दिवेआगर दुर्घटनेतील आळंदीच्या 8 मृत विद्यार्थ्यांच्या वारसांना प्रत्येकी 5 लाखांची मदत
रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर समुद्रकिनाऱ्यावर बुडून मृत्यू झालेल्या आळंदी येथील आठ विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारनं प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.
Published : October 6, 2026 at 3:15 PM IST
मुंबई : पुण्यातील आळंदी येथून रायगड येथे पर्यटनासाठी गेलेल्या एका अकॅडमीच्या आठ विद्यार्थ्यांचा समुद्रकिनाऱ्यावर बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारनं मृत बालकांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना (रोहयो) मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली. तसंच आषाढी-कार्तिकी वारीदरम्यान प्राण गमावलेल्या वारकऱ्यांच्या वारसांनाही आर्थिक मदत दिली जाणार असून, दुष्काळसदृश परिस्थितीत मजुरांना ‘मनरेगा’अंतर्गत स्थानिक पातळीवरच काम पुरवले जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. मंत्रालयात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली.
पुण्यातील आळंदी येथील एका अकॅडमीचे सुमारे 45 विद्यार्थी (ज्यामध्ये 28 मुले व 17 मुली) आणि चार शिक्षक रायगड किल्ला पाहण्यासाठी गेले होते. किल्ला पाहून परतताना रविवारी श्रीवर्धन येथील समुद्रकिनाऱ्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांना पाण्याच्या खोलीचा व प्रवाहाचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे आठ मुले समुद्राच्या पाण्यात बुडाली. या घटनेची माहिती मिळताच प्रशासनानं तातडीनं शोधमोहीम राबवून सर्व आठ मुलांचे मृतदेह बाहेर काढले. या हृदयद्रावक घटनेची तात्काळ दखल घेत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, मृत बालकांच्या कुटुंबीयांना दिलासा देण्यासाठी शासनामार्फत प्रत्येकी 5 लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आल्याचे मंत्री गोगावले यांनी सांगितलं. याशिवाय, मागील आषाढी व कार्तिकी वारीदरम्यान पंढरपूरकडे जात असताना वेगवेगळ्या अपघातांत प्राण गमावलेल्या 5 वारकऱ्यांच्या कुटुंबीयांनाही आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत संबंधित तालुक्यांच्या प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत थेट पीडित कुटुंबांपर्यंत पोहोचवली जाईल, असं ते म्हणाले.
दुष्काळग्रस्त भागात रोजगाराची हमी
राज्यातील विविध भागांत निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाची नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या शेतकरी आणि मजुरांना दिलासा देण्यासाठी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने’ (मनरेगा) अंतर्गत स्थानिक पातळीवर विविध कामांचा धडाका सुरू करण्यात येणार आहे. मजुरांना रोजगारासाठी इतरत्र स्थलांतर करावे लागू नये, यासाठी त्यांच्याच तालुक्यात व गावात पुरेशी कामे उपलब्ध करून दिली जातील, असं मंत्री गोगावले यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
एकाला वाचवायले गेले अन् आठ विद्यार्थी बुडाले, दिवेआगार दुर्घटनेचा प्रत्यक्षदर्शीने सांगितला थरार