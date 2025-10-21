ETV Bharat / state

रेल्वे स्थानकावर सायबर गुन्ह्याबाबत जनजागृती; सरकारचा पुढाकार, शासन निर्णयात दिली 'ही' माहिती

सायबर गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सरकारनं पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी रेल्वे स्थानकावर नागरिकांना सायबर गुन्ह्यांविरोधात जनजागृती करण्यात येत आहे.

मुंबई : सध्या सोशल मीडियाचा जमाना आहे. सोशल मीडियामुळं जग पुढे गेले आहे. मोबाईलच्या एक क्लिकवर जगभरातील कुठलीही माहिती मिळू शकते. तसेच डिजिटल ऑनलाईन मोबाईलच्या माध्यमातून बँकिंग व्यवहार करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. सोशल मीडिया, डिजिटल याचा जसा फायदा आहे, तसा या माध्यमामुळे नुकसान देखील आहे. सायबर गुन्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. त्यामुळे सायबर गुन्ह्याला आळा घालण्यासाठी सरकारकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. आता राज्यातील रेल्वे स्थानकावर एलईडी-एलसीडी स्क्रीनद्वारे सायबर गुन्ह्याची जनजागृती करण्यात आली. यासाठी राज्य शासनानं 2 कोटी 60 लाख 56 हजार 102 रुपयांचा निधी अपर पोलीस महासांचालकांना वितरीत केला आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

सायबर गुन्ह्यांची प्रभावीपणे जनजागृती : राज्यातील वाढत चाललेल्या सायबर गुन्हेगारीबाबत जनजागृती करण्यासाठी राज्यातील रेल्वे स्थानकांवरून एलईडी आणि एलसीडी स्क्रीनद्वारे जनजागृती करण्यासांठी माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयातर्फे एक आराखडा बनवण्यात आला होता. या जनजागृती आराखड्यास सामान्य प्रशासन विभागाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, एलईडी आणि एलसीडी स्क्रीनचे काम मुंबईतील कंपनीस देण्यात आले. या कंपनीने राज्यातील रेल्वे स्थानकावरून महारेल (एलईडी/एलसीडी) स्क्रीनद्वारे 03 जुलै 2025 ते 2 ऑगस्ट 2025 या 30 दिवसांच्या कालावधीत सायबर गुन्ह्यांची प्रभावीपणे जनजागृती केली आहे. त्यामुळं एकूण 2 कोटी 60 लाख 56 हजार 102 इतक्या रक्कमेची देयके सदर कंपनीस देण्याकरीता निधीस शासनाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

कंपनीकडून पुरावे सादर : दुसरीकडे सायबर गुन्ह्यांची प्रभावीपणे जनजागृती करण्यासाठी ज्या मुंबईतील कंपनीस या काम दिले, त्यांनी एक महिन्याच्या कालावधीत सायबर गुन्ह्यांची जनजागृती केली आहे. याबाबतचे पुरावे त्यांनी सादर केले आहेत. यामध्ये छायाचित्रे, व्हिडिओ, लॉग अहवाल, प्रमाणपत्र सादर केले आहेत. तसेच कंपनीने शासन निर्णयातील अटी आणि मार्गदर्शक तत्त्वाची पूर्तता केली आहे. त्यामुळं कंपनीस ठरलेल्या रक्कमेची देयके अदा करण्यासाठी निधीस मान्यता देण्यात आली आहे. याबात राज्य शासनाच्या गृह विभागाकडून शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

