महामार्गावरील अपघातग्रस्तांसाठी 'हवाई रुग्णवाहिका', राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर होणाऱ्या गंभीर रस्ते अपघातांतील जखमींना 'गोल्डन अवर'मध्ये तातडीनं वैद्यकीय उपचार मिळवून देण्यासाठी नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याचं नियोजन आहे.
Published : October 13, 2026 at 8:12 PM IST
मुंबई : राज्यातील महामार्गांवर होणाऱ्या गंभीर रस्ते अपघातांमध्ये जखमींना वेळेत उपचार मिळावेत आणि विलंबामुळे होणारे मृत्यू टाळता यावेत, यासाठी राज्य सरकार हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. अपघातानंतरचा पहिला तास अर्थात ‘गोल्डन अवर’ निर्णायक ठरत असल्यानं, या काळात जखमींना तातडीनं ट्रॉमा केअर सेंटरमध्ये पोहोचवण्यासाठी ही सेवा उपयुक्त ठरणार आहे. समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्गावर या सेवेला प्राधान्य देण्यात येणार असून, नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला ही सेवा सुरू करण्याचं नियोजन असल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मंगळवारी दिली.
हवाई रुग्णवाहिका प्रकल्पासंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, गृहराज्यमंत्री योगेश कदम, परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर, आरोग्य विभागाचे संचालक संजय काटकर, वाहतूक पोलीस विभागाचे अधीक्षक डॉ. सुनील भारद्वाज यांच्यासह परिवहन, आरोग्य आणि पोलीस विभागांतील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करून तिला मंजुरी घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर नोव्हेंबरअखेर उच्चाधिकार समितीची मान्यता घेऊन निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येईल. या प्रक्रियेनंतर नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला हवाई रुग्णवाहिका सेवा सुरू करण्याचं नियोजन करण्यात आले आहे, असं सांगत सरनाईक यांनी संबंधित विभागांना ही प्रक्रिया वेगानं पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
तीन प्रमुख महामार्गांवर विशेष यंत्रणा
राज्यात दरवर्षी सुमारे 15 हजार रस्ते अपघात होत असल्याची माहिती देण्यात आली. गंभीर अपघातांनंतर वाहतूक कोंडी, रुग्णालयापर्यंतचे अंतर आणि तातडीच्या वैद्यकीय सुविधांची अनुपलब्धता यामुळे उपचार मिळण्यास विलंब होतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग आणि मुंबई-गोवा महामार्गावर अपघातग्रस्तांना जलद वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. या सेवेसाठी ट्रॉमा केअर सेंटरचं जाळं निश्चित करणं, हवाई रुग्णवाहिका पुरवणाऱ्या सेवा पुरवठादारांचं पॅनेल तयार करणं आणि जखमींना सुरक्षितपणे रुग्णालयात पोहोचवण्याची कार्यपद्धती निश्चित करणं यावर भर दिला जाणार आहे. तसंच, आवश्यक आर्थिक तरतूद रस्ता सुरक्षा निधीतून करण्याबाबतही नियोजन करण्यात येणार आहे.
रस्ते अपघात रोखणं ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहेच; मात्र अपघात घडल्यानंतर जखमींना वेळेत उपचार मिळणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. केवळ मदत पोहोचण्यास झालेल्या विलंबामुळे कोणाचाही जीव जाऊ नये, यासाठी अपघातग्रस्तांना तातडीनं उपचार मिळवून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. - प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
तीन विभागांमध्ये समन्वय
हवाई रुग्णवाहिका सेवा प्रभावीपणे राबवण्यासाठी परिवहन, आरोग्य आणि पोलीस विभागांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. अपघाताची माहिती मिळाल्यापासून जखमींना वैद्यकीय मदत देणं, योग्य ट्रॉमा केअर सेंटर निश्चित करणं आणि त्यांच्यापर्यंत तातडीनं पोहोचवणं, यासाठी एकसमान आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे.
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