परीक्षा केंद्रे आणि 8 परिरक्षक केंद्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. बारावीमध्ये 9 हजार 679 मुले व 8 हजार 436 मुली प्रविष्ट झाल्या आहेत. शाखानिहाय पाहता विज्ञान शाखेतून 10 हजार 418, कला शाखेतून 6 हजार 724, वाणिज्य शाखेतून 813, तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमातून 80 विद्यार्थी परीक्षेला बसणार आहेत. एकीकडं परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था, बैठक व्यवस्था आणि इतर आवश्यक तयारी पूर्ण करण्यात आली असली तरी कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा पार पाडण्यासाठी महत्त्वाची असलेली दक्षता समितीची बैठक अद्याप घेण्यात आलेली नाही. दरम्यान, परीक्षा काळात बैठे पथक, फिरते पथक तसेच इतर नियंत्रण पथकांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचं समजतं. मात्र त्याबाबतचे अधिकृत नियोजन अद्याप जाहीर झालेले नाही.




दिव्यांगत्वावर मात करत बारावीची परीक्षा : नियतीनं शरीराची साथ नाकारली, पण ध्येयाची ओढ त्याला स्वस्थ बसू देईना. नंदुरबार येथील डी. आर. हायस्कूलचा विद्यार्थी तुषार बन्सीलाल पिंपळे याने आपल्या 79 टक्के दिव्यांगत्वावर जिद्दीनं मात करत बारावीची परीक्षा देत आहे. ज्या वयात मुले खेळण्या बागडण्यात दंग असतात, तिथे तुषारने आपल्या शारीरिक मर्यादांशी लढा दिला. आज बारावीच्या पहिल्या पेपरला सामोरे जाताना तुषारचा आत्मविश्वास एखाद्या निरोगी विद्यार्थ्यापेक्षाही अधिक होता. जिद्द असेल तर आकाशही ठेंगणे असते, हेच तुषारने आपल्या कृतीतून दाखवून दिलं. त्याच्या या धाडसाचं जिल्हाभरातून कौतुक होत असून, प्रतिकूल परिस्थितीवर रडत न बसता लढणाऱ्या प्रत्येकासाठी तुषार आज एक आदर्श बनला आहे.



परिरक्षक केंद्रे -

तळोदा : न्यू हायस्कूल, तळोदा

अक्कलकुवा : अँग्लो उर्दू हायस्कूल

धडगाव : कै.एस.व्ही. ठाकर महाविद्यालय

नंदुरबार : एस.ए. मिशन हायस्कूल व श्रीमती श्रॉफ हायस्कूल

नवापूर : एन. डी. एम.वाय.सार्वजनिक गुजराती हायस्कूल व सार्वजनिक हायस्कूल, विसरवाडी

शहादा : सार्वजनिक हायस्कूल, विसरवाडी.



सीसीटीव्हीचा असणार 'वॉच' : कॉपीमुक्त वातावरणात परीक्षा पार पाडण्यासाठी सर्व परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही बसवण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने यापूर्वीच दिले होते. मात्र, काही केंद्रांवर अद्याप सीसीटीव्हीची सुविधा नसल्याने त्या ठिकाणी मोबाईल आणि ऑनलाईन ॲपद्वारे परीक्षेवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. या संपूर्ण यंत्रणेचे मॉनिटरिंग शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षी शहादा तालुक्यात कॉपी प्रकरणात एका शिक्षकाचे निलंबन करण्यात आल्याचीही माहिती देण्यात आली.


हेही वाचा -

  1. चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या महापौर पदी भाजपाच्या महापौर; सर्वाधिक नगरसेवक असूनही काँग्रेसला बसला धक्का
  2. आजपासून 12 वीच्या परीक्षेला सुरुवात; पुण्यात विद्यार्थ्यांचं औक्षण करून, फुलांची उधळण करत साखर वाटून स्वागत
  3. सिद्धिविनायकाच्या दर्शनानंतर राज्याच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा पवारांनी स्वीकारला पदभार

TAGGED:

MAHARASHTRA HSC EXAMS
TUSHAR PIMPLE
HSC EXAMS 2026
बारावी परीक्षा
MAHARASHTRA HSC EXAMS 2026

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.