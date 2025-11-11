महाराष्ट्र सरकारच्या 'अमृत दुर्गोत्सव 2025'ची गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद!
प्रत्येक सहभागीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीचे डिजिटल अभिनंदनपत्र देण्यात आले.
Published : November 11, 2025 at 8:45 PM IST
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारच्या 'अमृत दुर्गोत्सव 2025' उपक्रमानं जागतिक विक्रम केला आहे. हाताने बनवलेल्या दुर्गप्रतिकृतींच्या फोटोंचा सर्वात मोठा डिजिटल अल्बम तयार करून हा उपक्रम गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवला गेला आहे. यासाठी अमृत संस्थेला गिनीजचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. हे प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आज सह्याद्री अतिथीगृहात सुपूर्द करण्यात आले. या कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, मंत्री अतुल सावे आणि अमृत संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अमृत संस्थेचे कौतुक केले. ते म्हणाले, "महाराष्ट्राची दुर्गसंस्कृती ही आपल्या इतिहासाची ओळख आहे. या उपक्रमाने नव्या पिढीला हा वारसा जोडला आहे."
उपक्रम काय? : या उपक्रमात युनेस्को मान्यताप्राप्त 12 ऐतिहासिक गड-दुर्गांच्या प्रतिकृतींसोबत सेल्फी काढून ती अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करायची होती. महाराष्ट्रासह देशभरातील आणि परदेशातील लोकांनी मोठ्या उत्साहानं यात भाग घेतला. प्रत्येक सहभागीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वाक्षरीचे डिजिटल अभिनंदनपत्र देण्यात आले.
38 वर्षांनंतर कृषी विभागाला नवा लोगो आणि घोषवाक्य : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य कृषी विभागाचे नवे लोगो आणि ‘शाश्वत शेती - समृद्ध शेतकरी’ हे घोषवाक्य लॉन्च केले. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितलं की, जुने लोगो 38 वर्षांपूर्वीचे होते. शेतीत तंत्रज्ञान, यंत्रे, नैसर्गिक शेती, हवामान बदल आणि नवे उत्पादन पद्धती आल्याने लोगो आणि घोषवाक्य बदलण्याची गरज होती. यासाठी विभागानं खुली स्पर्धा घेतली. वेबसाइटवर जाहीर आवाहन करून कलाकार, विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक, डिझायनर आणि इतरांनी प्रस्ताव पाठवले. याला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. 761 लोगो आणि 949 घोषवाक्यांचे प्रस्ताव आले. त्यातून एकाची निवड करण्यात आली, अशी माहिती दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
लोगोचे वैशिष्ट्य काय? : "महाराष्ट्राची शेती ही परंपरेशी जोडलेली असूनही सतत नव्या दिशेने वाटचाल करणारी आहे. कृषी विभागाचे हे नवे बोधचिन्ह म्हणजे केवळ प्रतीक नाही, तर महाराष्ट्राच्या शेतीचा आधुनिक चेहरा आहे. या लोगोमधून शेतकऱ्यांची शक्ती, तंत्रज्ञान, आणि पर्यावरणपूरक विकासाचा संदेश दिला आहे. हे बोधचिन्ह आणि घोषवाक्य राज्यातील प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचे प्रतीक बनेल. हा बदल म्हणजे ‘नव्या युगातील नव्या कृषी विचारांचा आरंभ’ आहे.” अशी प्रतिक्रिया कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
