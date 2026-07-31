मंत्र्यांच्या कार्यालयात छापील वर्तमानपत्रांना 'ब्रेक'! ई पेपरचा पर्याय, निर्णयावरून विरोधकांचा आरोप
1 ऑगस्ट 2026 पासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी छापील वर्तमानपत्रांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : July 31, 2026 at 11:44 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने 1 ऑगस्ट 2026 पासून उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी छापील वर्तमानपत्रांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा शासन निर्णय 30 जुलै रोजी जारी करण्यात आला आहे. त्याऐवजी संबंधित कार्यालयांनी ई-पेपरची सदस्यता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. सरकार हा निर्णय खर्च कमी करण्यासाठी असल्याचे सांगत असले, तरी विरोधकांकडून हा केवळ खर्चकपातीचा निर्णय नसून सरकारपर्यंत पोहोचणाऱ्या माहितीवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे या निर्णयावरून 'सेन्सॉरशिप'ची चर्चा सुरू झाली आहे.
काय आहे शासन निर्णय? - 30 जुलै 2026 रोजी सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, उपमुख्यमंत्री, मंत्री आणि राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयांमध्ये तसेच शासकीय निवासस्थानी दररोज पुरवली जाणारी छापील वर्तमानपत्रे 1 ऑगस्ट 2026 पासून बंद करण्यात येणार आहेत. यापुढे संबंधित कार्यालयांनी आवश्यक त्या वर्तमानपत्रांची ऑनलाइन किंवा ई-पेपर सदस्यता घ्यायची असून, त्यासाठीचा खर्च संबंधित प्रशासकीय विभागाकडून केला जाणार आहे.
स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करून मंजुरी घ्यावी - सरकारच्या म्हणण्यानुसार, आज बहुतांश वर्तमानपत्रे डिजिटल स्वरूपात सहज उपलब्ध आहेत. त्यामुळे छापील प्रतींवर होणारा खर्च कमी करून ई-पेपरचा वापर वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, एखाद्या कार्यालयाला विशेष कारणासाठी छापील वर्तमानपत्रांची आवश्यकता असल्यास संबंधित विभागाने स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करून मंजुरी घेतल्यानंतर मर्यादित संख्येने वर्तमानपत्रे उपलब्ध करून देता येणार आहेत.
विरोधी पक्षांचा आरोप - या निर्णयामुळे खर्चात बचत होईल आणि डिजिटल माध्यमांचा वापर वाढेल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात आणि माध्यम क्षेत्रात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की, हा निर्णय केवळ खर्चकपातीपुरता मर्यादित नसून सरकारपर्यंत कोणती माहिती पोहोचावी यावर अप्रत्यक्ष नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे हा निर्णय 'सेन्सॉरशिप'कडे टाकलेले पाऊल आहे.
खानपान सेवेसाठी 10 कोटी रुपयांची तरतूद - दरम्यान, या निर्णयासोबतच सरकारी खर्चाचा आणखी एक मुद्दा चर्चेत आला आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानांवरील खानपान सेवेसाठी यंदा सुमारे 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे वर्तमानपत्रांवरील खर्च कमी करण्याचा निर्णय आणि दुसरीकडे खानपानावरील मोठा खर्च यावरून नागरिक सरकारला धारेवर धरत आहेत.
निर्णय खरच खर्च कमी करण्यासाठी आहे का? - शासन निर्णयात कुठेही कोणते वर्तमानपत्र वाचावे किंवा वाचू नये, तसेच वर्तमानपत्रांवर कोणतेही निर्बंध घालण्याचा उल्लेख नाही. सरकारने हा निर्णय छापील प्रतींऐवजी ई-पेपरला प्राधान्य देण्यासाठी आणि अनावश्यक खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय खरोखरच खर्च बचतीसाठी आहे की त्यामागे दुसरा हेतू आहे, यावर पुढील काळातही राजकीय आणि माध्यम क्षेत्रात चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
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