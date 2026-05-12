विदर्भात वाढणार उन्हाचे चटके; उष्णलाटेसाठी अनुकूल वातावरण, पारा पुन्हा जाणार 46 अंशांवर, हवामान विभागाचा यलो अलर्ट
राज्यात उन्हाचा कहर सुरू आहे. विविध ठिकाणी तापमानात वाढ होऊन उन्हाचे चटके नागरिकांना सहन करावे लागत आहेत. अशातच विदर्भात पुन्हा उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आलाय.
Published : May 12, 2026 at 5:50 PM IST
नागपूर : मे महिन्याच्या पूर्वार्धात अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळं विदर्भातील नागरिकांना उन्हापासून काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र, आता मेच्या उत्तरार्धात पुन्हा उष्णतेचा तडाखा वाढण्याची चिन्हे आहेत. उष्णलाटेसाठी पोषक वातावरण तयार झाल्यानं या आठवड्यात तापमान पुन्हा 45 अंश सेल्सिअसच्या पुढे जाण्याचा अंदाज प्रादेशिक हवामान विभागानं व्यक्त केला आहे. हवामान विभागानं पुढील पाच दिवसांसाठी विदर्भात ‘हिट-वेव्ह’चा (Heat Wave) इशारा दिला असून तापमानात 3 ते 5 अंशांनी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे.
नागरिकांना उकाडा असह्य : मार्च आणि एप्रिल महिन्यात उच्चांकी तापमानाची नोंद झाली होती. त्यानंतर मे महिन्याच्या सुरुवातीला पाऊस, ऊन आणि ढगाळ वातावरणाचा खेळ सुरू राहिल्यानं तापमानात घट झाली होती. मात्र, आता पुन्हा तापमान झपाट्यानं वाढत असून नागरिकांना उकाडा असह्य होत आहे.
तापमानात 5 ते 6 अंशांनी वाढ अपेक्षित : ‘वेस्टर्न डिस्टर्बन्स’चा प्रभाव कमी होत असून उत्तर भारतातून उष्ण वारे वाहू लागले आहेत. त्यामुळं विदर्भात उष्णतेची लाट तीव्र होत आहे. पुढील चार-पाच दिवसांमध्ये विदर्भात उष्ण लाट अपेक्षित असून विदर्भातील तापमानात पाच ते सहा अंशांपर्यंत वाढ अपेक्षित आहे. परिणामतः पारा पुन्हा 45 अंशांच्या वर जाण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशारा हवामान विभागाकडून देण्यात आला आहे.
विदर्भातील अनेक जिल्हाचे तापमान पुन्हा 45 अंशांच्या पुढे : अपेक्षेप्रमाणे विदर्भात उष्णलाटेचा तीव्र प्रभाव दिसून येत आहे. नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. अकोल्यात सर्वाधिक 45.1 अंश सेल्सिअसची नोंद झाली आहे. तर नागपूरचा पारा ही दीड अंशाने वाढून 42 वर गेलाय. याशिवाय अमरावती येथे 44 व वर्धेत 43.8 तापमानाची नोंद करण्यात आली आहे. तर विदर्भात सर्वात कमी 39.2 अंश तापमान गोंदिया येथे नोंदले गेलं आहे.
'तो' दिवस नागपूरकरांसाठी अग्निपरिक्षेचा : साधारणपणे विदर्भामध्ये मे महिन्यात सर्वाधिक ऊन आणि अधिक उष्णता असते. त्यामुळं साहजिकच पाराही दिवसेंदिवस मोठी उसळी घेतो. गेल्या दशकात नागपुरात सहावेळा तापमान 45 किंवा त्यापेक्षा अधिक नोंदले गेलं. इतिहास बघितल्यास 23 मे 2013 चा दिवस नागपूरकरांसाठी अग्निपरिक्षेचा राहिलेला आहे. या दिवशी कमाल तापमान विक्रमी 47.9 अंशांवर झेपावले होते. याशिवाय अवकाळी पावसानंही मे महिन्यात बऱ्याचवेळा विदर्भात धिंगाणा घातलेला आहे.
पुढील चार ते पाच दिवस दिलासा नाही : गेल्या काही दिवसापूर्वी विदर्भातील अमरावती, चंद्रपूर, वर्धा, अकोला आणि नागपुर जिल्ह्यात सूर्याचा प्रकोप वाढला आहे. कमाल तापमानात वाढ सुरू आहे. पुढील काही दिवस तापमानात अशीच वाढ कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवमान खात्याने वर्तवला आहे. पुढील चार ते पाच दिवस विदर्भाला दिलासा मिळण्याची शक्यता देखील नसल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
रस्त्यावर शुकशुकाट : गेल्या चार दिवसापासून तापमानात वाढ झाल्यामुळं रस्त्यावरील वर्दळही कमी झाली आहे. रस्ते ओस पडल्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एरवी गर्दीनं फुललेले रस्ते निर्मनुष्य झाले आहेत.
विदर्भात 'नवतपा'ची भीती : नवतापाच्या नऊ दिवसात विदर्भाची परिस्थिती अत्यंत कठीण असते. नवतपा म्हणजे उन्हाळ्याच्या हंगामातील सर्वात उष्ण 9 दिवस असतात. उत्तरेकडील राज्यामधून वाहणाऱ्या अति-उष्ण वाऱ्यामुळं वातावरणात प्रचंड उकाडा निर्माण होतो. नवतपा याला हवामानशास्त्रात कोणतेच स्थान नाही, म्हणजेच असा काही प्रकार मानला जात नाही. या 9 दिवसांमध्ये सूर्याची किरणे थेट पृथ्वीवर पडतात. त्यामुळं तापमानात वाढ होत असते.
'या' काळात असतो नवतपा : दरवर्षी 'मे' महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात नवतपाला सुरुवात होते. नवतपाच्या काळात पृथ्वीवरील उष्णता ही प्रचंड वाढते. हिंदू ज्येष्ठ महिन्यात नवतपा येतो. सूर्य ज्यावेळी पंधरा दिवसांकरिता रोहिणी नक्षत्रात येतो, त्यातील सुरुवातीच्या 9 दिवसाला 'नवतपा', असं म्हटलं जातं. पावसाळ्याची दशा आणि दिशा कशी राहील हे ठरवण्यासाठी नवतपाच्या 9 दिवसांना फार महत्त्व आहे. या नऊ दिवसांमध्ये थंड वारे वाहत नसल्यास मान्सूनमध्ये पाऊस चांगला होतो. तसेच या दिवसात पाऊस आला तर मान्सूनचा प्रवास अडथळ्यांचा असतो असं म्हटलं जातं.
