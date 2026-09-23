शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढील दोन दिवसांत निर्णय, मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
धाराशिव, लातूरमधील दुष्काळाची पाहणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना पंचनाम्यांच्या तांत्रिक बाबींमध्ये न अडकवता सरसकट आर्थिक मदत आणि पीक विमा मिळवून देण्याचं आश्वासन दिलंय
Published : September 23, 2026 at 4:23 PM IST
धाराशिव : जिल्ह्यात यंदा पावसाचं प्रमाण अत्यंत कमी राहिल्यानं दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर झाली असून, अनेक भागांत केवळ 10 ते 12 टक्केच पाऊस झाला आहे. पिकांची परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून, सोयाबीनचं पीक हातचं गेलं आहे; तर उसाची वाढही खुंटली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकार परिस्थितीचं योग्य आकलन करून शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी पुढील दोन दिवसांत शासन निर्णय (GR) काढण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
धाराशिव जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी शेतकरी आणि स्थानिक प्रशासनाकडून दुष्काळी परिस्थितीची सविस्तर माहिती घेतली. "आजपर्यंतचा सर्वात मोठा पाण्याचा दुष्काळ पाहायला मिळत आहे. दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा पाऊस खूपच कमी झाला आहे. अनेक भागांत केवळ 10 ते 12 टक्केच पाऊस झाल्यामुळे पिकांची परिस्थिती वाईट आहे. सोयाबीनचं पीक पूर्णपणे वाया गेलं असून उसाची वाढही खुंटली आहे. शेतकऱ्यांवर हे खूप मोठं संकट आलं आहे", असं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
दुष्काळाच्या परिस्थितीत कायद्यानुसार पंचनामे करणं आवश्यक असलं, तरी जिल्ह्यातील परिस्थिती सर्वत्र गंभीर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सरसकट मदत करण्याची सरकारची भूमिका आहे. ''पुढील दोन दिवसांत याबाबत शासन निर्णय (GR) काढून शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत देण्याचा प्रयत्न केला जाईल'', असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
पिण्याचं पाणी आणि चाऱ्याची व्यवस्था
दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना पिण्याचं पाणी आणि जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देण्यास सरकारचं प्राधान्य राहणार आहे. पिण्याचं पाणी आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची चोख व्यवस्था करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे; तसंच शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत केली जाणार असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं.
पीक विम्याची मदत मिळवून देणार
दुष्काळामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याची मदत मिळवून देण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाच्या थेट मदतीसोबतच, पीक विम्याच्या माध्यमातूनही जास्तीत जास्त दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
कर्जवसुलीबाबत बँकांना इशारा
दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीसाठी तगादा लावणाऱ्या बँकांनाही मुख्यमंत्र्यांनी इशारा दिला आहे. बँका शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीच्या नोटिसा देत असतील किंवा त्यांच्याकडे तगादा लावत असतील, तर अशा बँकांवर कारवाई केली जाईल, असं फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. दुष्काळामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना तातडीनं मदत मिळणं आवश्यक असून, शासनाच्या आगामी निर्णयाकडे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी आणि नागरिकांचं लक्ष लागलं आहे.
हेही वाचा -
'शेतकऱ्यांच्या अश्रूंनी खांदा ओला झाला असेल, संवदेतनशीलतेचं रुपांतर मदतीत झालं पाहिजे'-वडेट्टीवारांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला