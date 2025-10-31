कडधान्य, तेलबियांच्या खरेदी केंद्रांवर आता दक्षता पथकं नेमणार; गैरकारभार रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय
केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने 2018 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कडधान्य आणि तेलबिया हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ या राष्ट्रीय संस्था काम करतात.
मुंबई : कडधान्य आणि तेलबियांच्या खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या किमान आधारभूत किंमत योजनेतून नाफेड आणि एनसीसीएफ या संस्थांमार्फत होणाऱ्या खरेदी केंद्रांवर आता राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर दक्षता पथकं नेमली जाणार आहेत. खरेदी प्रक्रियेत होणारा गैरकारभार, अनियमितता किंवा तक्रारी थांबवणं आणि शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून देणं, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
दक्षता पथकं नेमण्याचा निर्णय : केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने 2018 मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कडधान्य आणि तेलबिया हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी नाफेड आणि एनसीसीएफ या राष्ट्रीय संस्था काम करतात. महाराष्ट्रात या संस्था स्थानिक सहकारी संस्थांच्या मदतीने खरेदी केंद्रे चालवतात. पण आतापर्यंत या प्रक्रियेत समन्वयाचा अभाव आणि काही ठिकाणी गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून येत होत्या. त्यामुळं खरेदी प्रक्रिया व्यवस्थित चालावी, तक्रारींची तात्काळ चौकशी होऊन उपाययोजना व्हाव्यात आणि सरकारचे थेट नियंत्रण राहावे, म्हणून राज्य सरकारनं दक्षता पथके नेमण्याचा निर्णय घेतला. सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने याबाबतचा आदेश काढला आहे.
दक्षता पथकांची रचना कशी आहे? : ही पथके राज्य, जिल्हा आणि तालुका, अशा तीन स्तरांवर काम करणार आहेत. प्रत्येक स्तरावर वेगवेगळे अधिकारी असतील, जे नियमित आणि अचानक तपासण्या करतील. जिल्हा स्तरावर अप्पर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतील. सदस्य म्हणून जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, पोलीस अधीक्षकांचा प्रतिनिधी आणि जिल्हा उपनिबंधक (सचिव म्हणून) असतील. तालुका स्तरावर तहसिलदार अध्यक्ष, तालुका कृषी अधिकारी, पोलीस प्रतिनिधी आणि सहाय्यक निबंधक (सचिव) असतील. राज्य स्तरावर महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अध्यक्ष असतील. सदस्यांमध्ये पणन विभागाचे सहसचिव, पणन संचालक आणि वखार महामंडळाचे उपमहाव्यवस्थापक (सचिव) असतील. ही पथके खरेदी हंगाम सुरू असतानाच सक्रिय राहतील आणि प्रत्येक हंगामात स्थायी स्वरूपात काम करतील, असे शासन आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पथक काय-काय तपासणार? : दक्षता पथकांची जबाबदारी फक्त कागदोपत्री नाही, तर प्रत्यक्ष केंद्र आणि गोदामांवर जाऊन तपासणी करणे आहे. केंद्रावर मॉयश्चर मिटर, चाळणी, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटा, संगणक, स्कॅनर असलेला स्मार्टफोन, प्रशिक्षित कर्मचारी यांसारखी मूलभूत साधने आहेत का? रस्ते, पाणी, तात्पुरती साठवणूक व्यवस्था यांसारख्या सुविधा पुरेशा आहेत का?शेतकऱ्यांची ऑनलाइन नोंदणी 7/12 उताऱ्या आणि पीक पाहणीनुसार योग्य आहे का? PoS मशीन आहे का आणि सर्व नोंदण्या त्याद्वारे झाल्या का? ग्रेडर (मालाची गुणवत्ता तपासणारा) किमान बी.एस्सी. कृषी किंवा समकक्ष पात्रतेचा आहे का? शेतकरी नोंदणी, एसएमएस शेड्यूलिंग आणि प्रलंबित खरेदीची माहिती घेणे. शेतकऱ्यांना ऑनलाइन पावती मिळाली का? शेतकऱ्यांना पैसे देण्याचा कालावधी ठरलेला आहे का? माल FAQ (गुणवत्ता मानके) नुसार खरेदी झाला का? नाकारलेला माल किती आणि का? दैनंदिन लॉट एन्ट्री NEML पोर्टलवर झाली का? गोदामात पाठवलेला माल QR कोडसह आणि नियोजनानुसार गेला का? केंद्रावर शेतकरी किंवा स्थानिकांच्या तक्रारी असतील तर त्यांची चौकशी आणि कारवाई, याबाबत तपासणी केली जाणार आहे.
गोदामांची तपासणी अशी होणार?
1. खरेदी केंद्रातून आलेला माल किती वेळात ग्रेडरकडून तपासून साठवला जातो?
2. गोदाम ५० किमीच्या आत आहे का?
3. नॉन-FAQ माल असल्यास त्याचे प्रमाण, कारण आणि कारवाई.
4. वखार पावती किती वेळात मिळते?
5. गोदामात वजनकाटा आहे का? नसेल तर काय उपाय?
6. विलंबामुळे खरेदी केंद्राला दंड आकारला जातो का?
7. ट्रक गोदामात येऊन किती वेळात रिकामा होतो?
8. गोदामातील तक्रारींवर कारवाई झाली का?
काळंबेरं असल्यास काय? : "तपासणीत काही विसंगती आढळल्यास पथक आपला अभिप्राय देऊन अहवाल सादर करेल. जिल्हा आणि तालुका पथकांचे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सरकारला जातील. राज्य पथक जिल्हा-तालुका अहवाल तपासेल, खरेदी केंद्रांची स्वतंत्र पडताळणी करेल, सरकारला अहवाल देईल आणि गैरप्रकार असतील तर कारवाईची शिफारस करेल. गरज पडली तर अतिरिक्त सूचना देईल. जिल्हा-तालुका पथकांचा खर्च जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निधीतून, तर राज्य पथकाचा वखार महामंडळाच्या निधीतून होईल. पथके अचानक किंवा नियमित तपासण्या करतील आणि अहवाल वेळेत सादर करतील," अशी माहिती पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकारी अनिरुद्ध देशपांडे यांनी दिली.
