चेहरे अन् वाहनांचे नंबरही टिपणार; मुंबईत 4,776 नवे हाय-टेक सीसीटीव्ही, काय आहेत वैशिष्ट्ये?
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचं महत्त्वाचं केंद्र असल्यानं तिची सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे.
Published : November 20, 2026 at 8:03 PM IST
मुंबई : दहशतवाद, गुन्हेगारी आणि वाढती सुरक्षाविषयक आव्हानं लक्षात घेता मुंबईची सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यांतर्गत शहरात 4776 अत्याधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार असून, यासाठी 2940 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
मुंबईतील निगराणी यंत्रणा अधिक व्यापक आणि सक्षम होणार :
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचं महत्त्वाचं केंद्र असल्यानं तिची सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे. शहरातील वित्तीय संस्था, बंदरे, व्यावसायिक केंद्रे आणि संवेदनशील आस्थापनांची सुरक्षा अधिक सक्षम करण्यासाठी गृह विभागाने सीसीटीव्ही यंत्रणेचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या प्रकल्पासाठी मे. जीव्हीपीआर इंजिनिअर्स लिमिटेड यांची पुरवठादार आणि कंत्राटदार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नवीन कॅमेऱ्यांमुळे वाहनांचे क्रमांक, व्यक्तींचे चेहरे आणि संशयास्पद हालचाली टिपणं शक्य होणार आहे. त्यामुळे गुन्हे रोखणे, गुन्हेगारांचा शोध घेणे आणि पोलिसांच्या तपासाला गती देणे अधिक सुलभ होणार आहे.
पहिल्या दोन टप्प्यांतील कॅमेऱ्यांसह तिसरा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर मुंबईत 15 हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यरत होतील. त्यामुळे शहरातील निगराणी यंत्रणा अधिक व्यापक आणि सक्षम होणार आहे.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे कॅमेरे बसविणार :
नवीन सीसीटीव्ही यंत्रणेची खासियत म्हणजे केवळ चित्रण न करता संशयास्पद हालचालींचे विश्लेषण करण्याची क्षमता. तिसऱ्या टप्प्यात 663 फिक्स्ड बॉक्स, 283 पीटीझेड, 43 एएनपीआर, 1627 आरएलव्हीडी, 250 एसव्हीडी आणि 1910 फेस रिकग्निशन (एफआर) कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. एएनपीआर तंत्रज्ञानामुळे वाहनांच्या नंबरप्लेटची स्वयंचलित ओळख पटेल, तर फेस रिकग्निशनमुळे चेहऱ्याच्या आधारे व्यक्तीची ओळख पटविण्यास मदत होईल. आरएलव्हीडी कॅमेऱ्यांद्वारे सिग्नल तोडणाऱ्या, तर एसव्हीडी कॅमेऱ्यांद्वारे वेगमर्यादेचं उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवता येणार आहे. थर्मल आणि पीटीझेड कॅमेऱ्यांमुळेही निगराणी अधिक प्रभावी होणार आहे.
पहिल्या दोन टप्प्यांत 10 हजारांहून अधिक कॅमेरे :
मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 5482 कॅमेरे बसविण्यात आले असून, त्यावर आतापर्यंत 1319.32 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. देखभाल व दुरुस्तीचं काम सुरू असून, पुढील देयकांसाठी 64.48 कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात 5035 कॅमेरे बसविण्यात आले असून, त्याची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात आहे. या टप्प्यावर आतापर्यंत 78.21 कोटी रुपये खर्च झाले असून, आणखी 132.51 कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यांचे काम लार्सन अँड टुब्रो कंपनीनं केलं आहे.
कंत्राटदारांकडून 51.48 कोटींचा दंड वसूल :
मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्राइस वॉटरहाऊस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी), मुंबई यांची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. या कामासाठी त्यांना आतापर्यंत 13.66 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. दरम्यान, पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील पुरवठादार कंपन्यांनी नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्याकडून 51.48 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
कचरा टाकणाऱ्यांपासून गुन्हेगारांपर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर :
मुंबईत सीसीटीव्हीचा वापर केवळ गुन्हेगारी नियंत्रणासाठीच नव्हे, तर नागरी शिस्त राखण्यासाठीही केला जात आहे. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी मुंबई महापालिकेनं कचरा साचणाऱ्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. काही ठिकाणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून नागरिकांना तत्काळ सूचना दिल्या जात आहेत.
माहीम इथं याचा प्रयोग सुरू असून, एआय तंत्रज्ञानाद्वारे कचरा टाकण्याची कृती ओळखून संबंधित व्यक्तीला ध्वनिक्षेपकाद्वारे कचरा न टाकण्याची सूचना दिली जाते. मात्र, गृह विभागाच्या अखत्यारीतील मुंबई सीसीटीव्ही प्रकल्पाचा उद्देश अधिक व्यापक आहे. गुन्हेगारी रोखणं, संशयास्पद हालचालींवर लक्ष ठेवणं, वाहनांची ओळख पटविणे आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांची सुरक्षा मजबूत करणं यासाठी ही यंत्रणा पोलिसांना उपयुक्त ठरणार आहे.
मुंबईत एकूण 15 हजारांहून अधिक कॅमेऱ्यांचं जाळं निर्माण होईल:
मुंबईतील वित्तीय केंद्रे, महत्त्वाच्या आस्थापना, सार्वजनिक ठिकाणं आणि वाहतूक व्यवस्थेवर अत्याधुनिक पद्धतीनं लक्ष ठेवण्याची क्षमता सीसीटीव्ही प्रकल्पामुळे वाढणार आहे. गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींचा शोध घेणं, संशयास्पद हालचालींची माहिती मिळविणे, वाहनांची ओळख पटवणं आणि वाहतुकीच्या नियमांची अंमलबजावणी करणं अधिक सोपं होणार आहे.
पहिल्या दोन टप्प्यांत 10 हजारांहून अधिक कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. आता तिसऱ्या टप्प्यात आणखी 4776 अत्याधुनिक कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मुंबईत एकूण 15 हजारांहून अधिक कॅमेऱ्यांचं जाळं निर्माण होईल. वाहनांच्या नंबरप्लेटची ओळख, चेहऱ्याच्या आधारे व्यक्तीची ओळख आणि वाहतूक नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवणं शक्य होणार आहे. या यंत्रणेमुळे पोलिसांच्या तपासाला मदत होण्यासह मुंबईच्या सार्वजनिक सुरक्षेलाही अधिक बळ मिळणार आहे.